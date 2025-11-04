Telefónica amplía su alianza con la saudí Stc para desarrollar juntos soluciones de conectividad vía satélite

Stc también ha firmado acuerdos recientes con AST SpaceMobile para habilitar conectividad móvil satelital directa al dispositivo, y Virgin Media O2 (Telefónica y Liberty Global) se ha aliado con Starlink para mejorar la cobertura rural en Reino Unido.

Telefónica y su accionista Stc han acordado ampliar su alianza estratégica. El grupo español y la operadora saudí han sellado un nuevo acuerdo para colaborar en el desarrollo de soluciones de conectividad satelitales para sectores como la industria marítima, la aviación o los servicios de emergencia.

Esta colaboración, anunciada unos días antes de que el grupo presidido por Marc Murtra presente su nuevo plan estratégico, sigue en la línea que ambas empresas firmaron en febrero de 2023, antes incluso de que el grupo de telecomunicaciones saudí se incorporara al accionariado de Telefónica.

El nuevo acuerdo marco fue firmado por representantes de Stc group y Telefónica Global Solutions (TGS) durante la feria sobre infraestructura digital y conectividad Capacity Europe y se centra en el desarrollo de soluciones de conectividad satelital, incluyendo servicios personalizados en órbitas bajas (LEO), medias (MEO) y geoestacionarias (GEO).

Las dos compañías prevén que dichas capacidades beneficien a sectores clave como las operaciones marítimas, la aviación, los servicios de emergencia y la conectividad en zonas remotas. En concreto, darán acceso a sus clientes a "conectividad escalable de alta velocidad", lo que permitirá realizar operaciones críticas en cualquier lugar, ya sea por tierra, mar o aire.

En esta línea, agregan que en el marco de esta alianza podrán ofrecer soluciones de servicios satelitales en Arabia Saudí, Oriente Medio y los mercados globales, "impulsando la innovación en tecnologías críticas que respaldarán la economía digital mundial".

Colaboración

Mohammed Alabbadi, director de Operaciones Mayoristas y de Operadores del grupo Stc, ha defendido que esta colaboración fortalece la capacidad de su compañía para desarrollar infraestructura de comunicaciones escalable, "apoyando así los objetivos de transformación digital de Arabia Saudí".

"Al trabajar con Telefónica, ampliamos nuestras capacidades satelitales y consolidamos nuestra posición como socio preferente para las industrias que requieren conectividad segura y de alto rendimiento más allá de las redes tradicionales", ha recalcado.

Por su parte, Eloy Rodríguez, director de Ventas Mayoristas de Telefónica Global Solutions, ha incidido en que este acuerdo no sólo fortalece la relación entre las dos compañías, sino que también ofrece "grandes ventajas" a sus clientes con intereses en la región.

"La sinergia entre ambas compañías nos permitirá brindar soluciones más innovadoras y eficientes, garantizando que nuestros clientes reciban el mejor servicio posible", ha subrayado.

Stand de Stc en la feria LEAP 2025, celebrada en Riad (Arabia Saudí) en febrero de 2025. Stc

Hay que recordar que el 6 de febrero de 2023, Telefónica anunció la incorporación de Stc a su Partners Program, una iniciativa lanzada en 2011 de la que ya formaban parte otros operadores y que cubre decenas de mercados en Europa, América Latina, Oriente Medio y África.

El objetivo de aquella alianza era explorar potenciales oportunidades de negocio conjuntas en campos como B2B & B2C (consumo y empresas), Servicios Digitales (incluyendo ciberseguridad, cloud, IoT y Big Data), Tecnología, Innovación, Compras y otras áreas estratégicas para impulsar el crecimiento y capturar sinergias.

Satélites

La alianza con Telefónica no es la única que ha firmado Stc en los últimos días relacionada con servicios satelitales. La pasada semana, el grupo saudí anunció una alianza con la compañía estadounidense AST SpaceMobile para habilitar la conectividad móvil satelital directa al dispositivo (D2D, por sus siglas en inglés) en Arabia Saudí y otros mercados clave de la región.

En concreto, a través de la red satelital de LEO de AST, los usuarios de la operadora podrán seguir estando conectados a Internet en áreas con cobertura terrestre limitada o nula utilizando sus teléfonos móviles convencionales. "Esta innovadora solución se integrará a la perfección con la infraestructura móvil existente del grupo Stc, garantizando una conectividad ininterrumpida", ha asegurado.

En esta misma línea, y también la semana pasada, Virgin Media O2 (VMO2), la operadora conjunta de Telefónica y Liberty Global en Reino Unido, anunció que había alcanzado un acuerdo con Starlink, la empresa satelital propiedad de Elon Musk, para mejorar la cobertura de su red móvil en las zonas rurales del país.

VMO2 lanzará un nuevo producto, llamado 'O2 Satellite', que ofrecerá inicialmente servicios de mensajería y datos, aunque ya hay previstas mejoras y aplicaciones adicionales.

El servicio complementará la red móvil actual de O2 y funcionará de forma automática en las zonas sin cobertura móvil tradicional para ampliarla hasta alrededor de un 95% en los 12 meses posteriores al lanzamiento de la nueva solución.