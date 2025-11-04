Murtra abre la puerta a ampliar capital en Telefónica para financiar oportunidades "relevantes" de consolidación

La compañía estudia medidas adicionales como la venta de activos inmobiliarios y de redes antiguas para mejorar su eficiencia y afrontar el crecimiento de costes laborales y de infraestructuras.

Telefónica planea redimensionar su estructura corporativa y reducir los gastos operativos en un 25% para 2027, como parte de su estrategia de eficiencia y adaptación a la presión de costes.

Marc Murtra, presidente de Telefónica, confirma que podrían recurrir a una ampliación de capital si surge una oportunidad relevante de compra para liderar la consolidación en sus principales mercados.

Marc Murtra, presidente de Telefónica, ha confirmado este martes la voluntad de la compañía de liderar los procesos de consolidación en sus cuatro principales mercados (España, Alemania, Brasil y Reino Unido) y ha asegurado que, en el caso de que surja una "oportunidad relevante" de compra, una de las medidas para financiarla podría ser una ampliación de capital.

En la conferencia con analistas de presentación de la nueva estrategia Transform & Grow, Murtra ha recordado que el plan no incluye ninguna operación de fusión o adquisición (M&A) y que cualquier movimiento que se produzca en este sentido será una "ventaja al alza añadida".

Preguntado por movimientos concretos, como una posible compra de Vodafone o Digi en España, el directivo ha reiterado que en Telefónica "no comentan ninguna operación en particular hasta que se cierra", pero sí ha afirmado que la compañía está constantemente analizando opciones.

"Sería correcto que los inversores asumieran que siempre estamos teniendo conversaciones en curso en cada uno de nuestros mercados principales", ha detallado.

No obstante, también ha reiterado que cualquier operación de M&A que se lleve a cabo tendrá que cumplir tres condiciones: generar sinergias de costes y de red, acordar unos términos y un precio "apropiados" con el potencial vendedor y lograr unos términos y unos remedies "apropiados" con los reguladores.

"Si no podemos marcar correctamente estas tres casillas, no lo haremos", ha incidido el presidente de Telefónica, quien ha insistido en que existe un "enorme potencial alcista" en torno a la posible consolidación de los mercados nacionales en Europa, pero también "incertidumbre".

Durante su presentación inicial, Murtra ya había indicado que es probable que el mercado europeo se consolide, pero que la velocidad es "incierta", y se ha referido a las oportunidades de consolidación como un escenario que no es "Bailando bajo la lluvia", pero tampoco "Macbeth".

Preguntado por una posible ampliación de capital, el presidente de Telefónica ha señalado que el plan Transform & Grow está "plenamente financiado" con las medidas incluidas en él, como el recorte del dividendo, y no se contempla en él ningún movimiento en esa dirección.

No obstante, sí ha asegurado que si surgiera "una operación relevante" que cumpla las tres condiciones mencionadas, sí analizarían diferentes maneras de financiarlas y que una de ellas podría ser perfectamente la ejecución de una ampliación de capital para financiarla.

Redimensionamiento

Por otro lado, Murtra ha señalado que, en el marco de la elaboración del plan estratégico, han revisado el modelo operativo y la estructura de la empresa. Tras este análisis, la compañía va a "redimensionar el centro corporativo y sus unidades de negocio para alinearlos con la nueva realidad" del grupo.

De hecho, la simplificación del modelo operativo es uno de los seis pilares de la nueva estrategia y busca aumentar la eficiencia, agudizar el enfoque y mejorar la rendición de cuentas, así como acelerar la toma de decisiones y la ejecución del plan.

En este sentido, Murtra ha remarcado que el coste de la mano de obra, al igual que el del espectro o los arrendamientos, "están creciendo mucho más rápidamente que los ingresos de comunicaciones" que genera la compañía. Por ello, ha advertido que si no cambian su estructura, los márgenes de Telefónica "van a disminuir inexorablemente".

A este respecto, el plan fija un objetivo concreto: reducir los gastos operativos (Opex) del centro corporativo y las unidades de negocio en un 25% para 2027. En paralelo, se están lanzando planes de eficiencia para manejar la presión inflacionaria de la industria que buscan una reducción bruta de 1.510 millones de euros para 2028 y de 2.000 millones de euros por año para 2030.

En este contexto, Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica, también ha añadido que otras medidas de eficiencia serán la venta de activos dentro de la operativa habitual del apagado de redes de cobre, lo que incluye tanto el decomisionamiento de la red como la venta de activos inmobiliarios.