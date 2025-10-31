Telefónica planea recortar su dividendo en su nuevo plan estratégico para poder realizar inversiones

Telefónica reducirá su rentabilidad por dividendo a alrededor del 4,8% este año y del 5,2% el próximo, según cálculos internos.

La compañía busca reforzar su balance y liberar liquidez para futuras inversiones al ajustar su política de remuneración.

Telefónica planea recortar su dividendo como parte de un nuevo plan estratégico para alinearse con sus homólogas europeas.

Telefónica planea recortar su dividendo como parte del nuevo plan estratégico que la empresa presidida por Marc Murtra presentará la próxima semana, según ha informado Bloomberg este viernes.

La compañía busca con esta medida alinear su política de remuneración con la de sus competidores europeos, así como reforzar su balance y liberar liquidez para acometer nuevas inversiones.

Según los cálculos internos de la operadora, Telefónica reducirá su rentabilidad por dividendo desde el 6,6% previsto para 2025 y 2026 hasta alrededor del 4,8% este año y del 5,2% el próximo. Porcentajes que están en línea con la media del sector europeo.

Cabe recordar que el operador sólo ha recortado su dividendo en varias ocasiones durante las últimas tres décadas. En 1998, la compañía decidió cancelar la remuneración en efectivo, que no recuperó hasta 2003. No obstante, en esos años la compañía llevó a cabo ampliaciones de capital gratuitas.

La operadora volvió a suspender temporalmente el pago de dividendos en 2012 con el fin de priorizar el saneamiento de sus cuentas y la reducción de la deuda, mientras que en 2021 la remuneración se redujo desde los 0,40 euros hasta los 0,30 euros en los que se encuentra actualmente.

Plan estratégico

Este ajuste del dividendo ha sido discutido con los principales accionistas y se enmarca en la nueva estrategia que Murtra presentará oficialmente el 4 de noviembre, con el objetivo de reforzar la disciplina financiera y preparar a Telefónica para la futura consolidación del sector europeo, según ha detallado la agencia de noticias.

Aunque quedan unos días para conocer los detalles del nuevo plan, el presidente de Telefónica ya ha señalado que combinará la apuesta por nuevas inversiones en el marco del proceso de consolidación que se prevé tenga lugar en el sector europeo de las telecomunicaciones con una "disciplina financiera de hierro".

En este contexto, Murtra ha indicado que la compañía va a asumir algunos riesgos "medibles y controlados", que pueden generar retornos para la compañía. En este sentido, ha aclarado que no se está planteando llevar a cabo "grandes operaciones con grandes riesgos" porque esa no es la naturaleza de Telefónica.

En cambio, ha remarcado que sí se plantea la posibilidad de abordar "pequeñas operaciones" que podrían tener un perfil de riesgo más elevado, pero que también podrían generar tracción y ser posteriormente escaladas.

Para financiar todas estas posibles inversiones, Murtra se ha mostrado seguro de que podrán encontrar "buenas soluciones" para financiar "buenas operaciones" sin que esto afecte a su deuda. Por ejemplo, en los últimos meses se ha especulado con la posibilidad de ejecutar una ampliación de capital o de recortar el dividendo. Medida, esta última, que todo apunta que sí formará parte finalmente del plan estratégico.