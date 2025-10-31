Orange compra el 50% de Masorange a los fondos KKR, Cinven y Providence por 4.250 millones en efectivo

La transacción se realizará por un monto de 4.250 millones de euros en efectivo.

Orange ha llegado a un acuerdo con los fondos KKR, Cinven y Providence para adquirir el 50% de Masorange.

El grupo francés Orange ha alcanzado un acuerdo no vinculante con los fondos KKR, Cinven y Providence, antiguos propietarios del Grupo MásMóvil, para adquirir su 50% de Masorange por 4.250 millones de euros en efectivo.

En un comunicado, el grupo francés de telecomunicaciones señala que esta operación acelerará su plan estratégico Lead the Future y "reforzará aún más la posición de Orange en España", su segundo mayor mercado en Europa.

"Con la propiedad total, Orange confirma su compromiso industrial a largo plazo en España y su confianza en Masorange y su equipo directivo para generar valor para todas las partes interesadas", ha recalcado.

La compañía detalla que está previsto que la firma del acuerdo definitivo se lleve a cabo antes de que acabe el año 2025 y añade que estará sujeta a la aprobación de los términos y las condiciones definitivos.

Asimismo, estima que el cierre de la operación tendrá lugar en la primera mitad de 2026, una vez sea aprobada por las autoridades regulatorias y presentado a los representantes de los trabajadores.

