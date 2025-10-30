VMO2 (Telefónica y Liberty) se alía con Starlink para mejorar su cobertura móvil en el rural de Reino Unido

Fachada de la sede de Telefónica, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Virgin Media O2 (VMO2), la teleco conjunta de Telefónica y Liberty en el Reino Unido, ha anunciado un acuerdo con Starlink -propiedad del magnate Elon Musk- para mejorar la cobertura de su red móvil en las zonas rurales del país, según ha informado en un comunicado.

La empresa ha destacado que es el primer operador en el Reino Unido que "aprovecha la posición de liderazgo de Starlink" como la "mayor y única constelación de satélites" del mundo para ofrecer conectividad a móviles a través de una parte del espectro radioeléctrico asignado a O2.

"El nuevo producto, que se llamará 'O2 Satellite', ofrecerá inicialmente servicios de mensajería y datos, con mejoras y aplicaciones adicionales previstas. La compatibilidad con aplicaciones se irá ampliando con el tiempo, centrándose en ofrecer soporte para las aplicaciones más solicitadas, principalmente mensajería, mapas y servicios de localización", ha detallado VMO2.

El servicio 'O2 Satellite' complementará la red móvil actual de O2 y funcionará de forma automática en las zonas sin cobertura móvil tradicional para ampliar la cobertura de Virgin Media O2 en el Reino Unido a alrededor del 95% en los 12 meses posteriores al lanzamiento de la nueva solución.

"Se prevé que esta cobertura aumentará aún más con el despliegue de los satélites de Starlink de última generación, junto con mejoras adicionales en el rendimiento, el uso de aplicaciones y una mayor variedad de casos de uso", ha añadido la empresa.

VMO2 está haciendo pruebas internas del servicio vía satélite y se prevé que el lanzamiento comercial para clientes se producirá a principios de 2026.