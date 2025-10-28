Nvidia invierte 857 millones en Nokia y se hace con el 2,9% de la empresa finlandesa

Nokia emitirá 166.389.351 nuevas acciones para incorporar a Nvidia a su capital, a un precio de 6,01 dólares por acción.

La inversión es parte de una "alianza estratégica" entre Nvidia y Nokia para generar valor significativo para ambas compañías.

Nvidia entra en el capital de Nokia. El gigante tecnológico estadounidense ha anunciado una inversión de 1.000 millones de dólares (unos 857 millones de euros al tipo de cambio actual) en la compañía finlandesa a cambio de hacerse con una participación en su accionariado del 2,9%.

En un comunicado, Nvidia y Nokia informan de que esta inversión se enmarca en la "alianza estratégica" que han sellado las dos empresas y que esperan genere "un valor significativo" para ambas.

En concreto, Nokia explica que utilizará los fondos obtenidos en esta operación para acelerar sus planes estratégicos relacionados con el despliegue de servicios de conectividad fiables que permitan el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), así como para otros fines corporativos generales.

En concreto, detalla que con esta inyección de capital pretende acelerar el desarrollo de su software de acceso radio (RAN) 5G y 6G para que funcione en la arquitectura de Nvidia.

Además, realizará inversiones destinadas a impulsar su objetivo estratégico de aumentar su presencia en el mercado de IA y la nube con soluciones de redes optimizadas para centros de datos dentro de su división de Infraestructura de Red (Networks).

Asimismo, Nokia y Nvidia han acordado colaborar en el desarrollo de soluciones de redes de IA y explorar oportunidades para incorporar las tecnologías ópticas y de conmutación de centros de datos de Nokia en la futura arquitectura de infraestructura de IA de Nvidia.

La inversión en Nokia es la tercera que lleva a cabo Nvidia en poco más de un mes. El 18 de septiembre anunció su intención de destinar 5.000 millones de dólares (unos 4.290 millones de euros) a comprar acciones de Intel. Días después comunicó una inversión de 100.000 millones de dólares (unos 850.750 millones de euros) en OpenAI.

Términos del acuerdo

Para poder dar entrada a Nvidia en su capital, el consejo de administración de Nokia ha acordado la emisión de 166.389.351 nuevas acciones de la empresa, que serán suscritas íntegramente por la compañía estadounidense a un precio de 6,01 dólares por acción (5,16 euros).

El precio de los títulos se ha determinado en el marco de las negociaciones entre Nokia y Nvidia y se ha decidido apoyándose tanto en la evaluación que la propia compañía finlandesa ha hecho de los términos de la alianza, como en un asesoramiento legal y financiero independiente.

Según Nokia, la alianza estratégica, incluida la emisión de acciones, beneficia a Nokia y a sus accionistas, por lo que existe una "sólida justificación financiera" para no aplicar los derechos de suscripción preferente de los accionistas de Nokia en la emisión de acciones.

