Telefónica incorpora a César Mascaraque como nuevo consejero en sustitución de Javier de Paz
De Paz deja voluntariamente el consejo tras 18 años para asumir funciones ejecutivas como las de nuevo director adjunto al presidente, Marc Murtra.
Las claves
Relevo en el consejo de administración de Telefónica. La compañía presidida por Marc Murtra ha acordado este miércoles nombrar nuevo consejero a César Mascaraque en sustitución de Javier de Paz.
Mascaraque es actualmente consejero independiente de la filial de Telefónica en Brasil y cuenta con una amplia experiencia en el sector tecnológico. Ha trabajado en compañías como Google, donde fue responsable del desarrollo de negocio para el sur de Europa y mercados emergentes, o IAC Search and Media, donde ejerció como director general de Operaciones en Europa.
Según ha adelantado La Vanguardia y ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, De Paz ha renunciado voluntariamente a su posición de consejero tras casi 18 años formando parte del máximo órgano de gobierno del grupo de telecomunicaciones.
Lo hace para asumir funciones ejecutivas como las de nuevo director adjunto al presidente, responsable de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa. Además, seguirá ocupando la presidencia no ejecutiva de Movistar Plus, puesto que asumió hace unos meses.
