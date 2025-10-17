América Móvil acelera su expansión tras su oferta por Telefónica Chile: Slim analiza nuevas compras a nivel global

El grupo también está explorando adquisiciones en Brasil, como el proveedor de banda ancha fija Desktop.

América Móvil y Entel han presentado una oferta no vinculante para adquirir la filial de Telefónica en Chile, en una operación aún en fase preliminar.

La empresa de Carlos Slim está evaluando oportunidades de compra tanto en América Latina como a nivel mundial.

América Móvil está decidida a aprovechar los movimientos de consolidación que están surgiendo en los mercados de telecomunicaciones de todo el mundo para crecer. Tras la oferta lanzada junto a Entel por Telefónica Chile, la operadora propiedad de Carlos Slim está analizando nuevas oportunidades de compra tanto en América Latina como a nivel global.

Actualmente, América Móvil está presente en más de una veintena de mercados, la gran mayoría de ellos en el centro y el sur del continente americano, donde opera con la marca Claro (excepto en México, donde lo hace con Telcel). Además, también tiene operaciones en Austria (A1) y varios países de Europa del Este.

No obstante, en un momento en el que se avecinan cambios en la industria de telecomunicaciones de numerosos países, el grupo no quiere quedarse fuera de los distintos procesos de consolidación, siempre y cuando la operación encaje en su estrategia.

En la presentación de los resultados del tercer trimestre de 2025, Carlos García Moreno, director financiero de América Móvil, ha confirmado que la compañía está "abierta a analizar cualquier oportunidad" que pueda surgir para impulsar su crecimiento inorgánico.

De hecho, el directivo ha remarcado que ya están evaluando distintas alternativas tanto en América Latina, donde se concentra la gran parte de su negocio actualmente, como fuera de la región.

América Latina seguirá siendo, por tanto, un mercado clave para el grupo propiedad de Carlos Slim, como demuestra su interés por repartirse con Entel los activos de Telefónica en Chile. Pero también se plantea ganar presencia en otros países.

"Creo que en todo el mundo los mercados se están consolidando. Y si tiene sentido para nosotros, vamos a participar en estos procesos", remarcó García Moreno tras ser preguntado por los analistas sobre posibles adquisiciones.

Telefónica Chile

Esta misma semana, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y América Móvil comunicaron al regulador chileno que habían presentado una "oferta no vinculante" para adquirir la filial de Telefónica en este país.

García Moreno ha incidido en que la operación se encuentra en una fase "muy preliminar" y ha resaltado que el proceso de due diligence que se está realizando actualmente "llevará tiempo".

Así, las dos compañías se encuentran en estos momentos realizando un "extenso análisis" de la información de Telefónica para "valorar adecuadamente los activos y comprender los riesgos del negocio".

Sin embargo, Chile no es el único mercado de América del Sur en el que el grupo de Carlos Slim ha puesto el foco en una compañía en concreto. De hecho, el director financiero ha confirmado su interés por el proveedor de banda ancha fija Desktop.

"Sobre Desktop, estamos analizando operaciones en todos nuestros mercados. Y nuestra filial en Brasil está actualmente evaluando Desktop, pero hasta la fecha no existe ningún compromiso vinculante", ha incidido García Moreno.

Se da la casualidad de que hace aproximadamente un año Telefónica también confirmó su interés por hacerse con la empresa de Internet controlada actualmente por HIG Capital. Sin embargo, las negociaciones entre las partes no llegaron a buen puerto.

Expansión

De confirmarse la operación de Chile, no sería la primera vez que América Móvil se queda con algún activo de Telefónica en la región. En enero de 2019, adquirió la filial del grupo español en Guatemala por alrededor de 333 millones de dólares (unos 284 millones de euros al tipo de cambio actual).

Ambas empresas también cerraron en la misma fecha un acuerdo sobre Telefónica El Salvador, valorado en 315 millones de dólares (269 millones de euros). Pero las duras condiciones impuestas por las autoridades de competencia del país llevaron a las dos compañías a renunciar a la operación en septiembre de 2020.

En 2022, América Móvil, Telefónica y TIM se repartieron el negocio de telefonía móvil de la brasileña Oi, en concursos de acreedores. Una operación que puede servir de ejemplo para otras consolidaciones, ya que implica que las tres mayores operadoras del mercado se repartieran el negocio y los activos del cuarto.

Más tímida ha sido la expansión del grupo de Carlos Slim en Europa, donde su presencia se ha limitado a varios países de Europa del Este y, sobre todo, a Austria. América Móvil es el principal accionista de A1 Telekom, con alrededor de un 61% del capital, mientras que el Estado mantiene en torno a un 29% de los títulos.

La compañía intentó hacerse con el control del operador holandés KPN, en cuyo accionariado entró en 2012 y por el que lanzó una opa en 2013. Sin embargo, la Fundación de Accionistas Preferentes de KPN activó lo que se conoce como "píldora venenosa" para emitir nuevas acciones y diluir la participación de América Móvil.

Esto provocó que la opa fracasase e impidió que Slim se hiciera con el control de la compañía holandesa. América Móvil fue reduciendo su participación con el tiempo y actualmente es inferior al 3%.