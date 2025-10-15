Altice rechaza la oferta de 17.000M de sus rivales Orange, Bouygues y Free-iliad por su operadora en Francia

La red móvil de SFR en zonas poco pobladas sería asumida exclusivamente por Bouygues, según la oferta rechazada por Altice.

Bouygues, Free-Iliad y Orange planeaban un reparto de los activos, con Bouygues quedándose con el 43%, Free-Iliad el 30%, y Orange el 27%.

La propuesta conjunta no vinculante buscaba adquirir los negocios de consumidores y otras infraestructuras de Altice France, operando bajo la marca SFR.

Altice ha rechazado una oferta de 17.000 millones de euros de Orange, Bouygues Telecom y Free-Iliad por sus operaciones en Francia.

La consolidación del mercado francés de telecomunicaciones parece que tendrá que esperar. Altice ha rechazado la oferta de compra de 17.000 millones de euros que sus rivales Orange, Bouygues Telecom y Free-iliad presentaron por la mayoría de sus actividades en el país galo.

En la noche del martes, Orange, Bouygues Telecom y Free-Iliad anunciaron que habían trasladado a Altice una oferta conjunta de compra no vinculante para hacerse con gran parte del negocio de su operadora en Francia, que opera bajo la marca SFR.

Una propuesta que, según han señalado este miércoles Orange y Bouygues, ha sido rechazada "de inmediato" por la empresa presidida y fundada por el multimillonario Patrick Drahi.

"Confirmamos que anoche hemos recibido una oferta indicativa de los activos de Altice France. Esta oferta fue rechazada de inmediato", señaló Arthur Dreyfussen, consejero delegado de la filial gala, en un mensaje a los empleados recogido por Reuters.

En concreto, detallaron que su intención es adquirir los negocios de particulares y consumidores de Altice France, así como otros activos de infraestructuras y frecuencias de espectro.

En concreto, el negocio de empresas quedaría en manos de Bouygues y Free-iliad, mientras que el resto de elementos se repartiría entre las tres compañías. No obstante, la red móvil de SFR en zonas poco pobladas será asumida en exclusiva por Bouygues.

Este reparto supone que el 43% del precio de compra y del valor de los activos quedaría en manos de Bouygues, mientras que Iliad asumirá un 30% por Free-iliad y Orange el 27% restante.

Fuera de la oferta de las tres operadoras quedaban las participaciones de Altice en Intelcia, UltraEdge y XP Fibre y Altice Technical Services, así como las actividades del grupo los departamentos y regiones francesas de ultramar.