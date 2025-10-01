El Gobierno empezará a vigilar la seguridad de los equipos ya desplegados por las telecos en pleno debate sobre Huawei

El Gobierno comenzará a vigilar en breve las certificaciones de seguridad de los equipos radioeléctricos que tienen desplegados las operadoras de telecomunicaciones. Una medida que obedece al cumplimiento de normativa europea, pero que llega en pleno debate sobre el uso de tecnología de fabricantes chinos como Huawei por supuestos riesgos de seguridad.

Así lo ha indicado Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en un acto organizado por UGT ante los principales directivos de las operadoras españolas: Borja Ochoa (Telefónica España), Meinrad Spenger (Masorange), José Miguel García (Vodafone España) y Marius Varzaru (Digi España).

Hernando ha dedicado una buena parte de su discurso a poner en valor el carácter "absolutamente fundamental" de la ciberseguridad. De hecho, ha desgranado distintas medidas, aunque en ningún momento ha hecho referencia a Huawei o cualquier otro proveedor.

Por un lado, ha informado de que "en estos días" el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública va a empezar a hacer "vigilancia de mercado ex post" de todos los equipos radioeléctricos que tienen los operadores desplegados en sus redes.

"Por lo tanto, les diremos a los fabricantes que les vamos a vigilar y vamos a ver sus certificaciones en materia de ciberseguridad. El tema de la ciberseguridad es absolutamente fundamental", ha remarcado Hernando.

Directiva RED

Asimismo, ha explicado que estas inspecciones son consecuencia de los cambios introducidos este verano en la directiva RED, el marco normativo que regula la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos que utilicen el espectro radioeléctrico en la Unión Europea (UE).

La modificación que entró en vigor el 1 de agosto de 2025 incorpora requisitos específicos de ciberseguridad y establece un sistema de vigilancia de mercado que incluye procedimientos ex post, es decir, una vez que los productos están en el mercado.

No obstante, Hernando ha recordado que esta parte de la directiva RED es "temporal" hasta que comience a aplicarse de forma plena la futura Ley de Ciberresiliencia de la Unión Europea en diciembre de 2027.

Por otro lado, el secretario de Estado de Telecomunicaciones también ha anunciado en el evento de UGT que el Gobierno transpondrá la directiva europea de ciberseguridad, conocida como NIS2, antes de que acabe 2025.

"La NIS2, después de todas las consultas, después de haber pasado por todos los ministerios implicados, seguramente podrá estar aprobada en segunda vuelta en el Consejo de Ministros para finales de año", ha remarcado Hernando.

La directiva NIS 2 fue aprobada a finales de 2022, entró en vigor el 16 de enero de 2023 y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) tenían hasta mediados de octubre del año pasado para transponer la norma, por lo que España va con retraso en el cumplimiento de los plazos.

Inversión

Por otra parte, también ha asegurado que antes de que acabe 2025 ya estarán ejecutadas las inversiones por importe de 1.157 millones de euros que aprobó el Gobierno en primavera para reforzar las ciberseguridad del país.

En el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España y Europa, el Consejo de Ministros del 6 de mayo aprobó la convocatoria de 40 proyectos destinados a mejorar la ciberseguridad del país y cuyo valor conjunto asciende a esos 1.157 millones de euros.

Hernando ha incidido ahora que todos estos proyectos no sólo van a estar convocados a fecha de 31 de diciembre de 2025, sino ejecutados, ya que la ciberseguridad es "una prioridad" y "corre prisa".