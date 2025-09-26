Masorange entra en el mercado de la publicidad para competir con los gigantes digitales y generar un negocio de 500M

Masorange sigue avanzando en su estrategia de diversificación más allá de la conectividad. La operadora acaba de lanzar Advertising, una nueva línea de negocio con la que debuta en el mercado publicitario y aspira a generar un valor de más de 500 millones de euros a medio plazo compitiendo con los gigantes digitales.

En un comunicado, el grupo anuncia el lanzamiento de su propia plataforma publicitaria con la que busca aprovechar "el valor de la mayor base de clientes del mercado español", así como la tecnología "más innovadora" desarrollada internamente en la empresa y que incorpora inteligencia artificial (IA) y analítica avanzada.

"La ambición de MasOrange Advertising con esta iniciativa única en Europa es convertirse en la gran alternativa a los grandes gigantes de Internet en el mercado publicitario, con una propuesta omnicanal, abierta y asegurando la total privacidad para el cliente", remarca.

En concreto, el grupo de telecomunicaciones remarca que ha desarrollado una solución "eficaz e innovadora" para aprovechar "al máximo" los cambios que se han producido en el ecosistema publicitario en los últimos años.

El objetivo de esta nueva línea de negocio de MasOrange es conectar las marcas con sus audiencias de una manera más eficiente, personalizada e innovadora, aprovechando la información anonimizada de sus más de 30 millones de clientes, "la mayor y más relevante base de datos de España".

Privacidad

Para la utilización de esta base de datos, Masorange garantiza el "más estricto cumplimiento" de las políticas de privacidad, incorporando el consentimiento previo, y la protección de la identidad de sus clientes.

La actividad de estos clientes, que aportan datos de más del 50% de los usuarios y hogares de todo el país, permite a Masorange Advertising segmentar de forma personalizada las campañas en función de sus intereses, hábitos de consumo o estilo de vida.

Asimismo, la plataforma desarrollada, que es capaz de analizar 24.000 millones de datos en dos segundos, llegará a "usuarios reales y cualificados, sin bots", lo que permite a su vez a las empresas dirigir sus campañas de la manera más eficaz, en función del target establecido.

En esta línea, defiende que el nuevo modelo no genera spam, ni un mayor volumen de presión publicitaria. "Lo que hace es segmentar mejor y asegurar que la publicidad del anunciante llega al target adecuado, por el medio adecuado, siempre respetando el anonimato y la privacidad del cliente final", incide.

Meinrad Spenger, consejero delegado de Masorange, asegura que la plataforma desarrollada ofrece una propuesta "sin precedentes" en el mercado publicitario europeo, apoyada en las capacidades tecnológicas del grupo y en la fortaleza de su base de clientes.

"Con este lanzamiento profundizamos en nuestra estrategia de diversificación más allá de la conectividad, aprovechando nuestros activos para ocupar una posición de liderazgo en un sector publicitario en plena transformación", subraya.

Por su parte, Alberto Galaso, director adjunto de Nuevos Negocios de Masorange, añade que en la compañía están convencidos de que esta nueva línea de negocio será "una vía de crecimiento rentable para el grupo, con el potencial de generar a medio plazo un valor superior a los 500 millones de euros".