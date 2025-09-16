Masorange culmina el apagado de la red móvil de Yoigo dentro de su plan para alcanzar los 300 millones en sinergias en 2025

Masorange sigue dando pasos para capturar las sinergias derivadas de la fusión de Orange y MásMóvil, que a finales de 2025 está previsto que alcancen los 300 millones de euros. Un objetivo al que contribuirá el apagado de la red 4G de Yoigo, que ya está prácticamente concluido.

Según datos recopilados por la consultora NAE y la web antenasmoviles y proporcionados a El Español-Invertia, a cierre de agosto únicamente quedaban encendidas en España 26 antenas de la antigua red de la operadora de MásMóvil.

Los datos proceden de Infoantenas, una herramienta oficial del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública que permite consultar un mapa interactivo con la ubicación exacta de todas las antenas de telefonía móvil que hay en nuestro país.

Los datos muestran como en abril de 2024, cuando se completó la fusión y se creó Masorange, la operadora del Grupo MásMóvil tenía desplegadas un total de 8.108 antenas, aunque no todas ellas estaban operativas.

El primer gran apagado tuvo lugar en octubre del año pasado, cuando dejaron de prestar servicio un total de 1.801 antenas. El mes siguiente se desconectaron otras 1.778. Esto ayudó a que Yoigo acabara 2024 con una red de 4.770 nodos.

Durante los primeros meses de 2025, el ritmo de apagado fue más lento. Hasta que llegó mayo, cuando la red se redujo de 4.082 a 2.899 antenas. A partir de esa fecha, el proceso se aceleró y la cifra bajó a 958 en junio, a 418 en julio y a 26 en agosto.

De estos nodos, la gran mayoría han sido desconectados, aunque sí que hay una pequeña parte que se ha incorporado a lo que era la red de Orange para garantizar que el cambio no afecte a la calidad del servicio que prestan a sus clientes.

Hay que recordar que Orange ya era proveedor de servicios mayoristas de telefonía móvil de MásMóvil, que utilizaba la red de su rival para dar cobertura a sus clientes allí donde no llegaba con la suya propia.

El proceso de apagado de la antigua red de Yoigo se ha llevado a cabo en menos de un año y medio y se ha hecho de forma gradual y estudiada, garantizando en todo momento que no se viera afectado el servicio a los abonados de las dos operadoras.

Sinergias

La optimización de las infraestructuras de red era uno de los pilares sobre los que se sustentaba la fusión de Orange y MásMóvil. De hecho, las dos compañías defendieron en todo momento que la operación no iba a servir para reducir la competencia en España ni permitir subidas de precios.

La creación del mayor operador del mercado español se justificó en la necesidad de generar sinergias industriales y de eficiencia operativa, así como de ganar músculo financiero para afrontar las inversiones que serán necesarias en los próximos años.

Masorange cifró inicialmente las sinergias previstas con la fusión en unos 500 millones de euros, que se alcanzarían en el cuarto año tras completarse la integración de Orange y MásMóvil.

Un proceso que la operadora dirigida por Meinrad Spenger pretende acelerar. De hecho, de cara al cierre de 2025, esperan haber alcanzado ya los 300 millones de euros.

Otras medidas

Además del apagado de la red de 4G de Yoigo, la compañía también ha llevado a cabo o está estudiando otras medidas destinadas a una gestión más eficiente de sus infraestructuras.

Por ejemplo, el pasado 20 de febrero, Masorange firmó un contrato a largo plazo con Cellnex que sustituía a los que la empresa española de infraestructuras de telecomunicaciones tenía hasta entonces por separado con Orange y MásMóvil.

En concreto, las compañías ampliaron su relación comercial hasta 2048. Cellnex se comprometió a adaptarse "de manera flexible" en el corto plazo a la estrategia de Masorange, mientras que esta última acordó adquirir servicios adicionales para aumentar la densidad y la calidad de su red.

En el campo de la fibra, este verano cerró su acuerdo con Vodafone España para crear la mayor empresa de fibra óptica de Europa, de la que han vendido un 25% al fondo GIC. La fibreco dará servicio a unos 12 millones de hogares.

Asimismo, se ha publicado que estas dos operadoras estarían negociando para replicar en la red móvil el acuerdo que ya tienen en fibra. Es lo que se conoce como una RANco, que integraría torres, equipos de transmisión y mantenimiento tanto de Masorange como de Vodafone.