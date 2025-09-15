Murtra presentará el nuevo plan estratégico de Telefónica el 4 de noviembre

La presentación del nuevo plan estratégico de Telefónica en el que está trabajando el presidente ejecutivo del grupo, Marc Murtra, junto a su equipo ya tiene fecha: el 4 de noviembre de 2025.

La compañía de telecomunicaciones ha anunciado la celebración ese día de un nuevo Capital Markets Day (CMD, por sus siglas en inglés). Una cita en la que se darán a conocer tanto los resultados del tercer trimestre de 2025 como la nueva estrategia.

El evento, que comenzará a las 11.00 horas, contará con las presentaciones de Murtra; Emilio Gayo, consejero delegado; y Laura Abasolo, directora financiera y de control.

La compañía cumple así con los plazos anunciados, ya que su intención era dar a conocer el nuevo plan en la segunda mitad de 2025.

La cita servirá para conocer si finalmente forman parte de su plan algunas de las medidas con las que se ha especulado en los últimos meses, como han sido una ampliación de capital, la venta de la histórica sede de Gran Vía o posibles operaciones de crecimiento inorgánicas como la compra de Vodafone España.

Líneas maestras

Murtra anunció a finales de febrero, poco más de un mes después de asumir la presidencia del grupo de telecomunicaciones, su decisión de iniciar una "revisión estratégica" del negocio de Telefónica con el fin de adaptar los planes de la empresa a los cambios que se están produciendo en Europa.

Desde entonces, el directivo ha ido desvelando cuáles serán las líneas maestras que guiarán la elaboración de esta estrategia, que se llevará a cabo bajo una "estricta disciplina financiera" y priorizando su negocio en Europa y el liderazgo de la compañía en Brasil.

A principios de julio, durante un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), Murtra aportó un detalle adicional: el nuevo plan estratégico de Telefónica va a asumir algunos riesgos "medibles y controlados".

Unas semanas después, en la presentación de los resultados del primer semestre, proporcionó algún detalle más sobre en qué ámbitos del negocio está dispuesto a asumir esos riesgos que, aseguró, pueden también generar retornos para la compañía.

En este sentido, señaló que no se está planteando llevar a cabo "grandes operaciones con grandes riesgos" porque esa no es la naturaleza de Telefónica.

En cambio, remarcó que sí se plantea la posibilidad de abordar "pequeñas operaciones" que podrían tener un perfil de riesgo más elevado, pero que también podrían generar tracción y ser posteriormente escaladas.