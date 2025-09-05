Stc rentabiliza su inversión en Telefónica dos años después: su participación vale un 20% más y ha recibido 211M en dividendos

El 5 de septiembre de 2023, tras el cierre del mercado bursátil, el grupo saudí Stc anunció su entrada en el capital de Telefónica con la compra de un 9,9% por unos 2.100 millones de euros. Una operación que desencadenó cambios relevantes tanto en el accionariado de la compañía como en su equipo directivo.

Dos años después, Stc se ha consolidado como uno de los tres principales accionistas de la operadora, junto al Estado español y CriteriaCaixa. Además, ha constatado cómo su confianza en el negocio de Telefónica y su apuesta "a largo plazo" por la compañía ya están dando sus frutos.

La participación de casi un 10% que adquirió el grupo saudí ha incrementado su valor más de un 20% en los últimos 24 meses, gracias especialmente al buen comportamiento en bolsa de Telefónica este 2025. Además, ha recibido más de 210 millones de euros en dividendos.

Stc comunicó el 5 de septiembre de 2023 que había adquirido un 9,9% de Telefónica. En concreto, casi 281,8 millones de acciones con derecho a voto, equivalentes a un 4,9% del capital, y otro 5% en instrumentos financieros (unos 287,5 millones de acciones).

La compañía saudí valoró esta participación en unos 2.100 millones de euros. Sin embargo, es imposible saber cuál fue el precio exacto que pagó por estos títulos. Stc, con la ayuda de Morgan Stanley, realizó durante meses pequeñas inversiones espaciadas para no levantar sospechas.

Las acciones de Telefónica cerraron la sesión antes de conocerse la entrada de Stc en los 3,75 euros y los analistas calculan que, de media, la saudí pudo pagar entre 3,69 y 3,75 euros por acción. Por su parte, este 4 de septiembre de 2025 el precio a cierre de mercado ha sido de 4,52 euros.

Esto supone que los 565,3 millones de acciones que posee actualmente el grupo saudí (un 9,969% del total) están valorados en unos 2.555 millones de euros, lo que implica una subida de más del 20% respecto a hace dos años.

Si se toma como referencia el máximo de 4,88 euros que llegaron a alcanzar los títulos de Telefónica el pasado 20 de agosto, el incremento del valor de la participación de Stc llegó a superar el 30%.

En la jornada siguiente, las acciones de la teleco española bajaron un 4,81% ante la posibilidad de que la operadora española lleve a cabo una ampliación de capital para financiar las inversiones de su futuro plan estratégico.

Dividendos

Además de comprobar cómo su participación se ha revalorizado estos dos años, el grupo saudí también se ha beneficiado del dividendo de 0,30 euros que paga anualmente Telefónica. Uno de los más elevados dentro de las compañías de su sector.

Stc cobró su primer dividendo en diciembre de 2023, cuando la empresa española abonó 0,15 euros por título a sus accionistas, el primer tramo con cargo a ese ejercicio. En concreto, recibió algo más de 42 millones de euros por su 4,9%.

Esta misma cantidad es la que percibió por los dividendos de 0,15 euros pagados en junio y diciembre de 2024. Sin embargo, el pasado mes de junio el importe ascendió a casi 85 millones de euros al haber convertido ya en acciones el 5% que poseía hasta entonces en instrumentos financieros.

En total, en estos dos años Stc ha ingresado algo más de 211 millones de euros por los dividendos de Telefónica. Cifra que crecerá en los próximos meses cuando se abonen los 0,30 euros prometidos con cargo al ejercicio de 2024. Se pagarán en diciembre de este año y en junio de 2025.

Dos años de Stc

El desembarco del grupo saudí en la operadora hace dos años provocó un terremoto en su accionariado. En estos 24 meses han tenido lugar otros dos movimientos claves: el Gobierno regresó al capital de Telefónica 27 años después de su privatización y CriteriaCaixa elevó su histórica participación en la compañía.

El anuncio de Stc pilló por sorpresa tanto a los mercados como al propio Gobierno, que empezó a analizar la forma de mantener la autonomía estratégica de Telefónica y de España, pero sin desincentivar la inversión extranjera en nuestro país.

La respuesta al grupo saudí llegó en diciembre de 2023, cuando el Consejo de Ministros ordenó a la Sepi que llevara a cabo la compra de hasta un 10% del capital social de Telefónica. Una participación que alcanzó el 20 de mayo de 2024 tras invertir 2.285 millones de euros.

Meses después, uno de sus accionistas históricos, La Caixa, decidió redoblar su apuesta por el grupo de telecomunicaciones, una inversión que calificó de "carácter estratégico y a largo plazo". Así, a finales de junio de 2024, CriteriaCaixa comunicó que había elevado su participación al 9,9%.

La estabilidad definitiva en el accionariado llegó en febrero de 2025, cuando Stc confirmó que ya había alcanzado una participación directa en Telefónica del 9,969%. Lo hizo después de que el 28 de noviembre de 2024 recibiera la autorización del Gobierno para convertir el 5% que tenía en instrumentos financieros.

Cuando ya estaba garantizada la estabilidad accionarial, llegaron los cambios en el equipo directivo. En enero de 2025, Marc Murtra, hasta entonces presidente de Indra, sustituía a José María Álvarez-Pallete al frente de la compañía.

Nombramientos

Poco después se produjeron varios cambios en el consejo de administración, como la entrada de Stc y el nombramiento del representante de la Sepi Carlos Ocaña como vicepresidente. A estos cambios se sumaron las incorporaciones de Ana Sala, Mónica Rey y Anna Martínez Balañá.

Asimismo, Murtra comenzó a construir un equipo directivo de confianza compuesto tanto por personas de la casa como por fichajes externos. Destaca en especial el nombramiento como consejero delegado de Emilio Gayo, hasta entonces presidente de la filial española.

Los próximos doce meses estarán marcados por la presentación del nuevo plan estratégico que están elaborando Murtra y su equipo. Un proyecto con el que la dirección de Telefónica aspira a generar más valor para sus accionistas, entre los que estará Stc.

Recientemente, el grupo saudí ha asegurado que su intención es mantener su participación en la operadora española en el 10%, aunque esta lleve a cabo una ampliación de capital para respaldar la nueva estrategia que está diseñando su presidente.