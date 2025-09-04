Telefónica despeja la venta de su filial de Colombia a Millicom tras lograr el visto bueno de la empresa pública EPM

La venta de la filial de Telefónica en Colombia acaba de superar el que hasta ahora era el mayor obstáculo para poder proceder a su cierre. El comprador, Millicom, ha alcanzado un acuerdo con su actual socio en este país, Empresas Públicas de Medellín (EPM), que se ha comprometido a no bloquear la operación.

La venta de Movistar Colombia se enmarca en el complejo proceso de consolidación que se está llevando a cabo en el país y en el que el sector público desempeña un papel fundamental dada su presencia en el capital de las principales operadoras del país.

Por un lado, Telefónica es el dueño del 67,5% de Colombia Telecomunicaciones (Coltel), que opera bajo la marca Movistar, mientras que el otro 32,5% está en manos del Estado colombiano y otros inversores.

Por otro lado, Millicom posee el 49,98% de su rival Tigo-UNE. El resto del capital está en manos de EPM, que es una empresa estatal de servicios públicos como energía, agua o saneamiento.

Esto hacía necesario que EPM se comprometiera a no bloquear la operación con Telefónica y facilitar la fusión de Movistar Colombia y Tigo UNE. Se creará así un operador con una cuota de mercado de cerca del 37% en telefonía móvil y con capacidad para competir con Claro (52,8%).

Visto bueno

Esta incertidumbre ha quedado resuelta después de que el consejo de EPM haya dado luz verde a la venta de su participación en Tigo-UNE por alrededor de 525 millones de dólares (unos 425 millones de euros al tipo de cambio actual) al considerar que es "un buen momento" para ello.

Como propietario de un 49,98% de la compañía, Millicom tiene preferencia para hacerse con las acciones que tiene previsto vender EPM. Esto le permitiría pasar a ser el único dueño de Tigo y ejecutar su fusión con Movistar.

Pero al mismo tiempo, EPM también se ha comprometido a no obstaculizar la fusión y a facilitar la integración de Tigo-UNE con Movistar, incluso en el caso de que la venta de su participación no se ejecute por causas externas. Eso sí, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

Según recoge la prensa colombiana, con esta cláusula se elimina el principal obstáculo legal para la fusión, ya que hasta ahora EPM podía bloquear todo el proceso. Con el nuevo acuerdo, se compromete formalmente a facilitar la fusión.

Venta de Colombia

Telefónica, a través de su filial en Hispanoamerica, cerró el pasado 13 de marzo un acuerdo con Millicom para venderle la totalidad de las acciones de su filial Colombia Telecomunicaciones (Coltel) por 400 millones de dólares (343 millones de euros).

Además, Millicom anunció su intención de adquirir el 32,5% restante de las acciones de Coltel, propiedad del Estado colombiano y de otros inversores, al mismo precio de compra por acción que ha ofertado a Telefónica con el fin de hacerse con el 100% de la compañía.

Para el cierre definitivo de la operación, las compañías aún deben recibir luz verde de algunas autoridades regulatorias, que siguen analizando sus posibles efectos sobre el mercado y la competencia.

No obstante, ya han obtenido la autorización de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que ha determinado que la transacción no presenta “riesgos significativos”.

La venta de Movistar Colombia se enmarca dentro de la política de gestión de carteras de activos del grupo Telefónica "y está alineada con su estrategia de reducir gradualmente la exposición a Hispanoamérica".

Fue la segunda gran operación corporativa que se anunció después de que Marc Murtra fuera nombrado presidente de Telefónica el pasado 18 de enero. Unas semanas antes, la compañía llegó un acuerdo para vender su filial argentina a Telecom Argentina, participada por el Grupo Clarín, por 1.245 millones de dólares (1.189 millones de euros).

Posteriormente se anunciaron las ventas de los negocios en Perú (900.000 euros), Uruguay (389 millones de euros) y Ecuador (330 millones de euros). A ellos les podrían seguir próximamente la salida de Telefónica de Chile y México, donde ya se ha publicado que existe interés de posibles inversores.