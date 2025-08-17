Telefónica prevé completar en tres años el desmantelamiento de su red de cobre en España

Telefónica apagó el pasado 27 de mayo de forma definitiva su red de cobre en España. Sin embargo, la operadora de telecomunicaciones calcula que necesitará alrededor de tres más para desmantelar toda la infraestructura que ha ido desplegando a lo largo de un siglo.

"Hoy en día somos una empresa de fibra óptica sin un sólo abonado de cobre", aseguró Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica, en la presentación de los resultados de la compañía correspondientes al primer semestre de 2025.

Sin embargo, el que fuera hasta unos meses el máximo responsable de la filial en España subrayó también que el final del despliegue de fibra y el apagado del cobre "no significan el fin de la transformación de la red".

Un proceso que el consejero delegado de Telefónica calcula que le llevará a la compañía tres años más. Será entonces cuando se materialicen de forma definitiva todos los ahorros de costes que esperaba conseguir con la modernización de su red.

Fuentes de Telefónica explican a EL ESPAÑOL-Invertia que el apagado de la red de cobre en España, completado el pasado mes de mayo, no es una medida que comience a generar los ahorros previstos de forma inmediata.

Desmantelamiento

Hay que tener en cuenta que hay que desmantelar las centrales de cobre que tenía repartidas por toda España. Y esto, además, implica un gasto para la compañía española de telecomunicaciones.

En este sentido, desde la operadora detallan que hay que diferenciar entre dos tipos de centrales: las que estaban en edificios alquilados y las que se encontraban en inmuebles que sí son propiedad de Telefónica.

En el caso de las alquiladas, la empresa tiene que llevar a cabo distintos trabajos para devolverlas a su estado inicial. Y en las que son de su propiedad, pero se han vendido, puede ser necesario acometer gasto para entregarlas en el estado en el que se haya negociado.

Según remarcan las fuentes, en los últimos doce meses se han cerrado más de 4.000 centrales y para llevar a cabo todos los trabajos mencionados "se necesita tiempo". De ahí, los tres años mencionados por Emilio Gayo.

Ahorro de costes

En la conferencia con los analistas, Marc Murtra, presidente de Telefónica, calificó como "un momento importante" el apagado de sur red de cobre en España. "Somos la primera gran empresa europea en alcanzar este hito", remarcó.

Asimismo, añadió que esta medida les permite "liberar recursos" y centrarse en otros proyectos. Hay que recordar que la fibra es mucho más eficiente que el cobre, tanto en capacidad, velocidad y latencia como en consumo de energía. Además de más segura.

Gayo señaló la compañía ya ha consolidado "eficiencias estructurales" gracias al apagado de la red de cobre, que le han reportado un beneficio total de más de un punto porcentual en el margen de Ebitda (resultado bruto de explotación) respecto a los ingresos de 2024.

"Estas eficiencias provienen de un menor consumo de energía, menos fallos técnicos, optimización de costes en los centros de atención telefónica, menores costes de mantenimiento y un ajuste de plantilla posibilitado por la actualización tecnológica", explicó.

Asimismo, añadió que una vez concluido el proceso de desmantelamiento del cobre y completada la transformación de la red, Telefónica logrará mejorar en, aproximadamente, medio punto el margen de Ebitda gracias a los ahorros obtenidos desde finales de 2024 hasta finales de 2027.

Telefónica llegó a tener en España 8.532 centrales de cobre. Las dos primeras se clausuraron en 2014 y estaban situadas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Torrelodones (Madrid).

A 31 de marzo de 2025, Telefónica ya había cerrado 7.820 de estas instalaciones. Cumpliendo con el calendario acordado con la CNMC, el 21 de abril se cerraron otras 51 y las últimas 661 se apagarán el pasado 27 de mayo.