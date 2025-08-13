Telefónica registra el mayor incremento de clientes de televisión en más de seis años y roza los 3,7 millones de usuarios

Telefónica roza ya los 3,7 millones de clientes de televisión de pago en España, tras registrar en el segundo trimestre de 2025 el mayor incremento desde hace más de seis años. Una ganancia que se sustenta tanto en el aumento de los usuarios convergentes como en el buen desempeño de su plataforma de streaming Movistar Plus+.

En concreto, los resultados ofrecidos por la operadora de telecomunicaciones correspondientes al periodo comprendido entre abril y junio muestran una "excelente ganancia neta" de usuarios de televisión de pago, tras sumar 89.000 respecto al trimestre anterior.

Este dato supera los 66.000 usuarios que sumó este servicio de Movistar en el primer trimestre del año y supone además el incremento más elevado que ha registrado la compañía desde el tercer trimestre de 2018.

Telefónica España logra encadenar así ocho trimestres consecutivos creciendo en clientes de televisión de pago. De hecho, en relación con el periodo comprendido entre abril y junio de 2024, la subida ha sido de un 6,4%.

En concreto, la filial en nuestro país del grupo presidido por Marc Murtra cerró el mes de junio con más de 3,67 millones de usuarios de televisión, lo que supone su mejor dato desde el cuarto trimestre de 2021.

Movistar Plus+

Una de las razones más evidentes que han impulsado el crecimiento de los clientes de televisión de pago de Telefónica en España es el buen desempeño comercial de su plataforma de streaming Movistar Plus+.

Telefónica decidió dar un paso clave en su apuesta por el negocio de la televisión de pago en el verano de 2023. Desde el 1 de agosto de ese año, los clientes de cualquier operadora de telecomunicaciones pueden contratar la plataforma de streaming de Movistar.

Una oferta que, pese a no ser tan completa como la que disfrutan los que son clientes de Movistar, sí pone a disposición de sus suscriptores una amplia cantidad de contenidos, incluyendo cine, series, documentales y deportes (entre ellos, fútbol).

Meses después, Telefónica también empezó a dar la opción a los clientes de su segunda marca O2 de contratar servicios de televisión. En concreto, en octubre de 2023 lanzó una oferta que les permitía contratar Movistar Plus+ a un precio más barato que a los clientes de otras telecos.

El último gran cambio en la oferta comercial de O2 tuvo lugar el pasado mes de marzo y se centró precisamente en reforzar su propuesta de televisión.

En concreto, la segunda marca de Telefónica en España puso en el mercado nuevos paquetes convergentes que incluyen Movistar Plus+ por un precio desde 38 euros y Netflix desde 45 euros.

Convergentes

Precisamente, el aumento de la base de clientes convergentes es otra de las razones que hay detrás de la fuerte ganancia de usuarios de televisión de pago de Telefónica en España en el segundo trimestre de 2025.

En concreto, la operadora sumó 15.000 clientes convergentes (aquellos que tienen contratados un paquete con varios servicios como móvil, fibra y televisión) netos en el segundo trimestre, su mayor incremento desde el tercer trimestre de 2020.

En el caso de Telefónica, hay que destacar la importancia que tiene la televisión de pago dentro de su oferta comercial, ya que es uno de los puntos que diferencia a la operadora de la gran mayoría de sus rivales en el mercado español.

Así se refleja en su apuesta por el fútbol (es titular de algo más de la mitad de los derechos de emisión de LaLiga y de toda la Champions League), el cine de estreno o las series de producción propia. También en su decisión de integrar en su oferta a las grandes plataformas internacionales como Netflix, HBO Max o Disney+.