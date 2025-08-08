El CEO de Intel denuncia la "desinformación" sobre su pasado profesional tras exigir Trump su dimisión

El consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, cuya dimisión inmediata reclamó públicamente ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el conflicto de intereses que supondrían sus presuntos lazos con China, ha asegurado que existe "mucha desinformación" sobre su pasado profesional, añadiendo que la empresa está colaborando con la Administración para abordar los asuntos planteados.

"Estamos colaborando con la Administración para abordar los asuntos planteados y asegurarnos de que cuenten con la información veraz", indica el ejecutivo en una carta remitida a la plantilla del fabricante estadounidense de microprocesadores.

En la misma también asegura compartir plenamente el compromiso de Trump con el avance de la seguridad nacional y económica de Estados Unidos. "Agradezco su liderazgo para impulsar estas prioridades y me enorgullece dirigir una empresa tan fundamental para estos objetivos", añade.

En este sentido, Tan denuncia que "ha circulado mucha desinformación sobre mis anteriores puestos en Walden International y Cadence Design Systems" y defiende que, durante más de 40 años en la industria, ha forjado relaciones en todo el mundo y siempre ha operado dentro de los más altos estándares legales y éticos.

El presidente de Estados Unidos pidió este jueves la dimisión con carácter inmediato del consejero delegado de Intel al considerar que el ejecutivo se encontraría en una situación de conflicto de intereses.

"El consejero delegado de Intel se encuentra en una situación muy conflictiva y debe dimitir de inmediato. No hay otra solución", afirmó el mandatario estadounidense a través de TruthSocial sin ofrecer más detalles al respecto.

Esta semana, el senador republicano Tom Cotton solicitó al presidente de la junta directiva de Intel información sobre los vínculos del CEO de la compañía con China, incluyendo los vínculos de Tan con Cadence Design Systems, una empresa tecnológica que dirigió durante más de una década y que se declaró culpable en julio de violar los controles de exportación de Estados Unidos al vender hardware y software a la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China.

Tan, de 65 años, fue consejero delegado de Cadence Design Systems de 2009 a 2021 y formó parte de la junta directiva de esta empresa durante 19 años. Además, es socio director fundador de Walden Catalyst Ventures y presidente de Walden International.