Donald Trump exige la dimisión inmediata del CEO de Intel por sus vínculos con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este jueves la dimisión con carácter inmediato de Lip-Bu Tan como consejero delegado de Intel al considerar que el ejecutivo se encontraría en una situación de conflicto de intereses.

"El consejero delegado de Intel se encuentra en una situación muy conflictiva y debe dimitir de inmediato. No hay otra solución", ha afirmado el mandatario estadounidense a través de TruthSocial sin ofrecer más detalles al respecto.

Las acciones de Intel apuntan a una caída de casi el 3% en la negociación previa a la apertura de Wall Street.

Lip-Bu Tan asumió el pasado mes de marzo el cargo de consejero delegado de Intel Corporation, reincorporándose también a la junta directiva del fabricante estadounidense de microprocesadores, de la que dimitió en agosto de 2024.

De este modo, Tan reemplazó a David Zinsner y Michelle Johnston Holthaus, quienes asumieron provisionalmente la dirección de Intel tras la salida en diciembre de 2024 de Pat Gelsinger.

Vínculos con China

Esta semana, el senador republicano Tom Cotton solicitó al presidente de la junta directiva de Intel información sobre los vínculos del CEO de la compañía con China, incluyendo inversiones anteriores a su designación en empresas chinas de semiconductores y otras con conexiones con el ejército chino.

Según indica Bloomberg, en una carta a Frank Yeary, quien supervisa la junta directiva de Intel, Cotton preguntó sobre los vínculos de Tan con Cadence Design Systems, una empresa tecnológica que dirigió durante más de una década y que vendía productos a una universidad militar china.

La empresa se declaró culpable en julio de violar los controles de exportación de Estados Unidos al vender hardware y software a la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China.

Tan, de 65 años, fue consejero delegado de Cadence Design Systems de 2009 a 2021 y formó parte de la junta directiva de esta empresa durante 19 años.

Además, es socio director fundador de Walden Catalyst Ventures y presidente de Walden International.

El ejecutivo es licenciado en Ciencias en Física por la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, tiene una maestría en Ciencias en Ingeniería Nuclear por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y un MBA por la Universidad de San Francisco.