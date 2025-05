Escribano revoluciona Indra con la salida de Luis Abril y prepara un consejo ‘ad hoc’ para centrarse en Defensa

La revolución que Ángel Escribano está preparando en Indra para enfocar la compañía hacia el negocio de la defensa ha llegado al consejo de administración. El grupo ha anunciado este martes los primeros cambios en el máximo órgano de gobierno desde que el fundador de Grupo EM&E asumiera la presidencia el pasado mes de enero. Y entre ellos, se encuentra la salida de Luis Abril, director general de Minsait.

El directivo abandonará definitivamente Indra el próximo 30 de septiembre, poniendo fin una etapa de 11 años en la empresa. Los últimos tres como director general del negocio de Tecnologías de la Información (TI), consejero ejecutivo y miembro del comité de dirección. Cargos para los que fue propuesto por el anterior presidente Marc Murtra, quien confió en él para liderar Minsait tras la marcha de Cristina García.

Además de Luis Abril, en esta primera renovación del consejo de administración de Indra con Escribano al frente también saldrá Francisco Javier García. Era el único de los consejeros independientes cuyo mandato vencía este mes de junio y ha rechazado "por decisión personal" someterse a la reelección.

Sin embargo, estos podrían no ser los únicos cambios que Escribano y el consejo de administración impulsen este 2025 para adaptar este órgano a la nueva etapa que atraviesa la compañía, marcada por la ejecución del plan estratégico 'Leading the future' presentado hace un año y para el que la empresa no descarta un "lavado de cara".

Hay que tener en cuenta que otros cinco consejeros independientes concluyen mandato este año: Virginia Arce, Belén Amatriain, Coloma Armero, Olga San Jacinto y Bernardo Villazán. Sin embargo, en su caso no será hasta finales de octubre, ya que fueron nombrados en una junta extraordinaria celebrada en el mismo mes de 2022.

Dicha junta sirvió para cerrar la crisis de gobernanza que se produjo en el seno de la compañía hace ya tres años después de que tres accionistas de Indra, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Sapa Placencia y Amber Capital (Joseph Oughourlian) promovieran el cese de varios consejeros independientes que se oponían a los cambios en la compañía.

Por el momento, Indra no se ha pronunciado sobre el futuro de estos cinco independientes, es decir, si repetirán en su puesto o no. Pero todo apunta que, de producirse algún cambio de cara, no tendrá lugar hasta el próximo mes de octubre. Únicamente una consejera independiente tiene garantizado acabar el año en la compañía: Ángeles Santamaría, que deberá renovar en junio de 2026.

Gobernanza

Lo que no se prevé es una reducción del número de consejeros independientes. Y es que con los cambios que anunciados este martes Indra resuelve los problemas de gobernanza que provocó la entrada de un representante de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en el consejo de administración hace justo un año.

Para dar un asiento a Javier Escribano después de que su compañía alcanzara una participación en el capital de Indra que le daba derecho ello, Elena García Armada abandonó el consejo. Esto provocó que este órgano pasara a tener más miembros no independientes (sumando ejecutivos y dominicales) que independientes. Y además se redujo a sólo cinco el número de mujeres consejeras.

La compañía dijo entonces que esto era "provisional" y "transitoria" y que era consciente de la necesidad de dar solución a esta situación que incumplía las recomendaciones de buen gobierno. La empresa, presidida por aquel entonces por Marc Murtra, anunció que estudiaría cambios en el consejo, pero no se quiso fijar plazos.

La solución ha tardado un año en llegar. Ahora, con el anuncio de la sustitución de Luis Abril (ejecutivo) y García (independiente) por Eva Fernández Góngora y Oriol Pinya Salomó (dos independientes), Indra vuelve a cumplir con los estándares de gobernanza.

Pero los independientes no son los únicos que deberán someterse al visto bueno de la junta este año. En la convocatoria ordinaria de junio, cuyo orden del día se conocerá en próximos días, tendrá que votarse también la reelección de Miguel Sebastián y Antonio Cuevas en representación de SEPI y Jokin Aperribay por SAPA. Si es que son propuestos para seguir en sus cargos.

El próximo octubre, junto al grueso de los consejeros independientes, deberá renovar también el tercer representante de la SEPI: Juan Moscoso. Será entonces cuando se conozca como será el consejo de administración de Indra con el que contarán Escribano y José Vicente de los Mozos, consejero delegado, para los próximos años.

Margen de maniobra

Los gestores de Indra se han dado así un margen amplio de maniobra, de hasta cinco meses, para cerrar la renovación pendiente de todos los consejeros a los que les vence mandato en 2025. Un periodo que le servirá para definir de forma más clara el ambicioso plan de crecimiento que se han planteado, todavía sobre el papel.

Una vez que la consultora defina los términos legales de una posible fusión con Escribano, la empresa familiar del presidente del consejo, sin vulnerar con ello las reglas del buen gobierno corporativo, Indra deberá estar atenta a este o cualquier otro movimiento que se produzca en el sector, en plena reconversión.

Sus planes para generar a corto plazo una división de construcción de vehículos militares (blindados) a partir de la filial Indra Land Vehicles, se frustraron con la negativa de General Dynamics a venderles Santa Bárbara. Crear desde cero una planta de ensamblaje de este tipo de vehículos, con la tecnología que requiere, puede ser largo y costoso.



La compra de la división de vehículos militares de la italiana Iveco tampoco es la solución, toda vez que tanto Rheinmetall como Leonardo están muy por delante con sus ofertas para hacerse con este negocio.

Tampoco SAPA va a ser un socio fiable para potenciar los planes de Indra, más allá de su colaboración con el VCR 8x8 Dragón, en el consorcio Tess Defence. Sobre todo a la vista de su negativa a la fusión de Indra con Escribano y a sus planes de acaparar el máximo número de empresas en el grupo para conformar un 'campeón nacional'.

Con esa situación sobre la mesa, fuentes del sector aseguran que aplicar un cambio radical en el consejo antes de tener los planes bien trazados, puede resultar muy precipitado.

La empresa tiene ahora cinco meses para definir su estrategia de forma más clara, una vez que en la feria de defensa Feindef ya ha dejado clara su intención de asociarse en Europa con el gigante alemán Rheinmetall y dejar de lado la propuesta que para ello le había hecho la filial europea de General Dinamycs.

En este periodo, además, se verá con claridad si las entregas del vehículo estrella del Ejército, el 8x8 Dragón, van a llegar a los 34 comprometidos en el contrato (retrasado) para este mismo año. El funcionamiento del consorcio Tess Defence, que componen Indra, Escribano, SAPA y Santa Bárbara, puede ser el verdadero catalizador de la consolidación del sector en España que quiere liderar la tecnológica que preside Ángel Escribano.