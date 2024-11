La guerra comercial de las 'telecos' llega al mercado alemán y amenaza las cuentas de 2025 de Vodafone y Telefónica

El mercado alemán se está convirtiendo en un nuevo dolor de cabeza para los grandes grupos de telecomunicaciones de Europa después de que en las últimas semanas distintas operadoras hayan comenzado a lanzar ofertas y reducir sus tarifas. Unos movimientos que han dejado de limitarse sólo al segmento del bajo coste y que los analistas creen que podrían acabar pasando factura a las cuentas de las compañías en 2025.

Así lo advierte Barclays en sus últimos informes sobre Vodafone y Telefónica tras la presentación de sus resultados del tercer trimestre de 2024. Unas cuentas en las que la situación del mercado alemán ha despertado un elevado interés entre los analistas.

De hecho, en el caso del grupo británico, la situación de su filial en el país germano ha copado gran parte de las preguntas que los analistas realizaron a Margherita della Valle, consejera delegada de Vodafone, durante la conferencia celebrada este martes.

Tanto por el impacto que ha tenido en sus resultados un cambio legislativo que impide a los propietarios combinar servicios de televisión con contratos de alquiler (los ingresos de Vodafone en Alemania cayeron un 6,2% en el tercer trimestre), como por sus perspectivas de futuro.

En este sentido, Della Valle recordó que ya el pasado mes de mayo avisó de que el mercado alemán de la telefonía móvil se estaba volviendo más competitivo en el segmento del bajo coste por el comportamiento de segundas marcas o servicios de prepago, entre otros. Sin embargo, admitió que el escenario volvió a cambiar hace alrededor de un mes.

La CEO de Vodafone destacó que un operador, cuyo nombre no mencionó, decidió apostar por una estrategia "más por menos" en todas sus marcas, por lo que afectará no sólo al low cost, sino también al segmento medio y alto del mercado. "Es algo muy reciente. Tengo que admitir que me cuesta entender la razón. Esta es una pregunta para otro", añadió.

En este sentido, añadió que es pronto para hacer una valoración, pero aseguró que en Vodafone seguirán "muy de cerca" estos movimientos y prometió que se mantendrán "disciplinados" en sus políticas. "En términos de impacto en el mercado, es un poco pronto para saberlo y dependerá de las decisiones que se tomen", incidió.

Telefónica

Días antes, Markus Haas, consejero delegado de Telefónica Deutschland, subrayó que los resultados del tercer trimestre de la operadora germana muestran "claramente" que su enfoque en la segmentación del mercado y una estrategia 'value for money' (que viene a ofrecer la mejor relación calidad-precio) está dando "unos resultados comerciales muy sólidos".

Haas respondía así a las preguntas de Mathieu Robilliard, analista de Barclays, sobre la competencia en el mercado alemán de las telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, después de que en las últimas semanas se hayan puesto en el mercado "agresivas ofertas" por parte de varias operadoras, incluida Telefónica.

El consejero delegado de la filial alemana recalcó que la nueva cartera de tarifas móviles lanzada este martes, que como promoción de lanzamiento incluye un descuento de hasta 15 euros para siempre, está dirigida a clientes dispuestos a pagar alrededor de 30 euros al mes y le permitirá incrementar sus ingresos por servicios móviles.

En cuanto el negocio fijo, Haas ha destacado que la compañía ya demostró en el tercer trimestre su capacidad de crecer en ingresos. Además, avisa de que, gracias a que tiene acceso a todas las infraestructuras en el mercado alemán, también tiene la capacidad de sumarse a la actividad promocional que existe en este segmento de mercado.

2025

Tras estos resultados, los analistas de Barclays anticipan que el negocio alemán no dará probablemente buenas noticias ni a Vodafone ni a Telefónica el próximo ejercicio mientras se mantenga la presión competitiva en este mercado.

En el caso de Telefónica, destacan que los resultados del tercer trimestre de su filial alemana han superado las expectativas de los analistas, al igual que los de Brasil, pese a caer sus ingresos un 1,6%. Unas cifras que han permitido compensar la debilidad de su negocio en el resto de América Latina.

Sin embargo, de cara a 2025 la firma de análisis prevé que el mercado alemán se convierta en un "viento en contra" para el grupo presidido por José María Álvarez-Pallete y acabe afectando a sus resultados en un ejercicio en el que no espera una aceleración del crecimiento en ninguna de sus otras filiales.

En el caso de Vodafone, los analistas de Barclays han reducido un 4,7% la previsión de Ebitda de su división alemana, la mayor filial del grupo, para el próximo ejercicio ante el "freno de la recuperación" de su negocio en este país como consecuencia de la elevada competencia, especialmente en el mercado de la telefonía móvil.