EEUU estrecha el cerco contra TikTok en su 'guerra fría' con China: quién gana y quién pierde con su prohibición

TikTok vuelve a colarse en la 'guerra fría' comercial y tecnológica que desde hace años libran Estados Unidos y China. La amenaza de las autoridades estadounidenses de prohibir el uso de la red social si no cambia de dueños no es algo nuevo. Sin embargo, lo ocurrido esta semana en el Congreso de EEUU va un paso más allá de lo que se había visto hasta ahora.

La Cámara de Representantes aprobó el pasado miércoles con una abrumadora mayoría (352 votos a favor y 65 en contra) un proyecto de ley que contempla prohibir el uso de la red social en el país si sus dueños, la empresa china ByteDance, no venden la plataforma. Un movimiento ha vuelto a reavivar el enfrentamiento entre ambos países.

El Ejecutivo de Joe Biden se ha mostrado dipuesto a refrendar esta ley ante el riesgo para la seguridad nacional que supone que la red social esté controlada por una empresa con vínculos con el Gobierno chino. Este, por su parte, ha acusado a EEUU de aplicar una "lógica mafiosa" al no tener pruebas de sus acusaciones.

[El Congreso de EEUU aprueba prohibir el uso de TikTok en el país si la china ByteDance no vende la red social]

No obstante, para que el uso de TikTok se prohíba en EEUU, todavía queda un largo camino por delante. Por un lado, el proyecto de ley deberá ser aprobado en el Senado, donde no se espera que el proceso sea tan sencillo como en el Congreso. Por otro, existen serías dudas acerca de si una decisión de este calado sería o no inconstitucional.

Y, sin embargo, en el mercado ya se comienza a especular sobre a quién podría beneficiar la prohibición de TikTok si sale finalmente adelante. Al igual que también se empiezan a identificar los efectos negativos que puede tener en otras empresas y sectores.

Facebook y Snap

Todos los analistas coinciden en que hay dos compañías que claramente se verían beneficiadas por la desaparición de TikTok en EEUU: Meta Platforms, dueña de las redes sociales Facebook e Instagram, y Snapchat. Algunos incluyen en esta lista a Alphabet (Google), dado que YouTube también tiene su propio servicio de vídeos cortos.

Rohit Kulkarni, analista de Roth MKM, ve incluso posible que plataformas de streaming como Netflix o Disney+ se vean beneficiadas si hay un veto a TikTok en EEUU "a medida que los usuarios encuentren nuevas formas de emplear esos 75 minutos" que dedican al día a dicha red social.

El trozo de pastel que dejaría libre una hipotética salida de TikTok del mercado estadounidense es muy apetecible para cualquier rival. Hoy por hoy, tiene alrededor de 170 millones de usuarios en EEUU y, según publicaba este viernes Financial Times, el pasado año alcanzó unos ingresos récord de 16.000 millones de dólares (14.653 millones de euros) en el país.

En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, Verónica Ferrer, socia de la consultora de innovación Pitaya Next y profesora en EAE Business School, coincide en que, de entrada, la prohibición de TikTok beneficiará a sus principales competidores actuales.

[TikTok, atrapada en la guerra fría tecnológica entre China y EEUU: por qué una venta de la red social no es la solución]

Sin embargo, recuerda que cuando se prohíbe algo la reacción de los consumidores puede ser impredecible y nadie te dice que no pueda crearse otra aplicación nueva igual que ocupe el vacío que dejaría TikTok, ya que compartir nuestra vida en las redes sociales "ya está dentro de nuestro ADN".

Así, señala que esto no deja de ser un capítulo más en la guerra comercial y tecnológica que libra desde hace tiempo EEUU y China y apunta que, aunque hay quien se enriquece con las guerras, las consecuencias negativas siempre acaban superando las positivas. "Yo no pienso que haya nadie que se vaya a beneficiar realmente de esta guerra comercial", admite.

Daños colaterales

La prohibición de TikTok en EEUU también podría generar daños colaterales. El más evidente son las posibles represalias que China puede tomar contra empresas estadounidenses como Apple y Tesla, marcas muy populares en el mercado asiático, u otras grandes tecnológicas del país norteamericano.

Precisamente, Apple atraviesa un momento complicado en el mercado chino. Aunque logró cerrar 2023 por primera vez como líder mundial, sus ventas en el país asiático han caído un 24% durante las primeras semanas de 2024 en pleno renacer de la popularidad de los teléfonos móviles de Huawei.

[China complica el reinado de Apple en móviles premium: las ventas del iPhone en el país inician 2024 cayendo un 30%]

A esto hay que sumar, como señala Dan Ives, analista de Wedbush, que tanto Apple y Google, como el resto de fabricantes de smartphones, tendrían que retirar la aplicación de TikTok de su tienda de aplicaciones en EEUU si no quieren enfrentarse a posibles multas.

Sin embargo, el impacto de un posible cierre de TikTok no se limitaría únicamente a las empresas tecnológicas. Por ejemplo, los analistas de Jefferies aseguran que prohibir la red social en EEUU tendrá "implicaciones negativas" para las marcas de belleza, ya que derivaría en mayores costes de márketing para estas compañías.

Montaje con el logo de TikTok encima de una pantalla de un teléfono móvil junto a las banderas de China y EEUU.

La firma señala que TikTok es una fuente de descubrimiento de productos y de desarrollo de tendencias para las empresas de belleza y prevé un aumento del coste de la publicidad en otras plataformas como Facebook o Google si acaba saliendo del mercado un rival tan potente.

De hecho, el consejero delegado de TikTok, Shou Chew, aseguró esta semana que una salida de la red social de EEUU "sacará miles de millones de dólares" de los bolsillos de los creadores y las pequeñas empresas y pondrá en riesgo más de 300.000 puestos de trabajo en el país norteamericano.

¿Habrá prohibición?

Pero, ¿qué probabilidad hay de que TikTok sea prohibido en EEUU? Según los expertos, hoy por hoy, no demasiadas. El analista de New Street Research, Blair Levin, considera que hay "muchas posibilidades" de que los tribunales determinen que el proyecto de ley viola la Primera Enmienda, en la que se hace referencia a la libertad de expresión, como ya le ocurrió a Donald Trump cuando intentó prohibir la red social.

Dan Ives da una probabilidad del 25% a que este "culebrón" acabe con la prohibición de TikTok en EEUU. "En nuestra opinión, todo esto es una partida de póker de alto riesgo que tiene un amplio impacto negativo en las relaciones entre EEUU y China con un proyecto de ley de la Cámara de Representantes que sigue siendo un gran rompecabezas", asegura.

En este sentido, Ferrer también ve complicado que se acabe prohibiendo el uso de TikTok en EEUU. Así, señala que la ley se puede llegar a aprobar, pero otra cosa es que se implemente. Además, añade que si los estadounidenses quieren seguir utilizando esta red social, seguro que encuentran la manera de hacerlo.

Ferrer cree que detrás de esta campaña de EEUU contra TikTok hay más motivos políticos que de seguridad. De hecho, apunta que si el Gobierno chino quisiera acceder a los datos de los estadounidenses no necesita a la red social, ya que es probable que ya estén en el mercado negro dada la falta de concienciación que existe entre gran parte de la población a la hora de gestionar sus datos.