Cellnex descarta un impacto negativo de fusiones como la de Orange-MásMóvil: sólo un 1% de sus ventas está en riesgo

Los movimientos de consolidación que se están produciendo entre las operadoras europeas de telecomunicaciones, como puede ser la fusión entre Orange y MásMóvil en España, no preocupan a Cellnex. La empresa española de infraestructuras prevé un impacto limitado de estas operaciones en sus cuentas y asegura que sólo un 1% de sus ingresos está actualmente en riesgo por ello.

Así lo ha indicado Cellnex en el marco del Capital Markets Day (CMD por sus siglas en inglés) celebrado este martes y en el que ha dado a conocer a los inversores cuál será su estrategia para los próximos años. Una hoja de ruta que prevé que le ayude a alcanzar unos ingresos de entre 4.500 y 4.700 millones de euros en 2027 con crecimiento medio anual del 6%.

Durante la presentación del plan en Londres, Marco Patuano, consejero delegado, y Vincent Cuvillier, director de estrategia, han asegurado que tanto los movimientos de consolidación entre operadoras como los acuerdos de compartición de red presentan al mismo tiempo "oportunidades y riesgos" para Cellnex.

Cullivier ha detallado que en estos momentos hay tres grandes procesos de consolidación en tres de sus principales mercados: la fusión aprobada de Orange y MásMóvil en España, la fusión anunciada de Vodafone y Three en Reino Unido y la posible venta de Vodafone Italia a Swisscom para fusionarla con Fastweb.

El directivo ha detallado que estas operaciones presentan oportunidades como la creación de valor junto a sus actuales clientes (como podría ser Orange en España) o la firma de acuerdos con las empresas que se hagan con los remedies de estas operaciones (como podría ser Digi) o con nuevos actores del mercado.

Imagen del Capital Markets Day 2024 de Cellnex. Cellnex

Sin embargo, también podrían provocar que alguno de sus clientes redujera los puntos de presencia (PoPs) que tiene en sus torres o que estos crezcan menos de lo previsto. Riesgos para los que la empresa ya se ha protegido gracias a acuerdos a largo plazo con sus clientes y con cláusulas relacionas con el ran sharing o con duras condiciones para poder dar de baja dichos contratos.

Por ello, la empresa calcula que menos del 1% de sus ingresos están en riesgo como consecuencia de las consolidaciones anunciadas y, en caso de materializarse, será en todo caso después de 2027, dado el tiempo que duran los procesos regulatorios y la complejidad que supone para un operador cambiar de red.

Fusiones de torres

Frente a los avances en la consolidación de las operadoras, para Patuano la época dorada de fusiones y adquisiciones en el sector de las torres de telecomunicaciones parece haber quedado atrás. Factores como la subida de los tipos de interés, la compartición de redes entre operadores o la ausencia de activos atractivos a la venta hacen que sean menos probables ahora estas operaciones.

Asimismo, el consejero delegado de Cellnex ha descartado que se vaya a producir un "gran consolidación" entre dos de las seis o siete grandes empresas de torres de telecomunicaciones que existen actualmente en Europa, aunque ha admitido que un número tan elevado de actores "no es eficiente".

Respecto al caso concreto de Cellnex, Patuano ha señalado que en estos momentos no ve en el mercado una solución que encaje con la compañía, ya que, por ejemplo, la fusión con Totem sería "imposible" y con Vantage Towers se solapan en muchos mercados, como España o Italia.

La única operación que considera que tendría sentido geográfico es la fusión con GD Towers, la empresa que engloba las torres de Deutsche Telekom. La empresa española pujó en 2022 por hacer con esos activos, pero finalmente se impuso la oferta de los fondos KKR, Stonepeak y GIP.

Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex, en el Capital Markets Day 2024 de la compañía. Cellnex

Respecto a su cartera de activos, tras la venta este lunes de su negocio en Irlanda por 971 millones de euros a Phoenix Towers (PTI), Cellnex se enfocará en la desinversión de sus operaciones en Austria, sobre la que esperan tener más claridad tras los meses de verano.

Patuano ha señalado que es un buen activo con datos positivos, pero no ven que tenga encaje en la compañía por su tamaño y su potencial de crecimiento. No obstante, ha advertido de que no están obligados a desprenderse de su negocio en Austria y ha asegurado que si no les llega una oferta adecuada se lo quedarán.

Vuelta a Cataluña

En la rueda de prensa posterior al Capital Markets Day, Patuano ha asegurado a preguntas de los periodistas que en la compañía no se han planteado trasladar de vuelta su sede social a Cataluña después de instalarla en Madrid tras los acontecimientos relacionados con el referéndum del 1-O.

"No tenemos planes por el momento" a este respecto, ha asegurado el consejero delegado de Cellnex, quien ha incidido en que el traslado de sede no se ha abordado ni tomado en consideración en ningún momento en las reuniones del consejo de administración.