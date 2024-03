Koldo volvió a contactar con el Gobierno de Canarias tras la destitución de Ábalos para conseguir más contratos

Koldo García se mantuvo en la brecha como conseguidor de contratos públicos cuando José Luis Ábalos fue cesado como ministro de Transportes en 2021. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el hombre para todo de Ábalos volvió a contactar en varias ocasiones con el Gobierno de Canarias para conseguir licitaciones de esta administración.

Fuentes cercanas a estos contactos indican que Koldo García hacía acciones de lobby para todo tipo de sectores después de 2021. En varias ocasiones contactó con la administración canaria para ello. Sin embargo, hubo un sector que no tocó: el sanitario.

¿Algo que ver con su intervención para que a Soluciones de Gestión lograra contratos públicos por un valor superior a los 50 millones de euros de forma ilícita? En realidad, no. Estas fuentes indican que, pasado lo peor de la pandemia, había gran cantidad de proveedores y no había problema para acceder a material sanitario. Por tanto, estos concursos no eran atractivos.

Sin embargo, esta misma fuente puntualiza que, hasta donde tiene conocimiento, la mano de Koldo García tras la caída de José Luis Ábalos tuvo poco efecto. Estas voces aseguran que no hubo nuevas concesiones que fueran a parar a sus representados.

Pese a ello, cabe recordar que el sumario avisa de que un constructor vinculado a la trama, José Ruz, consiguió un importante contrato del Gobierno canario. Y todo apunta a que la mano de Koldo García algo tuvo que ver.

Como adelantó EL ESPAÑOL, el Ejecutivo autonómico por entonces presidido por Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, adjudicó un contrato de 6,5 millones de euros en 2022 a Levantina, Ingeniería y Construcción SL, empresa del citado José Ruz.

Este contratista era uno de los habituales de la Dirección General de Carreteras durante la etapa de Ábalos. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que forma parte del sumario del caso, Koldo García y José Ruz se desplazaron hasta Gran Canaria el 9 de febrero de 2022.

Koldo García. EFE

Sea casualidad o no, sólo unos días más tarde, el 13 de febrero, se publicó una licitación para obras por valor de 6,5 millones de euros. El concurso fue adjudicado el 10 de mayo de 2022 a la empresa de Ruz.

El contrato asignado a Levantina, Ingeniería y Construcción SL era para "la reforma interior y acondicionamiento del Edificio Royal para albergar la delegación en Las Palmas de Gran Canaria de la Agencia Tributaria Canaria".

Como ya contó este periódico, fue el Ministerio de Transportes el que "posiblemente" recomendó a Canarias contactar con Soluciones de Gestión para adquirir material sanitario al principio de la pandemia.

Íñigo Rotaeche (uno de los detenidos por Guardia Civil por la trama) puso cara y nombre a la empresa, pero también intervino en alguna que otra ocasión el propio Koldo García para facilitar la recepción de los suministros y que todo marchara bien.

Los contratos canarios, así como los baleares, están bajo la lupa de Bruselas. La Fiscalía Europea anunció este lunes la apertura de una investigación formal por el caso Koldo sobre los gobiernos de la expresidenta de Baleares Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, y de Ángel Víctor Torres en Canarias.

Lo hace tras haber identificado indicios de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en la gestión de ayudas europeas.

En concreto, la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid tiene previsto concentrar sus pesquisas en los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las islas Baleares para el suministro de mascarillas durante los peores momentos de la pandemia.