Telefónica, abierta a negociar su acuerdo con Digi si se incrementa la competencia mayorista en España

Telefónica no prevé que los cambios que se avecinan en el sector español de las telecomunicaciones, con la fusión de Orange y MásMóvil y la compra de Vodafone por el fondo Zegona, vayan a tener un impacto "disruptivo" en el mercado. Sin embargo, la operadora cuenta con "un plan de contingencia" por si acaban afectando a su negocio mayorista y se muestra abierta a renegociar los acuerdos que tiene actualmente con operadoras como Digi "con racionalidad".

Durante su intervención en el Capital Markets Day 2023, el consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, ha señalado que en la compañía esperan que el mercado español de las telecomunicaciones siga siendo "competitivo" una vez se completen las distintas operaciones corporativas en marcha, pero no creen que se produzca un "escenario disruptivo" en nuestro país.

En particular, en Telefónica anticipan que esta competencia se notará especialmente en el negocio mayorista. Por un lado, cuando Zegona anunció hace una semana la compra de Vodafone España por 5.000 millones de euros ya adelantó que una de sus prioridades iba a ser impulsar el negocio mayorista de la operadora, especialmente en telefonía móvil.

Por otro lado, entre las condiciones que se especula podría imponer la Comisión Europea (CE) a la fusión Orange y MásMóvil se encuentran un acceso mayorista a sus redes o la venta de espectro o infraestructuras a un tercer operador a un precio reducido. Y todo apunta a que el beneficiario de estos remedies será Digi, el principal cliente mayorista de Telefónica.

Ante este escenario, Vilá recuerda que ya se enfrentaron en el pasado a situaciones similares de consolidación o cambio de control en las compañías, que además estuvieron protagonizadas en muchos casos por los mismos actores que están detrás de las operaciones actuales. "Nos tuvimos que adaptar en el pasado y lo hicimos con éxito", ha recordado.

Negocio mayorista

El consejero delegado de Telefónica ha asegurado que para ello se apalancarán en "sus mejores activos": la mayor red de fibra de España, una cobertura móvil "insuperable" y unos acuerdos mayoristas a largo plazo con otros operadores "muy bien establecidos" y con "términos, periodos y condiciones claros".

No obstante, Vilá ha añadido que en la empresa están "preparados" para evolucionar su negocio mayorista y renegociar acuerdos, "siempre con racionalidad". Entre esos acuerdos podría estar el de Digi, con quien mantienen una relación mayorista desde hace mucho tiempo y quien puede desempeñar un papel clave en las dinámicas futuras de este mercado.

José María Alvarez-Pallete, durante su intervención en el Capital Markets Day, junto a Ángel Vilá y Laura Abasolo Telefónica

Además, ha agregado que aunque piensan que tienen los activos "más fuertes, que son básicos para los acuerdos mayoristas", en Telefónica también tienen listo un plan de contingencia para hacer frente a los posibles cambios que se produzcan en un futuro en el sector.

Vilá ha señalado que esperarán a conocer los remedies que se impongan a la fusión de Orange y MásMóvil para ser "más precisos", pero ha asegurado que en Telefónica están preparados para cualquier evolución del mercado, incluido el que surja tras la consolidación del sector en España.

Orange-MásMóvil

A la fusión del segundo y el cuarto operador del mercado español de las telecomunicaciones también se ha referido el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, durante el Capital Markets Day 2023.

En este sentido, ha recordado que la compañía ya ha pasado por situaciones parecidas en otros mercados y la forma en la que ha reaccionado ha sido la de un "actor racional". "Estamos esperando a ver qué pasa, pero hemos demostrado ser un actor racional", ha incidido Álvarez-Pallete, quien ha añadido que sin duda mantendrán esta postura en España.

No obstante, también ha recordado que, en su pliego de cargos, la Comisión Europea señaló que la fusión no presentaba problemas en el mercado mayorista, por lo que no tendría sentido que los remedies afectarán a Telefónica, que además tampoco es parte interesada en este proceso. "Nos costaría entender que cualquier remedy nos afectará a nosotros", ha apuntado.

A este respecto, ha remarcado que es "sorpredente" que 18 meses después de anunciarse la fusión no se haya cerrado aún y ha recordado que Telefónica defendió en todo momento que la fusión se aprobara sin condiciones pese a que creaba un competidor muy fuerte para la compañía en España.

Por otro lado, y aunque el plan estratégico GPS no da previsiones de los distintos mercados, Vilá ha indicado que la previsión anunciada para el conjunto del grupo puede servir como "indicación" de como estiman que será la situación del mercado español y de cómo harán que su negocio crezca lidiando con el entorno actual.

En concreto, el grupo estima que el periodo 2023-2026 su negocio mayorista caiga alrededor de un 5% o algo menos, aunque este descenso se irá compensando gracias a la generación de nuevos ingresos en este ámbito.

