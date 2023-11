Zegona apostará por Lowi y los negocios de empresas y mayorista para reflotar el negocio de Vodafone España

Zegona tiene muy claras cuáles serán las líneas maestras en las que se sustentará su estrategia para reflotar el negocio de Vodafone España. Si nada se tuerce, la firma de inversión se convertirá en el primer trimestre de 2024 en el dueño de la tercera operadora del mercado español tras adquirir este martes el 100% de la empresa a Vodafone Group por 5.000 millones de euros.

El acuerdo entre Zegona y Vodafone ha puesto fin a meses de especulaciones sobre el futuro de la operadora en España, un mercado en el que el grupo británico ha terminado por tirar la toalla ante los "bajos retornos" generados. Pero también supone la vuelta al sector español de las telecomunicaciones de Zegona, firma que ya fue propietaria de Euskaltel y Telecable, ambas compañías integradas actualmente dentro del Grupo MásMóvil.

Y aunque todavía faltan unos meses para que esta tercera inversión de Zegona en España sea una realidad, su consejero delegado, Eamonn O'Hare, ya ha adelantado cuáles serán algunas de las palancas que permitirán reflotar el negocio de Vodafone España. Entre ellas, reforzar Lowi, impulsar los negocios mayorista y de empresas, reducir la morosidad de los clientes y recortar el gasto en servicios de tecnología.

En un encuentro con la prensa, O'Hare ha defendido el atractivo "estratégico" de Vodafone España y ha enumerado las que considera algunas de sus fortalezas: su tamaño como tercer operador, con 4.000 millones de euros anuales de ingresos; sus redes de banda ancha fija y telefonía móvil; su significativa cartera de clientes; su negocio de empresas, y la relevancia de sus dos marcas, Vodafone y Lowi.

Sin embargo, también ha puesto de relieve que el negocio de Vodafone España ha registrado en los últimos tiempos un desempeño inferior al del resto de mercado. Y ha asegurado que en Zegona cuentan con "el mejor plan" para conseguir que la operadora sea "más grande, mejor y más valiosa".

En concreto, la estrategia del fondo pasa por "simplificar el negocio, reducir su complejidad e impulsar su productividad" para conseguir generar flujo de caja. Este será un primer paso que permita, después, estabilizar los ingresos tras varios trimestres de caídas y, posteriormente, hacer que crezcan de nuevo alrededor de un 1% o 2%.

El plan de Zegona pasa por mantener las dos marcas con las que opera Vodafone en España tras un acuerdo con el grupo británico para usarlas durante los próximos diez años. Pero esta será una de las pocas cosas que se mantengan, ya que su intención es impulsar un "cambio de cultura" para que se parezca más a un operador local con un carácter "disruptivo, más emprendedor y más ágil".

José Miguel García, ex consejero delegado de Euskaltel y Jazztel y futuro CEO de Vodafone España.

De hecho, una de sus primeras medidas será nombrar un nuevo equipo directivo "experimentado y con una trayectoria profesional muy sólida" que se encargue de reflotar el negocio y para el que Zegona ya tiene incluso elegido a su máximo responsable.

El próximo consejero delegado de Vodafone España será José Miguel García. El fondo vuelva a confiar así en el directivo a quien ya encargó reflotar Euskaltel antes de su venta a MásMóvil y quien anteriormente logró impulsar a Jazztel como cuarto operador del mercado español hasta su integración en Orange.

Medidas

¿Y cuáles son las oportunidades que tiene por delante el nuevo equipo directivo para generar nuevos ingresos? Según O'Hare, estas van en "muchas direcciones". Una de ellas es atacar el segmento de valor de mercado que más está creciendo, lo que pasa por reforzar la segunda marca del grupo, Lowi, con nuevos servicios que le permitan competir con Digi y MásMóvil, como la televisión.

En este sentido, el consejero delegado de Zegona ha remarcado que Lowi es "una gran marca", pero actualmente sólo está captando alrededor de 6.000 o 7.000 usuarios netos al mes frente a los más de 26.000 de Digi o MásMóvil. "Creemos que hay espacio para crecer en el segmento valor", ha incidido.

Logo de Lowi.

Otro campo donde considera que existen oportunidades de crecimiento es el negocio mayorista, que en el caso de Vodafone sólo supone alrededor del 3% de los ingresos totales, frente al 20% en el de Orange o Telefónica. Teniendo en cuenta además que en España el mercado mayorista es "muy dinámico".

O'Hare considera que no tiene sentido que Vodafone tenga una gran red fija en nuestro país y sólo se utilice un 20% de un activo "tan valioso". "Es como si una aerolínea volará con sólo un 20% de los asientos vendidos o un hotel sólo tuviera un 20% de ocupación", ha subrayado el consejero delegado de Zegona.

A este respecto, ha apuntado que, con 11 millones de hogares de desplegados y acuerdos con Telefónica que le permiten llegar al 90% de la población, este activo está "infrautilizado". Por ello, ha señalado que tiene que encontrar la manera de "obtener más valor" de él y, aunque todavía no tienen ningún plan específico, creen que "hay muchas maneras de hacerlo".

A estos dos nichos de mercado, el directivo ha añadido un tercero con oportunidades de crecimiento: el negocio de empresas. Así, ha afirmado que aunque Vodafone ya es una marca potente en este campo, sinónimo de calidad y seguridad, creen que pueden aportarle "más energía" a este nicho de mercado para que crezca aún más.

Gestión

Zegona no ha aterrizado aún en Vodafone y una de las preguntas que ya circulan es cuando se irá de la compañía. O'Hare ha remarcado que no son una firma de capital que se dedica a comprar y vender, sino una empresa cotizada cuyo objetivo es crear valor para sus accionistas. "Zegona será el custodio de la marca Vodafone durante los próximos tres, cinco, siete, tal vez diez años. ¿Quién sabe?", ha apostillado.

Lo que si ha querido dejar claro el consejero delegado de Zegona es que ellos son un operador con "mucha experiencia" en gestionar activos "complicados" en el sector de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT) y su filosofía no es la de adoptar "soluciones rápidas".

De hecho, preguntado por si en sus planes entran ventas de activos o recortes de plantilla, O'Hare ha incidido en que esta operación se basa en gestionar el día a día y hacer crecer los ingresos. "No se trata de dar la vuelta a la red. No se trata de despedir a gente. Esa no es la ecuación", ha asegurado.

A este respecto, ha apuntado que hay otras maneras de reducir los 3.600 millones de euros anuales de costes de Vodafone España. Por ejemplo, ha mencionado que existe margen para reducir los más 100 millones de euros al año que gasta actualmente al año en servicios de Tecnologías de la Información (TI).

Otra es la reducción la morosidad de los clientes, que actualmente representa el 2,8% de la facturación, un porcentaje muy superior al que se registra de media en el sector. Detrás de esta cifra están los dispositivos que se venden a través de Vodafone y que los clientes no pueden pagar.

En resumen, O'Hare ha asegurado que el negocio de Vodafone ofrece muchas más oportunidades para crecer que únicamente aspectos relacionados con la red o la plantilla. "Vemos muchas oportunidades en todo el negocio para hacer que sea más productivo, simplificarlo y hacerlo menos complejo", ha resaltado.

