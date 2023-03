Cellnex se abre a dar entrada a socios inversores en sus filiales y prevé entrar en beneficios en "tres o cuatro años"

Cellnex Telecom está abierta a dar entrada a socios inversores en el capital de algunas de sus filiales, aunque en este momento la compañía no tiene sobre la mesa ninguna operación al respecto. Así, lo ha asegurado este miércoles Tobías Martínez, consejero delgado de Cellnex, quien también ha señalado que el objetivo de la empresa es poder registrar beneficio neto en "tres o cuatro años".

En un encuentro con la prensa con motivo de la presentación de los resultados del ejercicio 2022, Martínez ha subrayado que en la compañía no se siente obligados a hacer desinversiones, pero ha admitido que existe la opcionalidad de dar entrada a inversiones con los que compartir una estrategia industrial en algunos de los doce mercados en los que opera.

De hecho, ha señalado que en los últimos años algunos inversores se han acercado a la empresa ofreciendo la posibilidad de entrar en el capital de alguna de sus filiales y ha recordado que desde su desembarco en el mercado suizo Cellnex cuenta con la aseguradora Swiss Life como socio.

En este sentido, el consejero delegado de Cellnex ha detallado que en la empresa de infraestructuras no descartan compartir proyecto con alguien que valore "correctamente" la compañía, comparta su estrategia y pueda ayudar a desarrollar un plan de negocio.

"En estos momentos no hay nada encima de la mesa, pero estamos abiertos a considerarlo", ha resaltado Martínez, quien ha insistido en que abrir la compañía o una filial o llevar a cabo desinversiones "no es un must" en la estrategia de Cellnex.

Grado de inversión

Por otro lado, Martínez ha resaltado que el objetivo de la empresa de alcanzar un rating de grado de inversión por parte de Standard & Poor's para diciembre de 2024 no tiene en cuenta posibles desinversiones, pero ha admitido que si se produce una operación de este tipo que ayude a anticipar ese objetivo "bienvenido sea".

En cuanto a inversiones, ha indicado que es posible que haya algunas en los próximos años vinculadas a reforzar las operaciones que tiene en los distintos países, pero será a un nivel "muy inferior" a los registrados en los últimos años. "No va a ser un ritmo de 6.000 millones de euros al año", ha apostillado.

Sede de Cellnex en Barcelona. Cellnex

En este contexto, ha remarcado que en este proceso de apuesta por el crecimiento orgánico y amortización de la deuda Cellnex prevé dejar atrás las pérdidas y obtener un resultado neto positivo en los próximos tres o cuatro años. Siempre y cuando no haya oportunidad de alguna operación inorgánica transformacional que lleve a una "nueva ola de inversión", algo que no está previsto en este momento.

En cuanto a los rumores surgidos hace unas semanas sobre la posibilidad de que American Tower adquiriera Cellnex, Martínez ha recordado que la empresa estadounidense ha desmentido "cualquier intento o pensamiento" al respecto a corto plazo y ha señalado que por definición todas las compañías que cotizan en bolsa "son opables".

Ferrovial

Preguntado por la decisión de Ferrovial de trasladar su sede de España a Holanda, Martínez ha señalado que esa es una pregunta para la empresa de infraestructura y que si ha adoptado esta decisión es porque tiene "sus razones y su lógica". "Seguro que si ha tomado esta decisión es porque hay unos motivos", ha apuntado.

El directivo ha mostrado su "respecto" por la decisión de Ferrovial, pero ha incidido en que el sólo puede hablar por Cellnex. "Nosotros no nos planteamos ningún cambio de sede a otros países", ha asegurado.

