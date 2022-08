La inflación deja a las 'telecos' sin margen para hacer ofertas y anticipa una campaña de 'vuelta al cole' menos agresiva

La campaña de 'vuelta al cole' ha sido tradicionalmente una de las más agresivas en cuanto a ofertas y promociones en el sector español de las telecomunicacioness. Sin embargo, este 2022 la incertidumbre económica está haciendo que las operadoras se estén planteando una temporada sin tanta intensidad competitiva como la que se ha visto en años anteriores.

Las empresas de telecomunicaciones no se encuentran entre las más afectadas por los elevados datos de inflación o la subida de los precios de la energía, pero tampoco son inmunes a estas adversidades y al impacto que la situación macroeconómica pueda tener en las decisiones de compra de los consumidores.

De momento, las operadoras han decidido no aplicar ningún aumento en las tarifas que cobran a sus clientes pese al incremento que están sufriendo sus partidas de costes. En consecuencia, sus márgenes de beneficio están cada vez más ajustados y complican su capacidad de aplicar descuentos sin que esto afecte de forma relevante a su rentabilidad.

En la conferencia con analistas tras presentar los resultados del primer semestre de 2022, Meinrad Spenger, consejero delegado de Grupo MásMóvil, ya anticipó que, en su opinión, este año las campañas de 'vuelta al cole' de las operadoras en España serán "más moderadas" que en agostos anteriores.

En este sentido, señaló que las compañías son conscientes de que los efectos de la inflación o la energía en su base de costes pueden ser "relevantes", por lo que si son "superagresivas" en sus promociones se pueden quedar sin apenas margen. "Y obviamente esto no es sostenible", apostilló.

Preocupación

Spenger remarcó que en MásMóvil seguirán con un volumen "limitado" de actividad promocional y prevé que el resto del mercado se comporte de forma similar. "Evidentemente, no tengo información de la competencia, pero esta es mi sensación, ya que todos estamos un poco preocupados por el entorno", añadió.

Fuentes de otras operadoras consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia se muestran de acuerdo con la visión de Spenger de que la campaña de 'vuelta al cole' de 2022 será "moderadamente fría". "No está el otoño como para que empecemos a jugar con promociones", remarcan.

En este sentido, subrayan que el sector se enfrenta a una segunda mitad de 2022 que va a ser "muy compleja" debido al coste de la energía y las subidas de los precios que están aplicando sus proveedores y fabricantes. Y todo ello con unos márgenes que, en el caso de las operadoras, están ya "superajustados".

Esta perspectiva de un enfriamiento de la guerra comercial por captar clientes que han librado en los últimos años las operadoras viene respaldada por los datos de portabilidad que se han registrado en España en los últimos meses, ya que los cambios de operador se han reducido entre un 15% y un 20%.

De hecho, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el número de cambios de operador marcó el pasado mes de abril su nivel más bajo en cinco años. En mayo, aunque el dato fue superior al del mes anterior, la portabilidad descendió un 4,2% en telefonía móvil y un 16,8% en fija respecto al año anterior.

Sin embargo, algunos operadores no creen que estos descensos se deban únicamente a una menor agresividad comercial de los operadores. Spenger apuntó que sigue habiendo actividad promocional y ofertas en el sector y se trata más bien de un cambio de comportamiento del consumidor, que está menos dispuesto a poner en riesgo su conexión para dar el salto a otra compañía.

Pendientes de la competencia

Sin embargo, todas estas expectativas de una campaña con un nivel promocional más moderado pueden saltar los aires si una operadora decide elevar la agresividad de sus ofertas, lo que provocaría un efecto cascada, ya que sus rivales tendrían que acabar replicando este tipo de movimientos para poder competir.

Movistar, Orange y Vodafone han presentado en los últimos meses nuevas carteras de tarifas y todas ellas han asegurado que van a ser "cautas" a la hora de aplicar promociones, evitando entrar en guerras comerciales y utilizando los descuentos solo como una manera de que los clientes conozcan su nueva oferta.

Sin embargo, fuentes del sector admiten que miran en todo momento "de reojo" lo que hace la competencia. Incluso algunas temen que si algún operador no logra los niveles de captación que había previsto acabe recurriendo de nuevo a los descuentos del 50% y provocando una nueva destrucción del valor en el sector.

Y es que si una operadora se lanza a captar a clientes de sus rivales con promociones agresivas, al resto no les va a quedar más remedio que responder con las mismas armas para no perder competitividad. "Pero, en principio, no parece que vaya a ser así. Ahora se lo pensará todo el mundo dos veces antes de hacer estas cosas", insisten.

