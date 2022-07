Orange asume que Bruselas analizará su fusión con MásMóvil, pero admite que preferiría que fuera la CNMC

Orange da por hecho que será la Comisión Europea (CE) la autoridad de competencia que se encargue de revisar y dar luz verde a la fusión de su negocio en España con MásMóvil, aunque admite que le gustaría que este análisis lo llevará a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

"En Orange también preferiríamos que el acuerdo lo revisara la CNMC", ha confirmado Jean François Fallacher, consejero delegado de Orange España, al ser preguntado si compartía la opinión de Meinrad Spenger, consejero delegado de MásMóvil, de que debería ser el regulador español quien revisara el acuerdo entre las dos operadoras.

En la rueda de prensa de presentación de los resultados del primer semestre, ha explicado que se trata de un acuerdo entre los fondos propietarios de MásMóvil y Orange Group, una empresa con sede en Francia y presencia en varios países. Por este motivo, considera previsible que sea Bruselas quien se encargue de este proceso.

El directivo ha defendido esta petición argumentando que va a crear "mucho valor" en España y una gran operadora en el país y en que la CNMC conoce mucho mejor las características del mercado español. "Esta nueva compañía es una buena noticia para España", ha agregado Fallacher.

Por otro lado, Fallacher ha señalado que la operadora estaría interesada en hacerse con el control de la empresa conjunta una vez que esta salga a bolsa, un hecho que, según los términos pactados entre ambas partes, no ocurrirá antes de mediados de 2025.

El acuerdo entre ambas empresas incluye un derecho a activar una salida a bolsa de la nueva empresa bajo ciertas condiciones acordadas para ambas partes después de un periodo definido (entre 24 y 42 meses). En dicho escenario, Orange tiene la opción de toma de control de la entidad combinada al precio que se estipule para la Oferta Pública de Valores (OPV).

No obstante, el consejero delegado de Orange España ha dejado claro que la posibilidad de hacerse con el control de la joint venture, una posibilidad que solo tiene Orange y no los fondos, es "una opción y no una obligación".

Nuevas tarifas

Por otro lado, Orange ha aprovechado la presentación de los resultados del primer semestre para dar a conocer sus nuevas tarifas, con las que la compañía realiza una clara apuesta por el contenido tras la adquisición de los derechos del fútbol a Telefónica y Dazn y los acuerdos alcanzados con las principales plataformas de serie y cines.

Las nuevas tarifas Love se estructuran en torno a dos ejes, uno relacionado con el uso de los servicios de telecomunicaciones que hace el cliente y otro vinculado al contenido que desea contratar el usuario.

En cuanto a la conectividad, Orange ha creado tarifas para uso personal, con fibra de 500 Mbps de velocidad y una línea móvil con datos ilimitados 5G, y tarifas para uso familiar, con fibra de 1 Gbps y opciones de dos o cuatro líneas móviles con datos ilimitados 5G.

Respecto al contenido, la operadora ha creado tres ofertas distintas. La más básica, denominada TV Inicial, incluye un paquete de 60 canales y Amazon Prime en el caso de las tarifas de uso familiar. Esto última tendrá un precio de 77 euros, mientras que la de uso personal costará 67 euros.

La segunda de las ofertas se enfoca en los contenidos de cine y series, con un paquete de televisión más amplio, compuesto por más de 90 canales, Netflix, Amazon Prime y, como novedad, Disney+. Los precios varían desde los 67 euros de las de uso personal hasta los 117 euros en la más completa en contenidos.

El tercer conjunto de ofertas lo componen las cuatro tarifas en las que se incluye todo el fútbol, (LaLiga Santander, LaLiga SmartBank, Champions, Europa League y Conference Europa League). Además, todas tienen más de 90 canales y, en función de la tarifa elegida, los usuarios podrán acceder también a contenidos de series o a Dazn.

En el caso de la oferta de fútbol, los clientes de Orange podrán contratarla a partir de 100 euros, que es el precio para la tarifa de conectividad de uso personal. La más completa tiene un coste de 150 euros e incluye, además del futbol, Dazn, Disney+, Amazon Primen, Netflix y cuatro líneas móviles.

La compañía informa de que para celebrar la llegada el mercado de este nuevo porfolio, y coincidiendo con la temporada de fútbol, Orange va a lanzar una oferta especial con un descuento de 15 euros durante doce meses en las tarifas de fútbol y de 10 euros durante doces meses en las tarifas de Cine y Series y TV Inicial 2.

