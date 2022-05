La SEPI inicia la compra de acciones de Indra y solicita un tercer representante en el consejo de administración

Marc Murtra, presidente de Indra, durante su intervención en la segunda jornada del 'Wake Up, Spain!'. Jesús Umbría

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha iniciado ya el proceso de compra de acciones de Indra para incrementar su participación en la compañía hasta el 28% del capital. Un movimiento que ha llevado al máximo accionista de la empresa de tecnología y defensa a solicitar un tercer representante en el consejo de administración.

Así lo recoge el informe elaborado por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo sobre la ratificación y la reelección de consejeros de cara a la próxima junta general de accionistas de Indra que tendrá lugar el próximo 23 de junio.

El documento recoge que la SEPI, que según la última comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es del 18,75%, ha trasladado al consejo de administración de Indra que está ejecutando la autorización del Gobierno para ampliar su peso en el capital de la compañía.

El pasado 22 de febrero el Consejo de Ministros autorizó a la sociedad pública a incrementar su participación hasta alcanzar el 28% del capital de Indra, mediante un proceso de adquisición que no afecte a la cotización de la acción. Hasta el momento se desconoce cuántos títulos ha comprado, ya que hasta que no supere el umbral del 20% no está obligada a comunicarlo a la CNMV.

En este contexto, la SEPI reitera que su compromiso con Indra es "completo, estable y duradero" y solicita poder pasar a designar un tercer miembro del consejo con la categoría de dominical, "procediendo para ello a examinar conjuntamente con la sociedad la manera más apropiada de materializar dicha solicitud". "El consejo de administración de Indra analizará dicha solicitud y el modo de atenderla", agrega.

Composición del consejo

La junta general de accionistas del próximo 23 de junio incluye en su orden del día la reelección de los consejeros dominicales Antonio Cuevas y Miguel Sebastián en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

También se renovará el mandato de la independiente Isabel Torremocha y se refrendará el nombramiento por cooptación de Francisco Javier García Sanz. Los accionistas también votarán el nombramiento de Luis Abril como consejero ejecutivo tras sustituir el pasado mes a Cristina Ruiz al frente de Minsait.

En su informe, la comisión de nombramientos recuerda que este 24 de junio se cumplen doce años desde que Alberto Terol asumió el puesto de consejero independiente e informe de que, tras concluir su tercer mandato, ha manifestado su intención de dimitir y cesar en todos sus cargos a la finalización de la próxima junta.

En este contexto, la comisión constata que, de ser aprobadas estas propuestas, el consejo seguirá estando integrado por siete consejeros independientes, que representan la mayoría de los miembros, y el número de consejeros dominicales guarda la adecuada proporción con el capital social del accionista al que representan (SEPI).

En cuanto a la dimisión de Terol, la comisión detalla que una vez formalizada se generará una vacante en el consejo cuya cobertura se producirá de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Dado que el consejo de administración de Indra se compone de trece miembros, en el caso de que la SEPI alcance por entonces una participación del 23% en el capital de la compañía de tecnología y consultoría le correspondería ocupar esa vacante y acceder a ese tercer consejero.

Avance de la SEPI

El avance de la SEPI dentro del capital de Indra, que tiene como objetivo de dar "estabilidad accionarial" a una compañía que el Gobierno califica de "estratégica" para el país por su presencia en la industria de la seguridad, supone también un refuerzo del papel del Marc Murtra como presidente de la compañía en un momento clave para el sector.

Murtra asumió la presidencia de la compañía hace alrededor de un año a propuesta de la SEPI en sustitución de Fernando Abril-Martorell. Doce meses de su nombramiento, el presidente de la Indra se ha asentado y ha consolidado su puesto como máximo representante de la compañía.

El directivo, que es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene un MBA en Empresas y Finanzas en la Leonard School of Business de la Universidad de Nueva York, desembarcó en Indra con una amplia experiencia en al ámbito financiero y el sector público.

Tras una etapa en la Administración con cargos como el de jefe de gabinete del ministro de Industria o director general de Red.es, Murtra regresó en 2011 al sector privado en el ámbito de la banca de inversión, donde ha liderado como asesor financiero numerosas operaciones corporativas en varios sectores.

