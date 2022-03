Los teleoperadores se rebelan contra su precariedad salarial: sueldos congelados desde 2019 por un convenio caducado

La histórica subida que están registrando en los últimos meses los precios en España, que ha llevado al IPC a registrar en febrero de 2021 su mayor subida en 36 años (+7,6%), no está haciendo más que agravar la pérdida de poder adquisitivo que desde hace tiempo están sufriendo los trabajadores del sector de contact center.

El motivo es que los salarios de los teleoperadores están congelados desde que en diciembre de 2019 caducara el II Convenio Colectivo para las empresas de Contact Center acordado en 2017 entre los sindicatos y la patronal del sector CEX. Un periodo de ultractividad que, según las formaciones sindicales, parece que está lejos de terminar.

Portavoces de CCOO y UGT han señalado a EL ESPAÑOL-Invertia que en estos momentos las posturas que mantienen ambas partes están "muy alejadas". Incluso acusan a la patronal del sector de "alargar artificialmente" un proceso de negociación que ya se ha visto lastrado por la pandemia de la Covid-19.

La última oferta realizada por la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX) no contempla ninguna subida salarial con efecto retroactivo para los años 2020 y 2021, pese a que el IPC registró el primero de esos dos años un descenso del 0,5% y el segundo una subida del 6,5%.

Con vistas a los próximos ejercicios, la patronal propone un aumento salarial del 1,7% para 2022, porcentaje que quedará probablemente bastante por debajo del nivel en el que los expertos esperan que cierre la inflación este año. Para los años 2023 y 2024, la propuesta recoge una subida salarial acorde al IPC, con un tope en ambos caso del 2%.

Pérdida de poder adquisitivo

Laura Domínguez Garrido, coordinadora sectorial de Contact Center CCOO Servicios, señala a EL ESPAÑOL-Invertia que durante los dos años que llevan negociando el convenio la patronal "no ha aportado nada" y se ha limitado a rechazar las propuestas de la parte social de la negociación, que nunca veían viables.

A este respecto, agrega que nadie esperaba la subida que han registrado los precios en los últimos meses, por lo que urge aún más que la patronal haga una propuesta "aceptable" por los trabajadores. "Desde luego no podemos dejar pasar estas subidas de precios tan elevadas. No podemos seguir con los salarios congelados. Esto es ya insostenible", incide.

Varias personas con banderas de distintos sindicatos participan en una concentración para denunciar el bloqueo de la negociación del convenio sectorial del Contact Center en Madrid el 22 de febrero de 2022. Alberto Ortega Europa Press

"La realidad es que tenemos un IPC por las nubes y el salario congelado desde 2019", advierte María Pedraza, secretaria sectorial federal de Oficinas y Despachos de FeSMC-UGT. Así, incide en que se trata de un sector "altamente cualificado" que presta servicios a sectores tan especializados como la banca o los seguros, pero que tiene salarios que "casi rozan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

Además, Pedraza añade que a esta devaluación salarial se suma el hecho de que cada vez hay menos contratos a jornada completa en un sector en el que trabajan alrededor de 100.000 personas y que está muy feminizado (el 70% de los trabajadores son mujeres). Una situación ante la que la patronal solo ha hecho propuestas "irrisorias" que nunca van a permitir que las revisiones salariales alcancen el IPC.

Subida del SMI

Pese a todo, los trabajadores del sector del contact center han recibido al menos una buena noticia esta semana. Sindicatos y patronal han llegado a un acuerdo para aplicar la subida del salario mínimo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de febrero a las categorías que actualmente se encuentran por debajo de esta cantidad.

En concreto, se trata de los puestos de teleoperador con menos de un año de antigüedad (nivel 11), categoría que se calcula que engloba a unos 5.000 trabajadores del sector de contact center y la de auxiliar de oficios propios (nivel 12).

Pero lo más importante de este acuerdo es este punto: todas las empresas del sector deberán pagar 14.000 euros brutos de salario base para las jornadas completas (y la parte proporcional a las parciales) a los niveles 11 y 12. Y será con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022, "sin que sean absorbibles otros conceptos retributivos".

"Las empresas de contact center no se caracterizan habitualmente por la aplicación de las mejoras normativas pacíficamente. Es más, el sindicato tiene constancia de que algunas empresas pretenden absorber conceptos como pluses, incentivos, complementos, etc. para que al final no haya subida efectiva", subrayan desde CCOO.

La intención de los sindicatos es que este acuerdo se incluya en el registro de los Convenios y acuerdos colectivos con el fin de que se publique en el BOE y sea una medida de obligada aplicación para todas las empresas que forman parte de la asociación.

Sin embargo, pese a este "pequeño avance" los sindicatos ven necesario mejorar las condiciones recogidas en el convenio colectivo para evitar que el resto de categorías pierdan poder adquisitivo. De hecho, la gran mayoría de los teleoperadores forman parte del nivel 10 que, tras las últimas subidas del SMI, mantiene un nivel salarial no mucho más elevado que el actual salario mínimo.

Un trabajo profesional

Las formaciones sindicales piden que se ponga en valor el trabajo "profesional" que realizan los trabajadores del sector de contact center, que se ha puesto aún más de relieve durante la pandemia. Pedraza remarca que en estos dos años los teleoperadores han dado servicio a los clientes desde sus hogares "con una calidad extraordinaria" asumiendo además todos los gastos extras, como los de internet, luz o calefacción.

"El trabajo de los teleoperadores, que al final es el producto que estas empresas venden, tiene un valor por lo que estamos reivindicando que no sólo las categorías más bajas, sino también el resto, dejemos de perder poder adquisitivo", ha recalcado Domínguez.

Desde los sindicatos ya han empezado a movilizar a los trabajadores ante la falta de avances en la negociación del convenio. El pasado 22 de febrero se concentraron ante el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid donde la patronal celebraba su congreso y el 8 de marzo convocaron paros de dos horas con un seguimiento estimado del 70%.

