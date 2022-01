Vodafone se dispara más de un 6% en bolsa tras los rumores de su fusión en Italia con Iliad

Los nuevos rumores de fusión en el sector europeo de las telecomunicaciones surgidos este fin de semana con Vodafone como principal protagonista han vuelto a impulsar este lunes el valor de las acciones de gran parte de los operadores de telecomunicaciones del Viejo Continente.

La principal beneficiada de este respaldo de los mercados a la consolidación del sector ha sido la propia Vodafone. Sus títulos se disparaban más de un 6% en la Bolsa de Londres y si situaban en torno a los 125 euros, después de que este domingo Reuters publicara que la compañía está en conversaciones con Iliad para la integración de sus respectivos negocios en Italia.

Según la agencia de noticias, ambas compañías estarían estudiando activamente diversas fórmulas para cerrar una alianza para sus respectivos negocios en Italia. De llegar a buen puerto las conversaciones, se crearía una operadora con una penetración en el mercado móvil de alrededor del 36% y unos ingresos conjuntos de alrededor de 6.000 millones de euros.

Sin embargo, esta no es la única operación corporativa en la que ha estado implicada Vodafone recientemente. Bloomberg también ha publicado en los últimos días que la compañía valoró una posible compra de Three UK, operadora británica propiedad de CK Hutchison Holdings, aunque finalmente no se llegó a un acuerdo y actualmente no hay negociaciones activas en este campo.

Todos estos rumores han provocado ese fuerte repunte de más del 6% de las acciones de la operadora dirigida por Nick Read, que les permite alcanzar su nivel más elevado desde el pasado mes de junio y acumular una subida de más de 10% en lo que llevamos de año 2022.

El sector teleco, al alza en bolsa

Sin embargo, Vodafone no ha sido la única compañía de telecomunicaciones que se ha visto beneficiada durante esta primera sesión bursátil de la semana por los rumores de consolidación en el sector europeo.

Por ejemplo, Telefónica registra avances de hasta el 3,3%, frente a un Ibex 35 en claro retroceso, y se consolida por encima de la cota clave de los 4 euros por acción, que también se ha visto apoyada en una nueva ronda de compras de Criteria Caixa.

En esta misma línea, las acciones de Orange están subiendo alrededor de un 2%, las de BT en torno a un 1,5% y las de KPN cerca de un 1,3%. Por el contrario, los títulos de Telecom Italia descienden alrededor de un 1,4% anta la posibilidad de fusión de sus dos rivales.

