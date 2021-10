El objetivo de Amazon en España para 2025: generar 25.000 empleos y formar a 50.000 pymes en ventas online

Víctor Romía, Will McLean, y Fred Pattje , en la fachada del nuevo centro logístico Amazon Robotics. Badía

Noventa minutos es el tiempo que tarda un paquete en atravesar los trece kilómetros de cinta transportadora que hay en el nuevo centro logístico robotizado de Amazon, que se ha inaugurado en la pedanía murciana de Corvera. Las instalaciones de Murcia aportarán su granito de arena al reto que la compañía estadounidense se ha propuesto alcanzar en suelo español para 2025: elevar su plantilla de los 15.000 empleados fijos actuales a 25.000 y formar a 50.000 pymes y emprendedores en la venta online.

El nuevo centro logístico, bautizado como RMU1, y cuyo logotipo es un limonero como guiño a la huerta del Segura, jugará un papel clave en ese objetivo laboral. Prueba de ello es que la previsión en territorio murciano es generar 1.200 empleos durante los próximos tres años. Estas instalaciones también serán un pilar para la actividad que desarrolla la compañía en el Levante español y en el sur de Europa.

"Murcia es un punto estratégico en nuestras operaciones", resaltaba este martes, durante la presentación de las instalaciones, Fred Pattje, director de Amazon Customer Fulfillment en Francia, Italia y España.

"La sincronización entre robótica y personas es uno de nuestros grandes éxitos", remarcaba Pattje, minutos antes de iniciar la tournée para los periodistas, con el objetivo de corroborar sus palabras, mostrando las entrañas del flamante centro logístico y el recorrido que hacen los paquetes desde que los camiones dejan los palés de productos en los muelles.

El magnate Jeff Bezos ha dotado de tecnología Amazon Robotics a estas instalaciones que ocupan 160.000 metros cuadrados en el Parque Logístico del Sureste: el equivalente a 24 campos de fútbol.

En la pedanía murciana de Corvera, la cifra de habitantes -2.731- es inferior al ejército de robots y unidades móviles -2.895- que recorren el suelo filoguiado del centro logístico, soportando estanterías de mil kilos de peso, repletas de productos que llegarán a distintos rincones de Europa.

Los robots moviendo los productos en estanterías de Amazon.

"Esta es la magia de Amazon", subrayaba Víctor Alonso, senior operations manager, mientras mostraba a los medios de comunicación una zona con drivers robots, con estética similar al modelo pulpo de aspiradora autónoma que se usa en muchos hogares, y que no paraban de mover estanterías.

"Para la compañía es prioritario garantizar la seguridad de los empleados". Valga como botón de muestra de ello, que los operarios se sometían a test Covid semanales para prevenir contagios durante la construcción de este centro logístico -similar al de Illescas-.

Un pedido, un algoritmo

"Un algoritmo es el que decide dónde debe posicionarse un producto, cuando hacemos 'clic' con el ordenador, y desde qué centro de almacenamiento saldrá el pedido para cumplir con nuestra promesa: entregarlo en 24 horas", explican.

En el centro logístico de la Región de Murcia, el 60% de los productos que se comercializan son de 300 pequeñas y medianas empresas, cuyas exportaciones superaron los 15 millones de euros en el año 2020. El 40% restante de productos son de la compañía de Jeff Bezos.

"Nuestro objetivo es aprovechar nuestra escala para hacer buenas cosas en las comunidades autónomas donde estamos ubicados", subrayaba Víctor Romía, director regional de Amazon España. En esta línea, la multinacional americana está ampliando el tamaño de su red de centros logísticos en suelo español para aumentar la cifra de 12.000 pymes que utilizan su servicio de almacenamiento y entrega.

En el centro logístico de Corvera se han instalado paletizadores y despaletizadores para agilizar el trabajo y evitar que los empleados carguen peso. El brazo de un robot mete los productos en una caja tote de almacenamiento que pasa por un arco, equipado con un potente escáner, que en unos segundos es capaz de leer todas las etiquetas identificando el producto, su peso y dimensión, antes de que comience su recorrido por los railes de la laberíntica cinta transportadora.

Cada segundo cuenta en los envíos: los robots clasificadores automatizan tareas como la elevación, el apilamiento, el desplazamiento y la colocación de paquetes, lo que permite al personal centrarse en el trabajo para el que una máquina no sirve. Es el caso de la labor de supervisión de Diego: pendiente de que no se encienda una luz roja en las pantallas que controla. O la verificación de los gráficos de actividad que realizan conjuntamente ingenieros y personal de mantenimiento.

54.000 estanterías

"Usamos estanterías móviles, tipo prisma, porque sus cuatro caras nos permiten aumentar la capacidad de almacenamiento de productos en un 40%", explica Víctor Alonso, senior operations manager. Todo está calculado con precisión: hay 54.000 estanterías en movimiento hacia las distintas estaciones del centro logístico, de donde los asociados cogen los artículos y los escanean.

El presidente regional, Fernando López Miras, y el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, recorriendo el centro logístico de Amazon. Carm

"Una cámara graba el movimiento corporal del empleado y eso permite saber dónde lo dejo exactamente". En la siguiente estación, cuando llega la estantería, una luz ilumina la leja de la que el 'piker' debe sacar el artículo en cuestión que algún usuario de Amazon ha comprado desde su teléfono, a través de su portátil... No hay lugar para los errores.

"Después, en cada punto de empaquetado, un código indica el tamaño de la caja y el precinto correcto para no gastar más cartón del necesario". Cuando algún producto no cumple los estándares de calidad no es empaquetado: directamente es desechado al tote de color rojo. Si toda va bien, el paquete sale por la playa rumbo a algún hogar, empresa...

Un edificio sostenible

Las instalaciones de Corvera también son inteligentes a nivel sostenible. Por poner un par de ejemplos, la iluminación LED se ajusta en función de la disponibilidad de luz natural y del nivel de ocupación del edificio, mientras que la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado están controlados por un sistema de gestión de edificios (BMS).

"Próximamente se desplagarán paneles solares para que proporcione el cien por cien de la energía necesaria para las operaciones", avanzaba Fred Pattje.

La visita al gigante de la sonrisa era seguida con interés por el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, y por el presidente regional, Fernando López Miras. De hecho, cada dirigente, desde sus competencias, mostraba su predisposición a colaborar con el proyecto de expansión de la compañía que antes del centro con tecnología Amazon Robotics, ya inauguró una estación logística también en Corvera.

El alcalde de la capital deseaba "una larga vida a Amazon" porque "los éxitos de esta compañía serán también los de la tierra que los acoge: Murcia". Serrano se ofrecía a ayudar en todo lo que necesite el gigante norteamericano "porque su proyecto internacional beneficia a la imagen de la ciudad y es un nicho de empleo para cientos de familias murcianas".

El presidente regional aprovechaba la inauguración para anunciar la creación de la Ley de Eficiencia Pública y Dinamización de la Inversión, cuyo objetivo será dinamizar las inversiones empresariales y simplificar los trámites administrativos. López Miras afirmaba que Murcia será "el mayor espacio de libertad económica del Mediterráneo con la eliminación de impuestos y trabas burocráticas".

El multimillonario Jeff Bezos ya ha puesto una pica.

