Mari-Noëlle Jégo-Laveissière: "Huawei probablemente no estará en el 'core' de Orange"

Pragmatismo. Es la palabra más repetida por Mari-Noëlle Jégo-Laveissière durante su charla con EL ESPAÑOL-Invertia. Una máxima que está presente en todas sus reflexiones y que explica las decisiones y los proyectos que está poniendo en marcha Orange en sus siete mercados en Europa fuera de Francia: España, Polonia, Bélgica, Rumanía, Eslovaquia, Luxemburgo y Moldavia.

En medio de su Europe Day de este año desarrollado en Londres, la CEO de Orange para Europa ha dejado clara a este diario cuál es la hoja de ruta de la operadora, un camino en el que de momento se descartan las fusiones y que estará centrado en el despliegue de fibra y 5G.

Un camino que "no incluye la venta a Cellnex" de su recientemente creada TowerCo Totem, en la que no está previsto crear una FibraCo y en la que Huawei no estará incluido en el futuro del núcleo de su 5G. "Huawei probablemente no estará en el core de Orange, aunque es una decisión que no está tomada oficialmente", ha indicado.

¿Cómo valora la actual situación de Orange en España?

Somos el fuerte número dos en España, aunque es verdad que hemos estado experimentando dificultades en los últimos 18 meses. Una de las razones de estos problemas es la pérdida de valor del mercado. España es uno de los países más competitivos para el sector de las telecomunicaciones y esta competencia nos ha hecho perder posicionamiento en algunas áreas. En esta línea, hemos realizado movimientos el pasado verano para reposicionarnos en el mercado, lo que ha tenido un impacto en los ingresos de la compañía.

¿Cuál es el futuro?

Al inicio perdimos clientes, pero con el reposicionamiento hemos comenzado a recuperarlos. Hemos hecho un esfuerzo para racionalizar nuestras marcas, estamos en el camino de recuperar estos clientes y, como ha dicho Jean-François Fallacher (CEO de Orange en España), la vuelta al Ebitda positivo será en el año 2023.

En España somos un consolidado número dos y, por tanto, no tenemos ningún proyecto en marcha (fusión o adquisición) a día de hoy

¿Orange está pensando en alguna consolidación en España?

En estos momentos no. El movimiento de compra de MásMóvil a Euskaltel está en la buena dirección, pero no hay nada concreto en el mercado en estos momentos. Creemos firmemente que en España y en Europa hay demasiados operadores comparado con Estados Unidos y con China, por lo que cualquier consolidación es una buena noticia, le damos la bienvenida y la apoyamos.

¿Entonces, se descartan las fusiones?

Qué clase de movimientos podemos hacer en determinados mercados depende de la regulación que tenga cada país. En España somos un consolidado número dos y, por tanto, no tenemos ningún proyecto en marcha a día de hoy.

¿Cree posible una gran fusión a nivel europeo, por ejemplo de Telefónica con Deutsche Telekom o de Orange con Vodafone?

No en estos momentos. En nuestro caso somos muy pragmáticos. Estamos desarrollando una estrategia dependiendo de cada mercado donde estamos impulsando la convergencia. Por ejemplo, el último movimiento lo cerramos hace dos semanas comprando una participación del 54% en Telekom Romania Communications (valorada en 497 millones de euros) y que está en fase de aprobación por la Comisión Europea. Pero no hay nada de grandes movimientos. ¿Qué puede venir? No lo sé, pero no hay nada previsto, ni ningún proyecto en estos momentos.

¿Qué opina de la posición de la Comisión Europea sobre las fusiones? ¿Se está flexibilizando en los últimos meses?

No lo sé. Creo que deberían intentan hacer un balance entre los derechos de los consumidores y el avance de la industria. Creemos que la CE está avanzando, pero no tenemos evidencia de que hayan cambiado de opinión respecto a las consolidaciones. Nuestro trabajo se está centrando más en nuestros mercados y en garantizar que haya un correcto desarrollo de fibra y las comunicaciones móviles. Y este sentido estamos teniendo conversaciones muy positivas con la Comisión Europea.

¿Cree que Europa está perdiendo la carrera con China y Estados Unidos en el nuevo mundo digital?

Sí y no. Si consideramos la fibra óptica, tenemos una de las mejores infraestructuras de todo el mundo y muy superior si se compara con Estados Unidos. Ahora, si analizamos el 5G, China y Corea están en un mejor nivel que nosotros. Pero más allá de infraestructuras, necesitamos encontrar casos de uso y saber qué necesitamos desarrollar.

Somos conscientes de que nuestras torres son el core de nuestro negocio y tenemos que estar seguros de controlar nuestro destino

¿A qué se refiere?

Necesitamos un ecosistema B2B de partners, B2B de consumidores, Industria 4.0 o smart cities. Necesitamos movernos hacia adelante, tenemos el soporte de la fibra, una de las grandes decisiones que hemos tomado, y hablo también en nombre de Orange. Ahora es el momento de desarrollar un ecosistema de colaboración, porque 5G no es solo redes, es una nueva forma de trabajar, es servicios.

Al final de septiembre Orange dijo en una conferencia con Goldman Sachs que estaban abiertos a tener un socio en su Totem, su nueva TowerCo. ¿Hay conversaciones en este sentido?

El primer paso que teníamos que dar era la puesta en marcha de esta nueva sociedad que comienza en noviembre. Tan simple como esto. Ahora estamos viendo si tiene sentido expandir Totem a otras geografías donde estamos presentes. Tenemos el modelo operativo tras establecernos en España y Francia y tenemos que ver si se puede exportar y adaptarlo a las circunstancias regulatorias de cada país.

¿Y cuándo pueden llegar los inversores?

Nuestra estrategia es clara. Primero, lanzamos Totem en España y Francia. En estos momentos estamos analizando si tiene sentido desplegarlo en nuestros otros siete mercados en Europa. Luego, definiremos la estrategia de Totem en Europa, con partners, alianzas si lo estimamos conveniente. Pero necesitamos tener el control porque si decidiésemos dar el paso, por ejemplo, no vamos a vender Totem a Cellnex. Somos conscientes de que nuestras torres son el core de nuestro negocio y tenemos que estar seguros de controlar nuestro destino. Éste es el límite que ponemos y sobre el que vamos a trabajar.

¿Está dentro de vuestros planes hacer una FibraCo con vuestros activos de fibra óptica?

Lo hemos hecho en Polonia. Allí hicimos una FibraCo con un partner financiero, APG. No sé si tendría mucho sentido hacer algo similar en España porque esto se hace para acelerar el despliegue y la penetración en España es casi completa. Pero si tenemos otras oportunidades en otros países donde necesitemos acelerar el despliegue las estudiaremos, aunque no hay nada por el momento. Lo que sí puedo decir es que en España no tendría sentido hacerlo, porque ya está todo el despliegue hecho.

¿Y plantear una gran FibraCo a nivel europeo?

No es el caso en España, no es el caso en Francia. Por lo que no es un proyecto en estos momentos.

Necesitamos ser pragmáticos. Huawei probablemente no estará en el core de Orange - quizás en algún país sería posible- aunque la decisión final no está tomada

¿Qué pasará con el negocio de ciberseguridad, en especial en España?

Es una de nuestras prioridades. En Francia estamos trabajando con Orange Cyberdefense. Estamos analizando además en ver si tiene sentido adquirir pequeñas compañías de B2B o ciberdefensa. No tenemos ningún proyecto en estos momentos, pero no nos cerramos a que pase en el futuro. En Polonia tenemos muchos players fragmentados, por lo que esperamos una pequeña consolidación. Hemos realizado dos compras en este mercado.

¿El ecosistema multivendor 5G en el que estáis trabajando junto con Deutsche Telekom, Telefónica y Vodafone, está abierto a compañías chinas?

Depende de lo que estemos hablando. Yo soy muy pragmática. Huawei es un muy buen partner y trabajamos con ellos en muchos países. Pero depende de las autorizaciones en cada región. En Europa la legislación lo dificulta y debemos estar en línea con la normativa europea, aunque en África estamos trabajando muy bien con ellos. Lo principal es que tengamos un panorama competitivo y que estemos abiertos a una serie de nuevos actores. La idea es tener un porfolio balanceado de partners y vendors y es lo que estamos haciendo ahora. Lo hicimos antes y lo seguiremos haciendo. No queremos depender de ninguno de ellos individualmente para seguir manteniendo un ecosistema competitivo dándoles entrada a través de Buyin (joint venture con Deutsche Telekom), asegurándonos además que tendremos un precio adecuado.

¿Qué pasará con el desarrollo del core 5G en relación con Huawei? ¿Se limitará su participación?

Necesitamos ser pragmáticos. Huawei probablemente no estará en el core de Orange - quizás en algún país sería posible- aunque la decisión final no está tomada. También es verdad que el core no es la mayor inversión en 5G que debemos hacer ahora. La clave está en que tengamos la mayor cantidad de vendors posibles en nuestras futuras inversiones y en este ecosistema Huawei puede estar perfectamente incluido.

¿Cuándo tendrá Orange 5G 'stand alone'?

La gran diferencia del stand alone es el core. Estamos probando todos los equipos y esperamos estar en marcha al final de 2023. No puedo detallar el plan por países, pero no tendrá gran diferencia el lanzamiento en cada uno de ellos. Empezaremos en 2022 y esperamos tenerlo operativo al final de 2023.

Sigue los temas que te interesan