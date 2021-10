Jean-François Fallacher (Orange): "Este año invertiremos más de 1.400 millones en España"

Un año en España que se ha pasado tan rápido que parecen tres meses. La frase es de Jean-François Fallacher y se refiere al tiempo que lleva como CEO de Orange en nuestro país. Un periodo de muchos cambios en el que ha puesto en marcha una hoja de ruta para posicionar a la compañía en medio de una agresiva guerra comercial y que, de momento, le está dando buenos resultados.

En su primera entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia, Fallacher hace balance de su primer año al mando de la segunda operadora de telecomunicaciones de nuestro país. Regulación, fusiones, fútbol, espectro, 5G, inversiones. El CEO de Orange España no elude ningún tema y confirma la apuesta de la operadora por este mercado anunciando una inversión de más de 1.400 millones de euros para este 2021.

¿Qué balance hace de este año en Orange España?

Lo primero que quiero resaltar es la fortaleza de Orange España durante el último año, especialmente la fortaleza de nuestra gente. Si miramos atrás en el primer semestre es impresionante todo lo que hemos hecho. Estuve en Rumanía y Polonia antes y lo que me he encontrado aquí me ha dejado muy impresionado, mi empresa y mis compañeros.

¿Cómo han avanzado los cambios que introdujo?

Cambiamos completamente la organización en el comienzo de enero, simplificamos nuestras marcas, hemos hecho grandes esfuerzos por mejorar la experiencia de cliente y creo firmemente que las cosas van en la buena dirección. Esto se ha traducido en que tuvimos grandes resultados en los últimos meses del segundo trimestre.

Ha llegado en un momento crítico para el mercado de las telecomunicaciones en España. ¿Cómo lo está gestionando?

No estoy de acuerdo con esta valoración. Creo que el mercado español es uno de los más avanzados en Europa, con más fibra del continente y con una penetración del 85% de los hogares. Y es probablemente el mercado más competitivo de Europa con seis grandes operadores y más de 100 marcas pequeñas. España fue, además, el país de Europa donde más impactó la Covid y donde también se ha visto más afectada la economía.

El Gobierno español es liberal y estamos muy satisfechos con el plan de ayudas a la inversión del sector que anunció la ministra Nadia Calviño

Razones que no invitan a la euforia...

Es verdad que todo este escenario es un poco complicado para el sector y en especial para las operadoras de telecomunicaciones que invierten en redes (Telefónica, Orange y Vodafone), pero soy muy optimista para el futuro. En primer lugar, por el movimiento que hemos visto con MásMóvil, comprando Euskaltel. Las marcas de Euskaltel tienen una gran historia en el norte (Euskaltel, R y Telecable) y un movimiento de consolidación va en la buena dirección de este mercado.

¿Qué otras razones llaman al optimismo?

También creo que la economía española va a resurgir de la mano de los fondos europeos. Veo algunos signos positivos y creo que va a ser muy bueno para el sector. En este punto los grandes operadores con sus primeras marcas (Telefónica, Orange y Vodafone) están siendo menos agresivos con sus promociones, lo que es una buena noticia y habrá que ver como se consolida esta situación.

¿Qué opina de la regulación del sector en España?

El tema de la regulación no es un problema en España. Más que un problema de regulación era un problema de impuestos y uno de esos impuestos, el de la tasa RTVE, ya ha sido eliminado. Esto ha sido una gran noticia y estamos muy contentos de que el Gobierno haya tomado nota de nuestras peticiones. Este impuesto se instauró para financiar la pérdida de la publicidad en la televisión pública, pero es mucho más justo que se financie por muchos más actores y sectores.

Entonces, ¿el regulador español va en la buena dirección?

El Gobierno español es liberal y estamos muy satisfechos con el plan de ayudas a la inversión del sector que anunció la ministra Nadia Calviño. Es una señal muy potente de que se reconoce el sector.

¿Cree que podrían producirse más fusiones en España en los próximos años?

Sí, lo creo. Si miras otras geografías como Estados Unidos o China solo hay tres operadores y en España estamos luchando contra el doble y con cientos de marcas. Creo que en el futuro se producirán más consolidaciones, pero la pregunta es cuándo. No puedo responder a esta pregunta, pero creo que se producirán. Además, las combinaciones son finitas y solo pueden involucrar a pocos operadores.

El año pasado invertimos 1.000 millones de euros en España y este vamos a invertir más de 1.400 millones de euros

¿Orange España será protagonista de estas fusiones?

No puedo responder a esta pregunta ahora. En estos momentos nada indica que algo así pueda pasar, pero Orange, como uno de los principales operadores del mercado -el número dos-, estará atento a todas las oportunidades que puedan surgir.

¿Estas fusiones son el único camino para garantizar la supervivencia del sector?

Es un movimiento natural que tendrá que venir, pero no es solo es una situación que pasará en España, sino que se tendrá que producir en toda Europa. En nuestro continente tenemos más de 140 operadores y en China y Estados Unidos hay tres.

Se avecinan unos años en los que el sector deberá poner sobre la mesa grandes inversiones...

Somos uno de los sectores económicos que más tenemos que invertir. El año pasado invertimos 1.000 millones de euros en España y este vamos a invertir más de 1.400 millones, si tenemos en cuenta la subasta de las frecuencias de 5G. Somos un sector que invertimos más del 20% de nuestros ingresos, algo muy necesario para el país. Hemos visto durante la Covid que las infraestructuras de telecomunicaciones han sido claves para mantener a España y a todos los países en funcionamiento.

¿Qué opina de las empresas que no realizan estas inversiones industriales?

La concurrencia de empresas que tienen acuerdos de redes con nosotros es positiva, pero deja de serlo cuando realizan políticas agresivas que nos impiden seguir invirtiendo en el país. Tenemos que tener un mercado más racional y en este contexto debería producirse una mayor consolidación.

En cuanto a vuestra estrategia comercial, ¿hasta cuándo tendréis fútbol?

El fútbol es un contenido muy importante para nosotros. Y estamos a la expectativa para ver qué pasa. En primer lugar, laLiga deberá sacar a subasta los derechos de los próximos años y veremos que características tendrán estas adjudicaciones. Hay mucho ruido, pero estaremos atentos a ver quién va a participar en esta subasta, quién la gana. Y a partir de ahí tomaremos nuestra próxima decisión.

Creemos que los hogares en el país pueden pagar como máximo 500 o 600 millones de euros al año por laLiga

¿Cuánto es asumible pagar por el fútbol?

Lo que está claro es que el fútbol es más caro en España. Creemos que los hogares en el país pueden pagar como máximo 500 o 600 millones de euros al año por laLiga (actualmente se pagan entre 1.000 y 1.100 millones por temporada) por lo que esperamos que para los españoles y los operadores se reduzca considerablemente.

También habéis criticado la fórmula de cálculo de la CNMC...

Es verdad que tenemos un problema con la fórmula de cálculo de la CNMC. No tanto por la posibilidad de acceder al fútbol, sino por la forma en que produce el cálculo para comprar los derechos y repartir los costes. Este coste se reparte sobre la base de clientes de pago, lo que no es normal. Debe ser por la base sólo de clientes del fútbol. Se lo hemos dicho a la CNMC, a laLiga y a Telefónica y creemos que va a cambiar. Queremos continuar con el fútbol, los clientes creen que es un contenido diferencial y esperamos tenerlo en el futuro.

¿Cómo avanza el acuerdo para reordenar el espectro de 5G?

El acuerdo ya está hecho y solo falta que se dé la autorización del Gobierno. Para mí es un gran acuerdo. Faltará un poco de tiempo para operacionalizarlo, pero está cerrado con Telefónica, Vodafone y MásMóvil. Ya tenemos el espectro continuo y eso es muy importante para el desarrollo del 5G.

Respecto de la simplificación de marcas, ¿se ha finalizado esta racionalización?

Estamos muy contentos con nuestro actual porfolio. Tenemos dos marcas que son muy potentes como Orange y Jazztel y una marca un poco más joven y digital como Simyo. Esta racionalización fue una manera de dar una señal al mercado de que creemos que hay muchas marcas y que deben reducirse, en especial en los grandes operadores. Debemos simplificar el mercado.

¿Cómo va el desarrollo de Tótem TowerCo en España?

La compañía ya está creada y empezará a operar a principios de noviembre. Y tenemos un gran equipo trabajando en ella.

