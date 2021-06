Vodafone despliega la primera red precomercial de 5G 'stand alone' en España con Ericsson

Vodafone ha comenzado esta semana el despliegue de la primera red core precomercial de 5G stand alone en España. Este es el primer paso para desarrollar la nueva generación de esta tecnología que explotará todo su potencial y que se utilizará principalmente en entornos industriales.

De hecho, estos primeros despliegues no estarán disponibles para particulares y solo estará sometido a pruebas puntales con empresas. El 5G stand alone de Vodafone estará disponible de forma progresiva a lo largo del verano en toda su huella 5G, es decir, en 25 ciudades del territorio español.

Tal y como ha venido haciendo Vodafone en Reino Unido, este despliegue se realizará, de momento, exclusivamente con Ericsson, dejando fuera a otros competidores como Huawei, Nokia y ZTE, al menos en estos primeros desarrollos.

Esto significa, además, un cambio radical en su política de proveedores, ya que hasta el momento Huawei era uno de los partners más importantes del 4G y el 5G non stand alone de Vodafone en España.

La diferencia entre stand alone y non stand alone es que la primera se desarrolla sobre redes exclusivas de 5G y la segunda se puede soportar en las actuales redes 4G. El stand alone requiere nuevos despliegues y equipos y a cambio aporta más velocidad de descarga y mayor eficiencia en el uso de los equipos.

Nuevas funcionalidades

De hecho, los coches conectados, la industria 4.0 y las ciudades del futuro necesitarán esta red para desplegar su verdadero potencial. El stand alone permite nuevas funcionalidades como Network Slicing, que habilita una latencia que podría llegar a ser inferior a diez milisegundos en condiciones ideales y mejora la estabilidad de la red.

Otra funcionalidad es el Edge Computing avanzado, la tecnología que habilitará servicios en tiempo real como, por ejemplo, el coche conectado o las smart cities. Además, las redes 5G stand alone se basarán en una nueva arquitectura orientada a servicios que habilite nuevos modelos de negocio centrados en la exposición de APIs estandarizadas y en el uso de la red como plataforma.

Además, 5G stand alone proporcionará mejor cobertura y velocidad gracias a la funcionalidad de Carrier Aggregation, que agrega dos portadoras 5G al mismo tiempo.

Ericsson y Samsung

La nueva infraestructura de red core 5G stand alone precomercial es accesible inicialmente a través de smartphones fabricados por Samsung que facilitarán el acceso a las funcionalidades de la nueva red. Vodafone trabajará conjuntamente con Ericsson y Samsung para continuar con el desarrollo de casos de uso 5G.

Algunos de estos casos, gracias a la baja latencia de esta red, son automatización industrial y control de procesos de producción, integración de sensores de cámaras y drones como entrada para modelos digitales, operaciones a distancia en el sector médico o trabajo conectado a través de realidad extendida mejorando la seguridad en interacciones con máquinas.

Vodafone ya fue la primera operadora en lanzar 5G comercial y para uso de sus clientes residenciales en junio de 2019. Está disponible en 25 grandes ciudades proporcionando cobertura a más del 50% de la población en cada una de ellas.