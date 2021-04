Calviño anuncia que las licencias de 5G se ampliarán de 20 a 40 años para "rentabilizar las inversiones"

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la ampliación de las licencias 5G desde los actuales 20 a 40 años. Así lo ha anunciado este lunes la vicepresidenta segunda Nadia Calviño durante un foro de El País y Deloitte.

La idea es que las operadoras tengan un mayor plazo para amortizar sus inversiones. "Nos da mayor margen de maniobra para cuando hagamos la subasta de los 700 MHz, la más importante para el 5G", ha indicado.

La ministra no lo ha dicho directamente, pero esta será una de las medidas estrella que se incluirán en el pliego de condiciones que el Ejecutivo espera publicar en próximos días y que busca marcar el terreno de esta subasta de 700 MHz.

En estos momentos, el Gobierno está a la espera del documento de la CNMC que, de manera consultiva, valorará las condiciones de esta subasta. Con este documento, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones publicará el pliego oficial y dará la fecha del comienzo de la puja, probablemente durante el mes de mayo.

Las operadoras pidieron que se rebajara el precio de la subasta, fijado originalmente en 1.170 millones de euros, precisamente para tener más margen de maniobra a la hora de decidir sus inversiones.

Inversión en 5G

Es por ello por lo que en el sector esta ampliación es vista como una manera de compensar que se rebaje poco -o no se rebaje- este precio, considerado excesivo por las operadoras.

Un precio de salida de 1.170 millones de euros para los cinco bloques que se subastarán podría dispararse en la medida que aumenten las pujas sobre este espectro. En este sentido, las operadoras consideran que un precio razonable, partiendo de este valor, no se sería inferior de los 1.500-2.000 millones.

A esto, hay que sumar que cada gran operadora deberá invertir otros 1.500 millones de euros cada una en desplegar una red 5G que pueda aprovechar todas las posibilidades de la tecnología como el IoT, el 5G industrial o la ciudad y el coche conectado.

Informe de la CNMC

Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, confirmó hace unos días en Wake UP!, Spain que próxima subasta 5G, la referente a la banda de 700 MHz, comenzará entre mayo y junio. No obstante, no se aventuró a poner una fecha sobre cuándo estará adjudicado porque depende del comportamiento de los operadores.

Asimismo, señaló, como ya avanzó Invertia, que el Gobierno está a la espera de un informe de la CNMC que avale el documento conocido a mediados de diciembre. “Lo analizáramos y a partir de ahí fijaremos las condiciones [pliego] para publicar la orden convocando la licitación”.

Sánchez se ha mostrado cauto a la espera del informe de la CNMC y no se atrevió a decir si afectará al precio de salida de la próxima subasta, establecido originalmente en 1.170 millones de euros.