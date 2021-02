Pallete prevé que la economía se recupere gradualmente a partir del segundo trimestre y anticipa fusiones

José María Álvarez Pallete ha dibujado un horizonte de recuperación de la economía española a partir del segundo trimestre de este año. "Un escenario de recuperación gradual de la economía sujeto a las vacunas y a la contención de la pandemia", según ha indicado en la presentación anual de resultados de la compañía.

En 2020 Telefónica aumentó su beneficio de manera importante. Los datos comunicados a la CNMV a primera hora de este jueves reflejaron que la operadora de telecomunicaciones ganó 1.582 millones de euros en 2020, lo que supuso elevar un 38,5% los 1.142 millones que ganó el año anterior.

En términos operativos, redujo los ingresos globales en un 11% hasta los 43.076 millones de euros en 2020. Sin embargo, si se quita el peso de la depreciación de las monedas latinoamericanas, la caída hubiese sido del 3,3% y del 2,4% si solo se incluyen los cuatro mercados estratégicos: España, Brasil, Reino Unido y Alemania.

El presidente de Telefónica ha advertido que la durante 2020 se ha vivido una situación económica inédita, por lo que hacer pronósticos para 2021 "es difícil", "Pero la resiliencia del negocio nos permite ser optimistas en un escenario de recuperación gradual de la economía sujeto a la vacunas y el avance de la pandemia".

De esta manera, indicó que a partir del segundo trimestre del año la economía podría comenzar a despegar, en especial porque se comparará con el segundo trimestre del confinamiento del año pasado.

Operaciones pendientes

Respecto de la realidad de Telefónica para este año Pallete indicó que "prevén una estabilización de los ingresos y una inversión de hasta el 15% de los ingresos".

En relación de operaciones concretas, Pallete espera que a mediados de año se cierre la joint venture en Reino Unido con Liberty y que antes de final de año se complete la compra de los activos de Oi en Brasil y de Telxius a American Tower.

"Seguiremos ejecutando nuestra hoja de ruta lanzada en noviembre de 2019, pero no nos pararemos aquí y seguiremos trabajando en la transformación de la compañía. Hoy anunciamos la separación de Telefonica Tech y tenemos que ser capaces de demostrar el valor de nuestra compañía".

¿Plazos? Pallete indicó que no hay prisas y que no hay ningún horizonte concreto, ni de la Junta de Accionistas de verano ni presionado por el valor de la acción. "La inercia que nos ha proporcionando la pandemia no lo podemos perder. Creemos que la compañía es más fuerte que hace un año, en cuanto a sus parámetros operativos, es más relevante entre los clientes y con mayor satisfacción y mejores márgenes".

"Estamos realizando grandes operaciones en Alemania, en Reino Unido, en Brasil, en España con cobertura de 5G Del 80%. Seguiremos con este ritmo y tarde o temprano esto se reflejará en el precio de la acción", ha agregado.

Venta de fibra

Respecto de otros movimientos, durante la conference call con analistas de este jueves, el consejero delegado, Ángel Vilá, ha descartado, "por el momento", la venta o la entrada de socios financieros en el negocio español de la fibra óptica de la operadora, al considerarlo un activo estratégico.

Respecto de fusiones, Pallete ha indicado que quieren ser protagonistas, pero no solo en España, sino que en toda Europa. "Queremos que vengan consolidaciones, creemos que es bueno porque no podemos tener 400 operadores en nuestro continente. No solo competimos contra telcos, lo hacemos contra muchos proveedores de voz", ha indicado. "La oleada de consolidación viene y será buena", concluyó.

En relación al recorte del 25% en el dividendo, Pallete indicó que se produce en un contexto en que la compañía tiene que realizar fuertes inversiones en 5G durante este año y donde se preserva la liquidez y el flujo de caja de la operadora.