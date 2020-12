España y León se quedan sin el Centro Europeo de Ciberseguridad de la UE

León no será finalmente la ciudad que acoja la sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberguridad de la Unión Europea. El Comité de Representantes Permanentes ha desestimado la candidatura promovida por el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León, junto con las operadoras de telecomunicaciones.

Tras el debate previo en donde se analizó el informe de la Comisión Europea que ha durado hasta el filo de la medianoche, la UE se decidió por la candidatura de Bucarest, que derrotó en segunda ronda a Bruselas, las dos únicas que han pasado el primer corte.

De esta manera, se cayeron en primera instancia León, Luxemburgo (Luxemburgo), Varsovia (Polonia), Vilna (Lituania) y Múnich (Alemania).

León quería consolidar su posición como eje de la ciberseguridad en España, pero no ha sido posible. En 2006, el por entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero creó en esta ciudad el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), eje de estas políticas en España.

Entre los objetivos principales del Centro destacan mejorar la ciberseguridad e impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la ciberseguridad en toda la UE. Esta institución dependerá de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de las Redes y de la Información, con sede en la isla griega de Creta.

Centros espejo

La idea de la Unión Europea era que no se politizara la elección y así ha sido con la elección Bruselas como la opción menos política y más práctica. En los últimos días, la propia vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se había volcado en buscar votos para León, pero sus esfuerzos fueron en vano.

De hecho, en el sector nunca se confió en que la candidatura tuviese opciones ni que fuese la principal candidata de la Unión Europea. No obstante, no todo está perdido. La inversión total Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad de la Unión Europea es de 2.000 millones, pero no todo es para la sede central.

La idea de la Unión Europea es repartir este dinero entre 27 centros espejo en todos los países miembros, por lo que León o cualquier otra ciudad española podría recibir la parte proporcional de este montante.

Según datos del propio Gobierno, la ciberseguridad como área estratégica ha experimentado un crecimiento en volumen de ingresos del 7% durante 2019 y que se espera aumente un 15% a lo largo de 2020.

Además, el número de empresas del sector TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y de los Contenidos en España continúa creciendo, hasta superar en la actualidad las 35.000 sociedades.