Coimbra se despide de la plantilla de Vodafone: "Alcanzamos gran parte de nuestros objetivos"

António Coimbra dejará la gestión de Vodafone España el 31 de octubre y será sustituido Colman Deegan, un anuncio que tomó totalmente por sorpresa a la plantilla. La decisión, que se tomó en septiembre, fue comunicada la noche del miércoles a la primera línea de directivos y al grueso de la plantilla esta mañana a las 8.30, en un correo electrónico y en un encuentro con los directores generales.

Una reunión en la que Coimbra agradeció la colaboración de estos años y les invitó a trabajar con el nuevo CEO. Un encuentro en el que mensaje no fue muy distinto al trasladado con la misiva de despedida a la que ha tenido acceso Invertia, y que se centró en hacer un breve resumen de su trayectoria al mando de la operadora de telecomunicaciones en España.

"Tras ocho años como CEO de Vodafone España, y después de cumplir los 60 años, ha llegado el momento de cerrar una etapa y dejar las funciones ejecutivas en Vodafone", ha indicado. Ha advertido que durante su etapa en la compañía se ha enfrentado a dos ciclos. El primero desde 2012 a 2017 enfocado en la transformación de la compañía, "donde nos consolidamos con Ono, creamos una empresa convergente en crecimiento, e impulsamos el inicio de la era digital y la conquista del liderazgo en NPS".

Respecto del segundo ciclo que empezó el 2018 hasta hoy "donde nos enfrentábamos a una coyuntura de mercado adversa, por las razones que todos ya conocemos, y que hemos sabido gestionar como equipo con éxito".

Pese a ello, y tras un ERE y una fuerte caída de los ingresos y pérdidas de clientes, Coimbra se ha mostrado optimista. "Durante este segundo ciclo hemos alcanzado gran parte de nuestros objetivos: crecemos en clientes, en Ebitda y en ingresos por servicio (excluyendo el efecto Covid)".

"Me siento muy orgulloso"

"Fuimos pioneros en lanzamiento de la tecnología 5G comercial en España y lideramos el NPS en casi todos los segmentos. La compañía está en un gran momento de percepción y con un excelente performance competitivo. Y es precisamente por ello, por lo que considero que ha llegado el momento de pasar el testigo - aprovechando al máximo esta inercia positiva y “momentum comercial” - para que nuestro nuevo CEO, Colman Deegan, inicie un nuevo ciclo", ha dicho.

Coimbra se mantendrá como presidente de Vodafone España, con funciones no ejecutivas, para ayudar a Deegan a integrarse lo más rápido posible en las dinámicas del mercado. Su objetivo estará centrado en las relaciones institucionales y en coordinar toda esta transición.

Es por ello por lo que ha concluido indicando que la despedida no será definitiva. "Quiero agradeceros de corazón vuestro apoyo y colaboración, a todos que habéis estado a mi lado en los buenos momentos, pero también en los más difíciles, trabajando en equipo y aportando valor para ayudarme a tomar las mejores decisiones".

"Me siento muy orgulloso de estos años al frente de Vodafone España, del equipo y de todo lo que hemos vivido juntos. Han sido ocho años inolvidables en mi vida, donde aprendí a ser español, donde me enamoré de este país y me enamoré de su gente. Confieso que mi corazón se ha dividido entre España y Portugal", ha indicado.