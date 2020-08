Botín, Pallete y Huertas ya tienen la 'app' de rastreo del coronavirus, ¿a qué esperan las autonomías para activarla?

Los primeros espadas de las grandes empresas españolas se han sumado a la campaña iniciada esta semana por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para descargarse la app de rastreo del coronavirus Radar COVID.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín; el primer ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; y el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, han sido de los primeros en instalar la app en sus teléfonos móviles, en un intento de dar un empujón a una herramienta fundamental para el control de la pandemia y los rebrotes.

El problema es que -como ha contado este diario- la app no funciona para detectar positivos y solo registra contactos. Le falta conectarse con los diferentes sistemas sanitarios de las autonomías españolas, paso fundamental para complementar la labor de los rastreadores y evitar que los brotes se conviertan en contagios comunitarios.

Al igual que Botín, Pallete y Huertas, más de medio millón de personas se la han descargado, pero sin poder hacer nada con ella. Para que esté realmente activa, las comunidades autónomas deben comenzar la integración técnica de sus sistemas sanitarios con la app impulsada por la Secretaria de Digitalización -dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos- y gestionada por Indra.

Un proceso que todavía no comienza y, como ha contando Invertia, corre el riesgo de entramparse y ralentizar la entrada de las autonomías en la app. Asuntos Económicos tenía previsto comenzar a utilizarla en Canarias y Baleares el 10 de agosto, y el 15 de septiembre en toda España.

Me acabo de descargar la app de rastreo #RadarCOVID, y la he compartido con amigos y familia. Hagámoslo todos ya.



Aquí están los enlaces:



IOS: https://t.co/du5F1V0Fj7



Android: https://t.co/RABGRPPxNH — Ana Botín (@AnaBotin) August 12, 2020

De momento, el primer plazo no se ha cumplido y es probable que no tengamos la integración de estas comunidades turísticas hasta finales de agosto. En el caso del despliegue en toda España, también hay dudas de que todas las autonomías lleguen a cumplir con esta fecha. Problemas burocráticos y de coordinación entre los 17 sistemas sanitarios hacen temer que incluso algunas regiones no puedan incorporarse hasta octubre.

Para usar Radar COVID, cada autonomía debe comunicarlo al Ministerio de Sanidad que, tras comprobar que todo esté en orden, pide a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial que comience la integración técnica.

Este proceso va mucho más lento de lo que se estimó inicialmente en Economía, ya que se deben valorar una serie de procedimientos, temas jurídicos, funcionamiento, relación entre comunidades, homologación de datos y privacidad. Un camino que va mucho más allá de tener activa la app.

Las fuentes consultadas indican que, además, cada comunidad deberá generar un protocolo propio dentro de sus sistemas sanitarios para enviar los códigos a los contagiados -que identifican anónimamente a los positivos y a sus contactos- y formar a los rastreadores para que puedan utilizar la información que reciben de la app de la manera más eficaz.

Adicionalmente, deben existir procedimientos de rastreo entre comunidades para ver cómo se identifica y saber quién se encarga de los positivos que han salido de la región donde tuvieron el contacto. En definitiva, una serie de procesos que no está realizándose con celeridad y que puede retrasar todo el calendario de aplicación de la herramienta.

Esta situación preocupa en el mundo empresarial. En grandes empresas del Ibex y en las patronales existe el convencimiento de que esta herramienta puede ser muy útil en el combate de la pandemia y consideran que su rápido despliegue es uno de los retos más inmediatos en nuestro país.

Sin suficientes rastreadores, con cerca de 3.000 contagios diarios y con datos que demuestran que esta app es el doble de eficaz en la detección de contactos de los positivos que los rastreadores manuales, la opinión generalizada es que las administraciones deben hacer los esfuerzos necesarios para agilizar los procesos.

El jueves, la CEOE animó a toda la sociedad a utilizar Radar Covid para mitigar los rebrotes y evitar que se produzca un nuevo confinamiento que paralice la economía, ya que tendría "consecuencias catastróficas e irreversibles".

Del mismo modo, la patronal catalana Foment del Treball se sumó el viernes al llamamiento de CEOE, con el convencimiento de que es una importante herramienta para evitar un eventual confinamiento. "Para los empresarios es fundamental que el inicio del curso escolar y de la actividad económica y empresarial se pueda realizar con la convicción de que no se pueden adoptar nuevas medidas de confinamiento, ni afectar a la actividad escolar que es esencial para las familias y también la economía", indicaron.

Por su parte, la CEOE emplazó a todos los estamentos a implicarse. "Hacemos una nueva llamada a la responsabilidad a toda la sociedad con la confianza de que, compartiendo el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos y la actividad económica, podamos seguir avanzando en la definitiva superación de esta crisis sanitaria y económica".

Para Foment del Treball el sistema de reporte de la información "debe ser igual para todas las comunidades autónomas con unos parámetros claros que se sigan de forma transparente y sistemática y con una base de datos de reporte única para toda España, alimentada a su vez por las CCAA. Se deben incluir no solo los mismos datos médicos para todos, sino también información sobre la capacidad sanitaria disponible, de testeo y de rastreo".

Dentro del mundo empresarial se considera que no estamos tan lejos de la integración de la app con todas las comunidades. Solo falta dar un empujón y tener voluntad para superar las actuales trabas administrativas y llegar a septiembre -y con el comienzo del curso en marcha- con la app operativa en toda España. ¿A qué esperan entonces las autonomías para activarla?

¿Cómo funciona?

Una vez descargada Radar COVID en nuestro móvil, nos encontraremos una pantalla inicial de bienvenida con una descripción de la aplicación. La pantalla principal de la aplicación tiene solo tres botones. El primero avisa si hemos estado expuestos a la Covid en base a las alertas que vayamos recibiendo; el segundo permite tener -o no- activada la aplicación; y el último botón permite comunicar un positivo por coronavirus.

La aplicación activa irá detectando qué otros móviles con la aplicación activada han estado cerca y, en caso de que alguno de ellos comunique que está contagiado, nos llegará una notificación avisándonos de que hemos estado cerca de él.

La aplicación realiza el "contacto" con otros móviles mediante tecnología bluetooth, lo que garantiza que el rastreo sea anónimo y no recopile datos personales. De hecho, si comunicamos el positivo, las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma correspondiente nos asignarán un código de doce dígitos que deberemos introducir para mandar la alerta a los dispositivos que registró nuestro móvil en los últimos 14 días.