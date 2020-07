Spotify sube la apuesta del pódcast para superar a YouTube y Apple

Spotify refuerza su apuesta por el pódcast y lanza una nueva vía de acceso al contenido con el videopodcast. Con esta decisión no solo marca la hoja de ruta de su negocio, sino que también supone un paso más en su empeño por arrebatar oyentes a otras plataformas, como YouTube o Apple.

El mundo del audio sigue creciendo. En concreto, la producción de pódcast en español creció un 56% respecto al año pasado, según el informe elaborado de Voxnest The State of the Podcast Universe. El pasado año el negocio de la música en streaming contaba con más de 350 millones de suscriptores en todo el mundo.

Al tratarse de un negocio en continuo desarrollo, las plataformas compiten por ofrecer la mayor oferta de productos que logren nuevos oyentes y suscriptores. Este nuevo formato reúne el audio del pódcast con la grabación en vídeo de la misma. De esta manera, Spotify espera mejorar la experiencia del usuario, que elige la manera de consumir el contenido.

El videopodcast incluye el vídeo a la grabación del audio. Austin Distel

Pugna con Apple por controlar el pódcast

Spotify pone así una nueva funcionalidad accesible para todos los usuarios. Sin embargo, se encuentra todavía en una fase de implementación, por lo que la plataforma solo ofrece esta función a algunos creadores de contenido seleccionados.

Según lo datos que aporta el informe de Voxnest, Spotify acorta distancias con otro de sus grandes competidores: Apple. Actualmente, el gigante de la manzana mantiene el primer puesto en cuanto a consumidores de pódcast. Sin embargo, la puesta en marcha de iniciativas como la del videopocast, sumado al fuerte crecimiento de estos años que ha experimentado Spotify, permite dibujar un panorama diferente, en el que la plataforma verde cada vez se sitúa más cerca de Apple.

Spotify ha logrado la mayoría en varios países significativos como Canada en 2019. Voxnest

Combatir a YouTube

Actualmente los pódcast de Spotify solo reproducen el audio del episodio, aunque hace un tiempo empezaron las pruebas del videopodcast. Hasta entonces, YouTube tenía el control del mundo audiovisual.

De hecho, algunos creadores de contenido que alojaban sus episodios en Spotify subían el vídeo con la grabación del pódcast a YouTube. Con este avance, los podcasters ya no tienen que recurrir a la plataforma roja para ofrecer su contenido en formato de vídeo.

Así, la empresa del logo verde ofrece unos servicios unificados tanto para los creadores de contenido como para los usuarios, pues las diferentes opciones de consumo se encuentran en la misma aplicación.

El próximo miércoles 29 Spotify presentará sus resultados, con lo que se podrá verificar si su apuesta por el pódcast genera un impacto positivo en sus ingresos.