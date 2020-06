Martín Varsavsky: "España debe impulsar el turismo permanente para recuperarse"

Martín Varsavsky ha sido uno de los emprendedores más activos de las últimas dos décadas: Jazztel, EINSTEINet, Ya.com y FON, son solo algunos de sus hijos en una trayectoria que le ha llevado a viajar por todo el mundo negociando con inversores y fundando compañías. En la actualidad sigue centrado en la inversión, pero sus principales negocios están en el mundo sanitario lo que ha hecho vivir en primera línea la crisis del Covid.

Una posición desde la que hace su particular análisis de la actual crisis. Cree que fue un error cerrar completamente la economía mundial y que la mejor manera que tiene España de aprovechar la nueva normalidad es la constituyéndose como una plaza privilegiada de 'turismo permanente', es decir un lugar que acoja profesionales europeos dispuestos a vivir en España y teletrabajar para el resto del mundo.

Nacido en Argentina, vivió un largo periodo en Estados Unidos y ahora afincado en Menorca, Varsavsky es además sumamente crítico con los postulados de Podemos, a quienes culpa de estar frenando el sentimiento inversor hacia España y pide que los niños vuelvan cuanto antes colegio en nuestro país, para evitar que siga aumentando la brecha educativa entre ricos y pobres.

¿Cómo ha vivido los últimos meses de crisis del coronavirus?

Estoy presente en Estados Unidos, Alemania y en España y no pasó lo mismo en todos lados y tampoco todos los negocios estuvieron afectados de la misma manera. En Estados Unidos tenemos la cadena de clínicas de fertilidad más grande del país y tuvimos un fuerte impacto. Durante varias semanas no podíamos ver pacientes por lo que todo el sector de la salud estuvo muy afectado con muchos despidos. La obsesión por el Covid hizo que se descuidaran otros aspectos de la medicina, un error grave. Por suerte, en Estados Unidos se dieron cuenta del error y a las seis semanas dejaron reabrir diferentes áreas y actualmente estamos a un nivel que quizás está a un 80% en comparación con antes de la pandemia.

¿Y España?

Respecto a los negocios en España tenemos una empresa que desarrolla equipos médicos y durante un tiempo nadie podía ir a trabajar al laboratorio. Perdimos un mes y medio de trabajo aunque ahora ya se ha vuelto a la normalidad. En los fondos seguimos invirtiendo y es donde hemos tenido los mejores resultados porque el Covid fue y es una oportunidad de inversión. Muchos valores reaccionaron demasiado a la baja por algo que es claramente temporal.

Podemos tener economía y tener salud. Evidentemente hay algunas cosas que hay que evitar como las discotecas, pero no todas las actividades propagan el virus

El Ibex se desplomó a niveles nunca vistos

Exacto, que el Ibex bajara de los 10.000 a los 6.000 puntos por el Covid es una oportunidad para comprar, porque no tiene sentido que se mantengan estos valores bajos por demasiado tiempo. Esto no es una crisis permanente, no es un nuevo tipo de cáncer que va a matar a 50.000 personas todos los años. Es un evento único que se va a acabar este año. No vamos a vivir con Covid el resto de nuestras vidas.

¿A qué velocidad debe hacerse la vuelta de la actividad económica?

Yo trabajo en salud y en medicina, dirijo equipos médicos y científicos y estudié biología e inmunología. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero lo más probable es que el Covid no era tan contagioso como se pensaba. Para que se propague tiene que haber una serie de situaciones de hacinamiento, un montón de gente en el mismo sitio como los campos de fútbol, grandes manifestaciones o iglesias. El Covid necesita de aglomeraciones para propagarse, pero la economía no necesita aglomeraciones para funcionar. Se puede funcionar evitando las aglomeraciones.

¿Qué le parece lo que hizo España en este sentido?

Me parece que España actuó en un primer momento de una manera extrema y exagerada. Al principio dejando realizar todo tipo de actividad y propagando el fuego de la pandemia y después teniendo la cuarentena más estricta de Europa, donde los niños no pudieron salir a la calle durante más de dos meses y aplicando restricciones insólitas como que nadie podía salir a correr en solitario. Pero lo que se vio es que para frenar el Covid no hace falta ser muy estricto, porque toda Europa lo está frenando con otro tipo de estrategia.

Entonces, es partidario de activar completamente la economía

Podemos tener economía y tener salud. Evidentemente hay algunas cosas que hay que evitar como las discotecas, pero no todas las actividades propagan el virus. Ir a un hotel o ir al colegio no propaga el virus, lo que lo propaga el hacinamiento y las aglomeraciones. Yo creo que en la medida que abramos la economía vamos a tener resultados bastante razonables, mejor que lo que la gente espera.

¿También hay que abrir bares?

Creo que hay que abrir todo ya: colegios y todo, menos situaciones de aglomeraciones. Sí a la mascarilla en transporte público y a usarla en cualquier situación en que la gente esté a menos de 50 centímetros. En cualquier caso lo más importante es aislar a los mayores de 65 años que son el 92% de los muertos. Si uno quitara a los mayores, esta pandemia no mató más que una gripe normal. El tema del Covid es que no llegue a los mayores.

El Covid va a desaparecer, pero lo que no va a desaparecer es lo que descubrimos con el Covid

¿Cómo aprovechar la tecnología para reconstruir el tejido productivo?

Yo lo he llamado la Ley del Covid. Todo lo que pueda ser digital, será digital. Creo que si vas a invertir en algo que puede no ser digitalizado mejor no lo hagas porque el Covid va a desaparecer, pero lo que no va a desaparecer es lo que descubrimos con el Covid. Podíamos hacer un montón de cosas desde nuestra casa como trabajar o mantener en marcha la economía. Esto fue lo más positivo que descubrimos durante el confinamiento.

¿Qué sectores pueden salir más favorecidos?

Creo que España tiene grandes oportunidades gracias a los estilos de vida que se han descubierto por el Covid y especialmente para atraer teletrabajadores extranjeros a lo que yo llamo el 'turismo permanente'. En España siempre se ha debatido sobre qué tipo de empresas debemos atraer y mi respuesta es no hace falta traer empresas, ahora podemos traer gente y esta gente que venga gastará aquí su dinero, consumirá aquí y pagará IVA.

Los impuestos no solo se recogen a la renta, si la gente viene y compra y desarrolla su actividad normal paga el IVA, que es uno de nuestros impuestos principales. Tenemos una oportunidad para competir. Antes los mejores españoles se nos iban a países como el Reino Unido, Alemania y ahora tenemos la posibilidad de sacar los mejores de otros países.

¿Qué debería hacer el Gobierno para atraer a estos 'turistas permanentes'?

No es que tiene que hacer mucho porque es un fenómeno que está ocurriendo sin intervención de la Administración. Es verdad que puede ayudar como lo ha hecho Portugal, que han logrado atraer 10.000 personas de altos ingresos gracias a medidas como la ventanilla única y poca burocracia. España también lo hizo con la Ley Beckham, y espero que el ala Podemos del Gobierno -que parece que está empeñada en destruir todo lo que sea productivo para el país- no se meta en esto.

Entonces, ¿cómo España puede ganar esta partida?

España tiene una serie de virtudes que no tienen que ver con el Gobierno, como la cantidad de días de sol y una población educada, amable y honesta. A veces pienso que el éxito del turismo en España en relación a otros países como Italia no es que seamos mejor destino, sino que allí hay una cultura de timar al turista que aquí no hay. La gente es más honesta aquí.

Tengo mucha confianza en el extranjero que ahora está en Londres pagando por un baño, con el dinero con el que en Menorca se podría alquilar todo un piso. Ya que me van a pagar lo mismo, si me vengo a España pago la mitad de impuestos y hago teletrabajo desde aquí. Y cuando lo necesite me cojo un avión y me voy a Londres.

¿Debería existir algún tipo de movimiento del Gobierno?

No creo que los Gobiernos sea capaces de hacer muchas cosas, pero sí que son capaces de destruir mucho. Las cosas que se hacen no las hacen los Gobiernos, las hacen las empresas y los individuos. El Gobierno tiene que crear un clima favorable, pero también hay que entender de que nivel de la Administración estamos hablando.

En España está muy distribuido a las comunidades y es muy federal. Por eso Madrid ha tenido últimamente más éxito que Cataluña, porque tiene una postura más proempresa que Cataluña.

Podemos es un desastre para la inversión y para los inversores y espero que no tenga ningún poder en el Gobierno

El empleo está en riesgo...

Lo que más me preocupa es qué puede deshacer el Gobierno. Por ejemplo, lo de deshacer la Reforma Laboral, que puede comprometer el crecimiento. Otra cosa que podría hacer el Gobierno es que en los próximos doce meses los nuevos empleos sean bonificados con cargas sociales. Así se bajaría el paro y se abaratarían los costes para la empresa. Las empresas contratarían más porque las cargas sociales son el 50% del coste de un empleado y se estimularía el empleo.

También hay que generar confianza

Tuvimos dos días sin muertos en España, lo que demuestra que la crisis sanitaria se está acabando. Entonces, una vez que se acaba la crisis sanitaria no tenemos crisis real, pero si la gente sigue pensando que tenemos una crisis sanitaria cuando no la tenemos, no invierte, no emplea y no hace nada. Por tanto, el país se hunde. Entonces nos estamos pasando de una crisis sanitaria a una crisis de confianza. Y hay que evitarlo.

Y volvemos al Gobierno...

Este Gobierno a mí me ha dejado atónito. Me parece que algunas cosas que hizo están bien, pero ha hecho otras mal. Tuvimos dos días sin muertos y nadie lo cuenta o lo cuentan muy tímidamente. Es un gran logro, ningún país grande en Europa logró tener un día sin muertos. Creo que podría hablar bien de sí mismo para generar confianza.

Antes ha mencionado a Podemos, ¿cree que es un problema para la inversión?

Podemos es un desastre para la inversión y para los inversores y espero que no tenga ningún poder en el Gobierno. Yo nací en Argentina, después viví en Estados Unidos y después en España. La gente dice que Podemos es Venezuela, pero yo creo que Podemos es peronista, que es decir lo que sea para que la gente esté contenta, sin entender las consecuencias, lo cual es un gran peligro.

Cuando Errejón salió a decir que había que nacionalizar Nissan me pareció una irresponsabilidad. ¿Qué Gobierno de Europa se puede plantear eso? Es algo soviético. ¿Quién en Europa propone que un Gobierno haga coches? Es absurdo, aunque consigas tener la fábrica de los coches, no vas a tener las patentes, no vas a tener las piezas. Nissan no te va a dejar hacer coches y que vas a hacer ¿coches Podemos?. Tienen unas ideas que han sido descalificadas por la historia de la economía. Ningún Gobierno fabrica coches y punto. Ni los chinos fabrican coches y se llaman comunistas. Tienen ideas totalmente desconectadas con la realidad y de la economía globalizada en la que vivimos. Son sin duda un peligro para inversión.

¿Puede influir en la inversión a corto plazo?

Sí. Y no solo con estos mensajes. Por ejemplo, este impuesto que ellos dicen que quieren cobrarle a los ricos. Primero, los ricos ya pagamos el 50% de lo que ganamos en la renta y el 27% de la ganancia de capital. Eso por un lado, pero por otro muchos países tenían este impuesto al patrimonio y lo quitaron porque la gente que más movilidad que tiene es la gente rica y cuando le ponen estos impuestos se van. Se van, por ejemplo, a Portugal que está acá al lado, se van a Italia que tampoco te lo cobra. No es eficaz tratar de cobrar más del 50% a la gente porque la gente se va del país como se fueron de Francia.

Tengo acciones de MásMóvil y estoy muy contento con la OPA. Fue un gran éxito y demuestra que Meini (Meinrad Spenger) es un gran gestor, un gran emprendedor

Dicen que puede paliar los problemas de recaudación...

Más allá de la lógica de tener que pagar más del 50% en impuestos, Podemos se aprovecha del sentimiento y de la negatividad y dice cosas que consiguen atraer a cierto tipo de público, pero que económicamente no funcionan. Porque la gente vota con sus pies y se va. La solución no pasa por aumentar más impuestos, pasa por cobrar más impuestos y para cobrar más impuestos hay que tener más actividad económica y para tener más actividad económica hay que tener más confianza. Podemos genera desconfianza entre la gente que pueda invertir y si uno no tiene esa gente, no tiene economía.

Pero, finalmente esto no se traslada a las leyes...

Afortunadamente. Porque Nadia Calviño no genera esa desconfianza. No es que todo el Ejecutivo sea así. Calviño es una persona razonable y es una suerte que esté en el Gobierno. Mi crítica no es genérica. Porque si Nadia Calviño dirige la economía genera mucho más confianza que Pablo Iglesias. Y por suerte lo hace.

Cómo ves el sector de telecomunicaciones en España

Tengo acciones de MásMóvil y estoy muy contento con la OPA. Fue un gran éxito y demuestra que Meini (Meinrad Spenger) es un gran gestor, un gran emprendedor. Me parece que las telecos nos salvaron en la pandemia, porque no nos podemos imaginar cómo podría haber sido el confinamiento sin acceso a un smartphone o a redes de fibra. La nueva vida digital se apoya en ellos y en su infraestructura. Empresas como Jazztel que yo fundé (actualmente integrada en Orangte), han sido claves en la pandemia.

Si tenemos las mejores infraestructuras ¿por qué seguimos a la cola de la digitalización?

Una cosa es tener una buena pala y otra cosa es saber usarla. Creo que la gran asignatura pendiente de España sigue siendo la Educación. Se vio en la pandemia, si este Gobierno socialista quiere que a la gente le vaya igual -que es la base del socialismo- haber cerrado los colegios y no abrirlos es un error. En todos los países de Europa han comenzado a abrir, en Francia desde el 11 de abril, porque se vio que los niños no son vectores de contagio como decimos aquí. En este país donde parece ser la última prioridad y si no nos lo tomamos en serio, no va a haber gente lo suficientemente educada para utilizar estas herramientas digitales para triunfar en una economía globalizada.

¿Y la educación superior?

El problema no pasa por la infraestructura digital, pasa por la énfasis de la educación. No hay universidades españolas en los ránking de nada, salvo el Instituto de Empresa (IESE) y los másters de business, pero nada más. Las universidades públicas españolas no tienen peso internacional. Si miramos el tamaño económico de España en el mundo y sus universidades, es patético. Entonces, hasta que España no gaste más y no le de más importancia a la Educación, no le va ir mejor en los ránking de I+D o de desarrollo digital.

Los niños no volverán hasta septiembre a clases...

Es increíble como se ha tratado a los niños en España durante esta crisis. No se murió ningún niño y eso es algo que tampoco se dice. Se murieron dos bebés, pero de dos a quince años no se murió ninguno en un país de 47 millones de habitantes. Y pese a eso no los dejan ir al colegio. Es inconcebible. La última prioridad del Gobierno son los niños y la Educación.

Se aumenta la brecha...

¿Qué pasa con los niños de la gente que tiene dinero y de los que no tienen dinero? La gente que tiene dinero como mis amigos o como yo, montamos una estructura educativa para nuestros niños cuando no tienen colegio. Les metemos en clases particulares, pero eso es peor para el país porque hace que las diferencias crezcan. Mis niños tienen seis meses de ventaja sobre los otros niños con menos recursos. Entonces, si uno quiere ser socialista que empiece porque todos los niños españoles estén en la misma situación educativa. A mí me da vergüenza pensar en una situación así porque todos los niños deben tener acceso a la misma y buena educación.