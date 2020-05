El heredero de Samsung promete no entregar el control de la compañía a sus hijos

Jay Y. Lee, durante la rueda de prensa en la que anunció que la sucesión no quedaría en manos de su familia. KIM HONG-JI Thomson Reuters

El heredero del Grupo Samsung, Jay Y. Lee, envuelto en un escándalo de soborno, ha enviado este miércoles un mensaje al mercado y a sus inversores respecto de sus controvertidos planes de sucesión para la compañía coreana.

Jay Y. Lee, vicepresidente de Samsung Electronics, la joya de la corona del grupo, fue acusado de sobornar a un amigo del ex presidente Park para ganar el favor del gobierno sobre un acuerdo para planificar la sucesión en el conglomerado, manteniendo el control en manos de la familia.

En una inesperada rueda de prensa dijo que no entregará la gestión de la compañía a sus hijos, pese a que Samsung sigue siendo controlada por la familia. Con ello responde a las críticas que en los últimas meses pedían un mayor respecto a las reglas de gobernanza y una gestión independiente y profesionalizada de la compañía.

Lee ha realizado este miércoles su primera declaración pública en cinco años después de que la Corte Suprema coreana revocó en agosto un fallo de la Corte de Apelaciones sobre un caso de soborno. Esto abre la posibilidad a una sentencia más dura y el posible regreso a la cárcel para el jefe del grupo más grande de Corea del Sur.

“A veces no logramos cumplir con las expectativas de la sociedad. Incluso decepcionamos a las personas y causamos preocupación porque no respetamos estrictamente la ley y los estándares éticos ”, dijo Lee, de 51 años, en una conferencia de prensa en la que asumió todas las responsabilidades y pidió perdón por los errores cometidos.

"Doy mi palabra aquí hoy de que en adelante no habrá más controversia con respecto a la sucesión", dijo Lee. “No planeo pasar mi papel a mis hijos. Esto es algo en lo que he pensado durante mucho tiempo, pero he dudado en expresarlo abiertamente", ha indicado.

También se disculpó por el comportamiento de los ejecutivos de la compañía que están siendo investigados o que han sido condenados por sabotear actividades sindicales y prometió garantizar los derechos laborales en el gigante tecnológico.

En marzo, un grupo asesor y supervisor de Samsung le aconsejó disculparse por el manejo de la sucesión, asuntos laborales y se comprometió a evitar que se repitan las vulneraciones de reglas básicas de gobierno corporativo. No obstante, hay pasado casi tres meses hasta que ofreciese públicamente estas disculpas.

En enero, Samsung estableció un comité de compliance luego de que un juez que supervisaba el caso de soborno de Lee criticara al conglomerado por su falta de un sistema de cumplimiento efectivo para evitar irregularidades ejecutivas.

Lee cumplió un año de detención, pero fue liberado en 2018 después de que el tribunal de apelaciones redujo a la mitad la sentencia de cinco años de prisión de un tribunal de primera instancia y la suspendió por tres años. Ese fallo fue revocado en agosto.

Lee, el único hijo del presidente de Samsung, Lee Kun-hee (78 años), ha sido líder de facto del grupo desde que Lee senior fue hospitalizado por un ataque al corazón en 2014. La última vez que Lee tuvo una conferencia de prensa fue en 2015 cuando ofreció una disculpa pública por el manejo de Samsung de la propagación del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS) en un hospital de Seúl dirigido por una fundación del grupo.