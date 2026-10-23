Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

El análisis técnico de Bolinches aporta niveles y señales concretas; conviene contrastarlo con noticias sobre resultados empresariales o resistencias macro publicadas en El Español para valorar riesgo y contexto del índice.

¿Cómo se integra este análisis de Bolinches con otras coberturas del Ibex en El Español para tomar una decisión?

Esa columna señala rupturas de niveles, sobrecompra/sobreventa o volumen anómalo, lo que permite identificar valores que han activado señales técnicas relevantes y priorizar acciones a vigilar o ajustar.

¿Qué utilidad práctica tiene para un inversor la columna de "eventos más importantes acaecidos" en cada valor?

Esa columna indica si la tendencia del precio es favorable, neutral o desfavorable en tres horizontes temporales, ayudando a decidir si abrir, mantener o cerrar posiciones según el sesgo temporal del inversor.

¿Qué significa en la tabla la columna de "salud de la tendencia" a corto, medio y largo plazo?

Bolinches fija niveles de soporte y resistencia para el medio y muy corto plazo y propone cerrar la posición en el nivel técnico que considere más prudente según esos puntos. Esa metodología sirve para limitar pérdidas o asegurar beneficios según la ruptura o rebote en esos niveles.

La tabla muestra precio de cierre, recomendación técnica, nivel propuesto para cerrar la posición, salud de la tendencia a corto/medio/largo plazo y soportes y resistencias en varios plazos. Incluye además una columna con eventos técnicos relevantes para cada valor.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.