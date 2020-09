Uber busca ganar mercado europeo y se plantea comprar Free Now, antigua My Taxi

La compañía de transporte y movilidad Uber está valorando la compra del servicio de taxis Free Now, la antigua MyTaxi, para incrementar su cuota de mercado en Europa y Latinoamérica, según ha informado la agencia 'Bloomberg', que cita fuentes cercanas a las negociaciones.

De esta forma, la empresa dirigida por Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber, se acercó a Daimler y BMW, dueños de Free Now, después de que la pandemia de la Covid-19 redujera el interés de otros potenciales inversores.

Free Now es una de las cinco 'joint ventures' que los fabricantes de vehículos alemanes crearon el año pasado. Las otras cuatro son Reach Now (para servicios multimodales), Charge Now (para servicios de recarga), Park Now (para servicios de estacionamiento) y Share Now (para servicios de coches compartidos).

Inversiones de Uber

En mayo, Uber cerró una emisión de bonos sénior con vencimiento a cinco años por 750 millones de dólares (639 millones de euros) con el objetivo, entre otros, de financiar "posibles adquisiciones", según explicó la propia compañía.

En aquel momento, varias informaciones aparecidas en la prensa estadounidense apuntaban a que la firma podría comprar la plataforma de reparto de comida a domicilio GrubHub. Finalmente, en junio, fue Just Eat Takeaway quien se hizo con la 'startup' por 7.300 millones de dólares (6.223 millones de euros). Un mes tarde, Uber anunció la compra de Postmates por 2.650 millones de dólares (2.259 millones de euros).