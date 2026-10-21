La inversión inmobiliaria en España firma sus mejores nueve meses de la historia con 16.383 millones, un 25% más

CBRE prevé que la inversión inmobiliaria en el país cerrará el año 2026 con un crecimiento superior al 15%, mejorando las previsiones iniciales situadas entre el 5% y el 10%.

El capital nacional encabezó las operaciones al aportar el 50% del volumen invertido, teniendo al capital institucional como el principal perfil comprador con un 26% del total.

El sector 'living' lidera el mercado concentrando el 36% del capital total con 5.856 millones de euros, impulsado principalmente por el segmento 'multifamily' y la actividad en Madrid.

La inversión inmobiliaria en España alcanzó los 16.383 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un incremento del 25% y un récord histórico para este periodo.

La inversión inmobiliaria en España continúa creciendo y alcanzó los 16.383 millones de euros entre enero y septiembre de 2026.

Esta cifra representa un incremento del 25% respecto al mismo periodo del año anterior y marca un nuevo récord para los nueve primeros meses del año.

El sector living sigue concentrando la mayor parte del capital, con el 36% de la inversión total. Además, las previsiones apuntan a que la inversión inmobiliaria cerrará 2026 con un crecimiento superior al 15%, por encima de las estimaciones iniciales, que situaban el aumento entre el 5% y el 10%.

Según los datos publicados este miércoles por CBRE, la inversión registrada hasta septiembre supera incluso las cifras de otros años destacados, como 2022, cuando se alcanzaron los 14.600 millones de euros; 2018, con 14.000 millones; y 2025, con 13.000 millones.

Este crecimiento se explica principalmente por el cierre de grandes operaciones durante la primera mitad del año. Un escenario que, según la consultora, refleja cómo España continúa ganando peso como uno de los mercados más atractivos de Europa para la inversión inmobiliaria.

Esta recoge que el tercer trimestre registró un volumen de inversión de 4.199 millones de euros y, a diferencia de los primeros meses del año, la actividad entre julio y septiembre estuvo sustentada por un "elevado" número de operaciones medianas y una "mayor diversificación" sectorial.

Tras este resultado, CBRE mantiene su estimación de que la inversión inmobiliaria en España cerrará 2026 con un crecimiento superior al 15% frente al año anterior, por encima de la previsión del 5-10% realizada a principios de año.

Al dato de España se suma un crecimiento del 6% en Portugal, con lo que Iberia acumula un incremento conjunto del 22% interanual hasta septiembre y refuerza su posición como "uno de los mercados más atractivos" para el capital inmobiliario internacional.

Por otra parte, las operaciones corporativas presentan un peso de más de 2.800 millones de euros transaccionados hasta septiembre, frente a una media anual de 2.100 millones durante los últimos cinco años.

Incluso excluyendo estas operaciones, el mercado mantiene una evolución "muy positiva", con un crecimiento superior al 30% respecto al mismo periodo de 2025.

Entre las principales transacciones del año destacan la adquisición de Fidere por parte de Brookfield, la operación Hoop-Ares en 'living', la integración entre Confinimmo y Aedifica en Healthcare, el proyecto deportivo y de usos mixtos vinculado al entorno del estadio Metropolitano o la compra del Edificio Estel en Barcelona.

Capital institucional

Por perfil inversor, el capital institucional se convierte en el principal comprador del mercado español y concentra el 26% de la inversión total, impulsado por las operaciones corporativas, seguido por las socimis, con un 17%, y los gestores de activos, con un 14%, mientras que los 'family offices' e inversores privados suponen el 6% de la inversión.

Respecto al origen del capital, el inversor nacional lidera la actividad con el 50% del volumen total invertido, por delante de los inversores canadienses y estadounidenses.

En el desglose por sectores, el 'living' se mantiene como el principal destino del capital, con 5.856 millones de euros equivalentes al 36% de la inversión total.

El segmento registra un incremento del 56% respecto a los nueve primeros meses de 2025 y un crecimiento del 89% frente al promedio del periodo 2022-2025.

Madrid concentra el 67% de la inversión 'living' y se consolida como el principal mercado del segmento en España, mientras que dentro del mismo 'multifamily' lidera la actividad, con 3.916 millones, seguido de residencias de estudiantes (1.270 millones), 'flex living' (618 millones) y 'senior living' (50 millones).

De cara al cuarto trimestre, la incertidumbre podría moderar la actividad inversora en el segmento residencial en alquiler, si bien el volumen acumulado hasta septiembre ya marca un nuevo récord anual, analiza la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios.

Hoteles ocupa la segunda posición con 2.922 millones de euros, el 18% de la inversión total, manteniendo un "sólido" comportamiento --impulsado por el interés de los inversores en activos de 4 y 5 estrellas, que concentran el 81% del volumen transaccionado--, y 'retail' se sitúa como el tercer sector más activo, con 2.452 millones, equivalentes al 15% de la inversión total y un crecimiento del 25% frente a los nueve primeros meses de 2025.

Este último se apoya en la fortaleza del consumo, el dinamismo turístico, la demanda de las marcas y la mejora de los indicadores operativos de los activos más competitivos, especialmente los centros comerciales dominantes y los parques de medianas, señala CBRE.

Por debajo, los segmentos alternativos y 'healthcare' concentran cerca de 1.979 millones, representan el 12% del mercado y registran un crecimiento del 94% frente a la media de los nueve primeros meses en el periodo 2022-2025; la inversión en oficinas alcanza los 1.962 millones, el 12% del total y un 21% por encima de la registrada en el mismo periodo de 2025; y el sector industrial y logístico acumula más de 1.200 millones de inversión, el 7% del total.

Madrid y Barcelona lideran

Finalmente, en el reparto por geografías, Madrid sigue liderando la inversión inmobiliaria con cerca de 8.000 millones (equivalentes al 48% del volumen total) y Barcelona alcanza los 2.100 millones (el 13%).

En el resto de los mercados --que acumulan alrededor del 40% del total, en línea con la media de los últimos cinco años--, destacan Andalucía, con 1.300 millones de euros; Comunidad Valenciana, con 871 millones; Baleares, con 579 millones; y Canarias, con 383 millones.