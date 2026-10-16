Grupo Lar renueva su cúpula y pone a Miguel Ángel Peña al frente de la dirección ejecutiva tras el paso atrás de Pereda

Miguel Ángel Peña asumirá la gestión de todas las áreas de negocio y corporativas tras haber dirigido previamente la actividad internacional y el área de Living.

El movimiento separa por primera vez la dirección ejecutiva de la presidencia del Consejo de Administración y cuenta con el respaldo de todos los accionistas.

Es la primera vez en casi 60 años de historia de la compañía inmobiliaria que la dirección ejecutiva recae en una persona ajena al accionariado familiar.

Grupo Lar nombra a Miguel Ángel Peña como nuevo consejero delegado en sustitución de Miguel Pereda, quien pasa a ser presidente no ejecutivo.

Grupo Lar mueve ficha en su cúpula directiva. La compañía inmobiliaria ha nombrado a Miguel Ángel Peña nuevo consejero delegado, en sustitución de Miguel Pereda, que abandona sus funciones ejecutivas, aunque continuará vinculado al grupo como presidente no ejecutivo del Consejo de Administración.

Se trata del primer consejero delegado ajeno al accionariado familiar en los casi 60 años de historia de Grupo Lar.

El relevo fue aprobado por el Consejo de Administración el pasado 24 de septiembre y se hizo efectivo el 1 de octubre, según ha confirmado la propia compañía a EL ESPAÑOL-Invertia.

Con este movimiento, Grupo Lar pone fin a la concentración de las funciones ejecutivas y la presidencia en Miguel Pereda.

A partir de ahora, Peña asumirá la dirección ejecutiva del grupo, mientras que Pereda mantendrá la presidencia del Consejo de Administración, pero sin responsabilidades ejecutivas.

La reorganización ya ha quedado reflejada en el Registro Mercantil. En concreto, el cambio fue inscrito en Madrid el pasado 7 de octubre, seis días después de su entrada en vigor, según se desprende del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

Nueva etapa

El nombramiento de Peña abre una nueva etapa en la dirección de Grupo Lar. Sin embargo, no supone la salida de Miguel Pereda de la inmobiliaria, sino un cambio en el reparto de responsabilidades de sus principales directivos.

El relevo supone, además, un cambio histórico para la compañía. Por primera vez en sus casi 60 años de trayectoria, Grupo Lar ha puesto la dirección ejecutiva en manos de una persona ajena al accionariado familiar.

Se trata de una decisión planificada que cuenta con el respaldo de todos sus accionistas.

Peña cuenta con una amplia trayectoria dentro de la inmobiliaria. Hasta ahora, había ocupado distintos puestos de responsabilidad, entre ellos la dirección de la actividad internacional y del área de Living.

También ha formado parte de los consejos de administración de las filiales de Perú, Polonia, Brasil y México. Desde enero de 2025 es miembro del Consejo de Administración y del Comité de Inversión.

De esta manera, el nuevo consejero delegado pasa a estar al frente de la gestión ejecutiva de la compañía, mientras que Pereda continuará ligado a las decisiones estratégicas del grupo desde la presidencia del Consejo de Administración.

La reorganización establece así una separación entre ambos cargos, hasta ahora concentrados en una misma persona.

En su nueva etapa, Peña asumirá la responsabilidad de todas las áreas de negocio, incluida la actividad terciaria, así como de las áreas corporativas. Su gestión dependerá directamente del Consejo de Administración.

Grupo Lar desarrolla su actividad en el sector inmobiliario, con negocios de inversión, promoción y gestión de activos. Por el momento, la compañía no ha comunicado cambios en estas líneas de actividad como consecuencia del relevo.

A cierre de 2025, el grupo contaba con una cartera inmobiliaria valorada en 3.750 millones de euros y acumulaba 10.375 viviendas en promoción. Además, disponía de una plantilla de 244 empleados.