Azora consigue más de 2.000 millones de euros para invertir a través del mayor fondo inmobiliario del sur de Europa

SEO III ya ha comprometido más del 55% de su capacidad y se centrará en residencial, hoteles, logística, oficinas y centros de datos en España, Portugal, Italia y Grecia.

El fondo reúne a cerca de 30 inversores institucionales de 16 países, entre fondos de pensiones, soberanos, patrimoniales y family offices.

Con financiación, el vehículo tendrá capacidad para invertir unos 4.500 millones de euros, la mayor captación inmobiliaria para el sur de Europa.

Azora ha cerrado 2.050 millones de euros para su fondo SEO III: 1.600 millones de inversores y 450 millones reservados para coinversiones.

Azora, una de las principales gestoras inmobiliarias de España, ha cerrado la captación de capital para su fondo Azora Southern Europe Opportunities III (SEO III).

La compañía ha conseguido 1.600 millones de euros de inversores para este vehículo. A esta cantidad se suman otros 450 millones de euros reservados para coinversiones, es decir, para operaciones en las que determinados inversores aportan capital adicional junto al fondo. En total, la captación asciende a 2.050 millones de euros.

Gracias a este capital y a la financiación que puede utilizar en sus operaciones, el fondo tendrá capacidad para realizar inversiones por unos 4.500 millones de euros. Esto convierte a SEO III en el mayor vehículo inmobiliario captado hasta ahora para invertir en el sur de Europa.

Detrás del fondo hay cerca de 30 inversores institucionales de 16 países de Europa, Asia, Norteamérica y Oriente Medio. Entre ellos figuran fondos de pensiones, fondos soberanos, patrimoniales y family offices.

La operación combina la renovación del compromiso por parte de inversores habituales de la firma con la entrada de nuevas alianzas estratégicas internacionales, tras registrar un interés superior a los 2.100 millones de euros.

A fecha de la conclusión del periodo de captación, el fondo principal ya cuenta con cerca de 900 millones de euros comprometidos en distintas operaciones, lo que representa un 55% de su capital.

Asimismo, se han comprometido más de 350 millones de euros en coinversiones (cerca del 80% del capital reservado para este fin), de manera que SEO III ya tiene comprometida más del 55% de su capacidad total de inversión.

El vehículo SEO III consolida todas las estrategias inmobiliarias de valor añadido de la firma en sectores como residencial, hotelería, logística, oficinas, activos urbanos dotacionales, suelo en gestión y centros de datos.

El foco principal del fondo se orientará hacia oportunidades de desarrollo y gestión activa en los mercados de España, Portugal, Italia y Grecia.