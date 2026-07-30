Realia gana 71 millones en el primer semestre del año, un 61% más, por el impulso de las entregas de viviendas

La deuda financiera neta de Realia se redujo un 23,7%, hasta los 552,81 millones de euros, y la empresa adjudicó a FCC la construcción de 126 viviendas en Barcelona y 160 en Madrid.

La facturación total de la compañía alcanzó los 190 millones de euros, un aumento del 38,6%, destacando el segmento de promoción con 114 millones y un crecimiento del 78,2%.

Realia obtuvo un beneficio neto de 71,3 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 61,4% más que el año anterior, impulsado por la entrega de viviendas y la revalorización de activos.

Realia cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 71,3 millones de euros, un 61,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

La mejora de los resultados se explica por el aumento de las entregas de viviendas en su negocio promotor, la revalorización de sus activos inmobiliarios y la adquisición del 12,6% que aún no controlaba de la inmobiliaria Planigesa, operación realizada en julio de 2025.

La facturación de Realia alcanzó los 190 millones de euros en el primer semestre, un 38,6% más que los 137 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, según ha comunicado la promotora inmobiliaria del grupo FCC a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el área de patrimonio (alquiler de activos), Realia facturó 75,4 millones de euros, un 4,1% más, debido al impacto positivo de la subida del 4,6% en las rentas tras la actualización de contratos y el incremento de ocupación, así como por un aumento del 1,5% en la repercusión de gastos comunes.

En el segmento de promoción, la cifra de negocio se disparó hasta los 114 millones de euros, con una subida del 78,2% interanual, respaldada por el incremento en la entrega de viviendas (257 unidades frente a las 85 del año anterior) y mayores ventas de suelo.

De su lado, los gastos operacionales (incluyendo provisiones del activo circulante) alcanzaron los 110 millones de euros, con un aumento del 67,7% respecto a junio de 2025, debido al mayor coste derivado del incremento de las unidades entregadas y de las ventas de suelo.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado creció un 10,8% en el primer semestre, situándose en 74 millones de euros, frente a los 66,9 millones del año anterior, debido al mejor comportamiento de las áreas de promoción y suelo y la de patrimonio.

Finalmente, al cierre de junio, la deuda financiera neta de Realia se redujo un 23,7% respecto al mismo mes del año anterior, situándose en 552,81 millones de euros.

La compañía también ha informado de dos operaciones vinculadas consistentes en la adjudicación a FCC (su matriz) de dos grandes obras: 126 viviendas en Sant Joan Despí (Barcelona) por 28 millones de euros y 160 viviendas en Tres Cantos (Madrid) por 39 millones de euros.